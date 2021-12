PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 5 euro da comprare a Natale

Sono iniziati i saldi di fine anno del PlayStation Store e per l'occasione vi consigliamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di cinque euro. Lo sappiamo cosa state pensando, a questo prezzo si trovano solamente titoli minori del panorama indipendente, produzioni appena discrete e nulla più. In realtà siamo ben felici di smentirvi dal momento che è possibile acquistare anche giochi AAA e AA di notevole fattura, oltre a giochi indie di ottimo spessore. Non ci credete? Ecco i nostri consigli per gli acquisti dei migliori giochi PlayStation a meno di 5 euro.

Saints Row 4 Re-Elected e Gat Out of Hell - 4.99 euro l'uno

Due titoli originariamente venduti insieme e poi pubblicati anche separatamente, ora in vendita a soli 4,99 euro l'uno. Re-Elected è la versione rimasterizzata di Saints Row 4 che presenta oltre alle inevitabili migliorie tecniche anche tutti i DLC e le espansioni uscite per il gioco originale, Gat Out of Hell invece catapulta il nostro Johnny Gat direttamente all'inferno... niente male vero?

In attesa del nuovo Saints Row in uscita ad agosto 2022, sicuramente due titoli da tenere in considerazione se amate il gameplay folle e l'umorismo tipico della serie.

Limbo - 2.24 euro

Playdead è al lavoro su un nuovo gioco, non sappiamo ancora nulla di preciso ma lo studio ha condivido recentemente una immagine che farebbe pensare ad una produzione dalle tinte oscure, esattamente come i precedenti Limbo e Inside.

In attesa di scoprirne di più perchè non andare alle origini di Playdead? Limbo è un'avventura che ha rivoluzionato il panorama dei giochi indipendenti, un titolo acclamato da pubblico e critica e che non può mancare nella vostra collezione. Sul PlayStation Store trovate anche il bundle Limbo e Inside (il secondo gioco di Playdead) a 6.74 euro.

Dark Souls II Scholar of the First Sin - 4.99 euro

Scholar of the First Sin non è una semplice "Complete Edition" di Dark Souls II quanto una riedizione aggiornata che include diverse migliorie e novità non presenti nella versione originale.

A partire dal supporto per la risoluzione 1080p/60fps fino a nuove sfide, posizionamento dei nemici completamente rivisto e multiplayer online rivisitato con l'aggiunta di un oggetto esclusivo per regolare le anime acquisite in battaglia, inoltre Scholar of the First Sin supporta fino a sei giocatori contro i quattro della prima versione.

Resident Evil/Resident Evil Zero HD Remaster - 4.99 euro l'uno

Anche in questo caso i giochi segnalati sono due, entrambi meritevoli di attenzione. Parliamo come avrete intuito delle riedizioni HD dell'originale Resident Evil e del prequel Resident Evil Zero, uscito nel 2002 solo su GameCube.

Entrambi i titoli presentano grafica in alta risoluzione HD con supporto Widescreen, comandi rivisitati e supporto per l'audio Surround 5.1 mentre non sono presenti contenuti aggiuntivi rispetto ai giochi originali. Due classici che meritano di essere (ri)scoperti e apprezzati, perfetti per una notte di gaming a tema horror durante le vacanze natalizie.

Dishonored 2 - 3.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, il sequel di Dishonored è stato pubblicato nel 2016 ed è stato accolto in maniera estremamente positiva da pubblico e critica, purtroppo però le vendite non sono state all'altezza delle aspettative e da allora la serie è stata messa in pausa, se escludiamo la pubblicazione dello spin-off Dishonored La Morte dell'Esterno nel 2017.

Dishonored 3 si farà mai? Al momento Arkane sembra impegnata su altri progetti ma questo prezzo non esiste una scusa valida per non dimostrare il vostro supporto al team.