PlayStation Store: i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 7.50 euro

Abbacinati dalle nuove uscite che invadono il mercato a ritmi incessanti è facile perdere di vista qualche gioco che avrebbe in realtà meritato molta più attenzione. Per fortuna ci sono le promozioni del PlayStation Store, che periodicamente riportano sotto i riflettori dei prodotti del passato offrendo a tutti la possibilità di recuperarli a prezzo ridotto. Spulciando il catalogo del negozio digitale di Sony abbiamo individuato cinque chicche molto differenti tra loro che meritano di entrare a far parte della collezione di qualsiasi videogiocatore, specialmente ai prezzi risibili alle quali vengono proposte. Curiosi di scoprire di quali videogiochi stiamo parlando? Ecco a voi i nostri immancabili consigli per gli acquisti del weekend!

Rayman Legends (PS4) - 4,99 euro

Non è certo colpa nostra se, ad oltre dieci anni dall'uscita, continuiamo a consigliare l'acquisto di Rayman Legends. Innanzitutto, si tratta dell'ultimo capitolo della serie tradizionale ad aver visto la luce. Complice anche il ritiro del suo papà Michel Ancel dal mondo dei videogiochi, la melanzana viola ha ormai smesso di zompettare sulle console tradizionali. Inoltre, risulta ancora essere insuperato nel suo genere: sono ben pochi i platform 2D, anche recenti, in grado di rivaleggiare con questo capolavoro.

Rayman Legends non è invecchiato di un solo giorno né visivamente né ludicamente. L'UbiArt Frameworks, qui al massimo del suo splendore, ammalia la vista trasudando amore e attenzione per i dettagli, mentre il level design brillante e il gameplay raffinato danno il la ad una danza di salti, cazzotti e schiacciate che raggiunge il suo acme negli stupendi livelli musicali, tra i punti più alti della produzione.



Segnaliamo che Rayman Legends è anche incluso nel catalogo di PlayStation Plus Extra, dunque se siete abbonati potete scaricarlo senza costi aggiuntivi. In caso contrario, correte subito a comprarlo!

Alien Isolation (PS4) - 6,99 euro

Dal 2014 ad oggi sono usciti una marea di videogiochi horror, eppure ben pochi si sono avvicinati alla magnificenza di Alien Isolation, insospettabilmente sviluppato da un team cresciuto a pane e strategici.

Ambientato 15 anni dopo il seminale film diretto da Ridley Scott, l'horror in prima persona di Creative Assembly vi cala nei panni di Amanda, la figlia di Ellen Ripley, alla disperata ricerca di informazioni sulla madre scomparsa. Le sue indagini la conducono a bordo della stazione spaziale Sevastopol, dove giace la scatola nera della Nostromo. A mettervi i bastoni tra le ruote troverete uno Xenomorfo dall'intelligenza artificiale sopraffina, che vi darà incessantemente la caccia per tutta la durata dell'avventura facendovi sentire vulnerabili, indifesi e desiderosi di fuggire dall'incubo. Il tutto si svolge in ambientazioni modellate in maniera superba e rispettosa del linguaggio visivo del saga originale, per la gioia di tutti i fan.

Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered (PS4) - 7,49 euro

La settimana scorsa vi abbiamo consigliato Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, stavolta è il turno del suo diretto predecessore in versione rimasterizzata, ossia Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered. Seppur ambientati nello stesso mondo, i due giochi sono narrativamente separati e si svolgono a centinaia di anni di distanza l'uno dall'altro.

Sviluppato in collaborazione con lo Studio Ghibli, che ha curato la sceneggiatura e i disegni delle stupende scene animate, e il leggendario Joe Hisaishi, che ha composto la colonna sonora, Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea narra del viaggio di Oliver, un ragazzo che si avventura in un altro mondo nel tentativo di riportare in vita la madre perduta in un tragico incidente.



Munito di una copia del prezioso Abbecedabra e con l'aiuto del fedele Lucciconio (che nella versione nostrana è sottotitolato in dialetto romano), attraverserà terre fantastiche e meravigliose, imparerà a domare i famigli e affronterà nemici insidiosi con un sistema di combattimento che fonde azione in tempo reale ed elementi tattici a turni. Leggete la nostra recensione di Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered se volete saperne di più.

Lost in Random (PS4 e PS5) - 5,99 euro

Sviluppata da Zoink, studio svedese già autore di giochi come Zombie Vikings e Flippin' Death, Lost in Random è un'avventura d'ispirazione gotica ambientata ad Alea, un regno in cui il destino dei cittadini viene determinato dal lancio di un dado maledetto. La protagonista è Even, una bambina di umili origini intenzionata a salvare sua sorella Odd. Insieme al suo piccolo amico Dicey, uno strano dado vivente, dovrà imparare ad affrontare il caos nel corso di un'avvincente storia che sembra essere uscita dalle menti di Tim Burton e Neil Gaiman.

L'incipit originale e l'estetica suggestiva non sono gli unici pregi della produzione, che mette in campo anche un gameplay carico di spunti e soluzioni originali, ivi compreso un sistema di combattimento con pausa tattica basato sul lancio di un dado e l'impiego di differenti carte in grado di offrire alla protagonista armi e abilità uniche. Con una durata di circa 12-15 ore, l'avventura si dipana in sei differenti territori di Alea ed è costellata di personaggi imprevedibili.



Potete trovare il gioco di Zoink anche nel catalogo di EA Play, ciononostante, in virtù del prezzo scontato al quale viene venduto, vi consigliamo di acquistarlo e aggiungerlo permanentemente alla vostra raccolta. Se non siete ancora convinti leggete la nostra recensione di Lost in Random.

Titanfall 2Ultimate Edition (PS4) - 5,99 euro

Tra i giochi più sottovalutati della scorsa generazione di console e ingiustamente fagocitato dagli esponenti di saghe ben più famose come COD e Battlefield, Titanfall 2 è uno sparatutto in prima persona eccezionale, dotato com'è di un'avvincente campagna per giocatore singolo e di un gameplay galvanizzante per certi versi ancora insuperato nel genere.

Nonostante una longevità non esaltante (seppur in linea con gli standard del genere), la campagna brilla grazie ad una varietà di situazioni e scenari invidiabile, oltre che per diverse chicche da manuale di game design. Un livello in particolare, chiamato Effect and Cause, è da antologia. A tenere incollati al pad è anche e soprattutto il gameplay, i cui più grandi pregi risiedono nell'appagante feeling con le armi e nell'esaltazione generata durante le fasi di parkour e la guida dei possenti titani.



Di eccellente fattura anche il comparto multigiocatore. Curato, bilanciato, ricco di modalità e valorizzato da un buon design delle mappe, oggigiorno è purtroppo scarsamente popolato, pertanto prendete Titanfall 2 solo se avete voglia di affrontare la sua campagna.