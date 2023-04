PlayStation Store: i migliori giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 8 euro

Abbiamo esplorato la selezione dei videogiochi in offerta con i Saldi di Primavera del PlayStation Store in lungo e in largo, proponendovi numerosi consigli adatti a tutte le tasche e ogni esigenza. Prima che la promozione termini in via definitiva, ci teniamo tuttavia a presentarvi un'altra cinquina di titoli, tutti acquistabili a meno di otto euro, che a nostro parere meritano un posto nella collezione di qualsiasi possessore di console PS4 e PS5.

Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto a 7,24 euro (PS4)

Tra i migliori giochi indipendenti indipendenti di sempre, Hollow Knight è un metroidvania imprescindibile per tutti gli appassionati del genere. Bello da guardare, appassionante da giocare e ostico come pochi altri, il lavoro di Team Cherry ha segnato la storia videoludica recente imponendosi come un metro di paragone per tutti gli altri.

Con un mantello sferzato dal vento e l'aculeo in spalla, l'eroe giunge a Nidosacro trovando solo decadenza e distruzione. Una volta brulicante di insetti, il reame è stato ridotto in rovina da un cataclisma. Gli abitanti sono periti o fuggiti via, lasciando il posto a feroci bestie insettoidi e a qualche strambo personaggio errante.



Hollow Knight non fa assolutamente nulla per nascondervi un'esperienza di gameplay ostica, punitiva e appagante come poche altre. Anzi, vi getta in un'intricata rete di città e cunicoli sotterranei senza particolare riguardo, fornendovi giusto qualche indicazione per poi lasciarvi in balia di ostacoli di natura ambientale e decine di boss unici e memorabili. Armatevi di dedizione e impegno, dopodiché tornate qui per unirvi a noi nella spasmodica attesa per il sequel, l'attesissimo Hollow Knight: Silksong.



L'edizione Cuore di Vuoto in offerta, l'unica attualmente disponibile all'acquisto, include anche le quattro espansioni lanciate gratuitamente dopo la pubblicazione originaria, ossia Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood e Godmaster, ricche di nuovi livelli, nemici e pericoli.

Metro Exodus a 5,99 euro per PS4 e PS5

Se desiderate rifarvi gli occhi su PlayStation 5 ma non volete spendere troppo, allora vi consigliamo Metro Exodus, uno sparatutto in prima persona dai forti connotati narrativi.

Dopo Metro 2033 e Metro Last Light, Metro Exodus s'addentra in una dimensione open world senza tradire l'identità della serie post-atomica d'appartenenza, che si distingue nel panorama videoludico attuale con un mix di narrazione, sopravvivenza, sparatorie e furtività.



Il viaggio di Artyom e degli altri sopravvissuti attraverso la Russia post-apocalittica è scandito dall'incedere delle stagioni e dall'avvicendarsi di differenti scenari, i quali promuovono un gameplay di tipo non lineare con tanto di missioni secondarie, ciclo giorno/notte e meteo dinamico. Il comparto grafico, già eccellente su PlayStation 4, dà il meglio di sé su PS5 con una risoluzione 4K, un framerate a 60fps, tempi di caricamento ridotti e il pieno supporto al Ray Tracing.

Arise: Simple Story 6,99 euro

Opera prima di Piccolo Studio, Arise: A Simple Story è un toccante gioco d'avventura che celebra la vita in maniera semplice ma intensa, rifuggendo qualsiasi forma di violenza.

Stanco ma deciso, l'anziano protagonista vaga tra le stanze dei suoi ricordi, tra gioie incontenibili e dolori insopportabili. Il tempo svolge un ruolo di primaria importanza dello svolgimento del gameplay, dal momento è possibile portarlo avanti, riavvolgerlo e congelarlo. È così possibile trasformare un tronco in caduta libera in un ponte, velocizzare l'accumulo di neve per rendere più dolci i pendii o modificare la posizione del sole per illuminare percorsi normalmente celati al buio.



Arise: A Simple Story è un inno all'amore che può anche essere condiviso con un amico o un partner, grazie alla co-op in locale che affida ad un giocatore il controllo del protagonista e all'altro il fluire del tempo. Leggete la recensione di Arise: A Simple Story.

Vampyr a 7,99 euro

Passato rapidamente in secondo piano all'epoca della sua uscita, Vampyr è un action RPG ricco di sfumature morali e complesse sotto-trame che concede un'ampia libertà di scelta.

Il protagonista è il Dr. Jonathan Reid, un ematologo di fama internazionale sopravvissuto agli orrori del primo conflitto mondiale. Appena rientrato in patria, nella Londra del 1918, viene tuttavia attaccato da un misterioso assalitore che lo trasforma in vampiro, condannandolo all'imperitura dannazione. Nei vicoli oscuri di una capitale sull'orlo del collasso siete dunque chiamati a decidere il destino degli sventurati cittadini: curarli oppure assecondare l'incessante sete di sangue del protagonista? A voi il dilemma.



Oltre all'elaborato impianto narrativo, il gioco di ruolo di Dontnod ha dalla sua anche un buon sistema di combattimento e delle meccaniche di sviluppo del personaggio sufficientemente profonde, ma di questo ne abbiamo parlato meglio nella recensione di Vampyr.

A Short Hike 5,19 euro

Tra le più belle soprese del 2020, A Short Hike è una formidabile esperienza a cavallo tra un minuscolo The Legend of Zelda Breath of the Wild e la serie Animal Crossing.

In questo gioco d'esplorazione siete chiamati a guidare un'uccellina di nome Claire fino alla vetta di una montagna. Nonostante le sue dimensioni contenute, l'open world di A Short Hike restituisce un forte senso di libertà e incentiva l'esplorazione, premiando in special modo i più curiosi che scelgono di addentrarsi sui sentieri secondari, scoprendo dei luoghi dove prendersi una pausa contemplativa e partecipare ad una varietà di mini-giochi, che spaziano dalla pesca alla nautica, fino ad arrivare ad una sorta di pallavolo.



Sviluppato quasi interamente da una singola persona, Adam Robinson-Yu, è inoltre contraddistinto da uno stile grafico semplice ma affascinante, che dipinge un delizioso mondo 3D impiegando pochi pixel. Ne saprete di più leggendo la nostra la recensione di A Short Hike