PlayStation Store: i migliori giochi PS4 e PS5 in sconto nel weekend

Tempo di saldi sul PlayStation Store, in attesa delle promozioni dedicate ai giochi horror per Halloween, il negozio digitale di Sony presenta una selezione di offerte dedicate ai migliori giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato fino al 28 ottobre. Noi abbiamo selezionato per voi cinque titoli imperdibili che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e che vi consigliamo caldamente di recuperare e aggiungere quanto prima alla vostra libreria software. Come spesso accade in questi casi abbiamo privilegiato raccolte e collection, in genere una buona soluzione per risparmiare sull'acquisto combinato di giochi completi, DLC ed espansioni.

Mass Effect Legendary Edition - 44.79 euro

Si tratta del gioco più costoso della nostra selezione, con poco meno di 45 euro è possibile portarsi a casa la raccolta che include Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con tutti i DLC (sono oltre 40 i contenuti extra inclusi nel pacchetto) per vivere pienamente l'esperienza della prima trilogia della saga BioWare.

Ottima occasione per riscoprire questo affascinante universo in attesa di saperne di più su Mass Effect Next, gioco annunciato con un breve teaser ma del quale sappiamo ad oggi molto poco. A proposito, ecco la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition.

The Witcher 3 Game of the Year Edition - 9.99 euro

Lo sappiamo, inseriamo sempre The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition nei nostri consigli per gli acquisti. Ma la realtà è che al prezzo di 9.99 euro è davvero difficile non consigliare l'acquisto del gioco di CD Projekt RED e delle due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Se volete risparmiare ancora di più potete acquistare The Witcher 3 Wild Hunt Standard Edition a 5.99 euro, se invece possedete già il gioco completo potete optare per l'Expansion Pass venduto separatamente a 7,49 euro. Ecco a voi, invece, la nostra recensione di The Witcher 3.

Devil May Cry V Special Edition - 29.99 euro

La versione PlayStation 5 di Devil May Cry V presenta non solo migliorie al comparto tecnico ma anche tante novità e contenuti extra rispetto all'edizione originale tra cui Vergil giocabile, le modalità Mitico Cavaliere Oscuro e Turbo (aumenta la velocità dell'azione del 20%), il supporto per il Ray Tracing e la modalità grafica framerate elevato che garantisce una fluidità ancora maggiore per combattimenti veloci e frenetici.

Quest'anno la serie Devil May Cry festeggia il ventesimo anniversario e questa raccolta edizione di Devil May Cry V è sicuramente un buon modo per rendere omaggio all'amatissima saga targata Capcom. Ecco, invece, la nostra recensione di Devil May Cry V.

Mafia Trilogy - 32.99 euro

In attesa di scoprire se Hangar13 stia effettivamente lavorando a Mafia 4 (il rumor circola ma non ci sono ancora conferme) vi consigliamo di recuperare la saga grazie a questa collection che comprende le edizioni definitive di Mafia, Mafia II e Mafia III, riproposti con migliorie tecniche e l'aggiunta di tutti i DLC e le espansioni (avete letto la nostra recensione di Mafia Definitive Edition?).

Il prezzo è decisamente contenuto e il risparmio sul listino è pari al 45%, una bella occasione per (ri)tuffarsi nelle atmosfere di una delle serie più affascinanti di sempre.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy - 13.99 euro

Prezzo super conveniente per questa mega collection che include le versioni rimasterizzate di Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 con l'espansione Road to Boruto.

Volete spendere meno? Al prezzo di 7.99 euro potete acquistare Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, pacchetto che include i primi tre giochi della saga con l'esclusione di Naruto UNS 4 e Road to Boruto. Se avete qualche dubbio, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy.