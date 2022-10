PlayStation Store: i migliori giochi in offerta con gli sconti di novembre

Avete già approfittato dei Saldi di Halloween per acquistare i titoli horror da giocare durante la notte più spaventosa dell'anno? Se non lo avete ancora fatto rimediate subito, ma assicuratevi di lasciare da parte qualche soldo, perché sul PlayStation Store sono cominciate anche le Promozioni di novembre e le Offerte del Weekend! La selezione dei prodotti in saldo è quantomai variegata, pertanto per i nostri immancabili consigli del weekend abbiamo pescato una serie di tre giochi estremamente differenti tra di loro, saltando da un genere all'altro, dal passato lontano a quello più recente, dalla scena tripla A a quella indipendente.

Cyberpunk 2077 (PS4 e PS5) - 24,99 euro

Ne ha fatta parecchia di strada dal disastroso lancio di fine 2020, Cyberpunk 2077. Oggi, grazie alla dedizione dei ragazzi di CD Projekt RED che non hanno praticamente mai smesso di lavorarci, è un gioco nettamente migliore. Lo è dal punto di vista del gameplay, grazie ai numerosi interventi volti a migliorare la quality of life, ma lo è soprattutto sul versante tecnico, in special modo su PlayStation 5, dove una patch next-gen ha finalmente reso onore allo splendore di Night City.

Se amate le grandi storie sci-fi, i giochi di ruolo e gli sparatutto in prima persona, allora vi consigliamo di dare una seconda chance al kolossal di CD Projekt RED, che adesso se la merita tutta. Potete aspettarvi un'ampia libertà nella gestione della crescita del personaggio (un fuorilegge urbano dotato di potenziamenti cibernetici desideroso di scalare i ranghi del crimine organizzato), una campagna principale appassionante e ricca di personaggi memorabili (il Johnny Silverhand di Keanu Reeves è solo uno dei tanti) e una città ricca di attività da svolgere e storie da scoprire.



Già che ci siete, date anche uno sguardo alla bellissima serie anime Cyberpunk Edgerunners su Netflix, che narra una storia separata ma ugualmente ambientata nello squallore al neon di Night City.

Last Day of June (PS4) - 4,99 euro

Cambiamo completamente registro saltando dalla Polonia all'Italia per consigliarvi ancora una volta quella piccola perla nostrana che risponde al nome di Last Day of June, opera di Massimo Guardini che racconta dell'amore, della morte e dell'ineluttabilità del destino.

"Cosa sareste disposti a fare per salvare la persona che amate?". Carl e la giovane pittrice June vivono in un pittoresco paesino dove progettano di vivere il resto della loro vita assieme. Uno sventurato incidente in auto, purtroppo, mette fine anzitempo alla vita della ragazza e costringe Carl su una sedia a rotelle. Fermamente deciso a non accettare il fato della sua amata e alimentato dalla forza della perdita, il protagonista fa ripetutamente ritorno all'ultimo giorno di June cercando di cambiare il suo destino.



Ne scaturisce un'avventura interattiva costellata da una serie di semplici ma appaganti puzzle ambientali, nonché dipinta con un poetico stile grafico che unisce colori sgargianti e un character design coraggioso che dà vita ai suoi personaggi privandoli degli occhi ma non delle emozioni. La forza di Last Day of June sta nella potenza del racconto, che tratteggia sia la bellezza della vita e dell'amore, sia la durezza e la difficoltà della morte.

Ace Combat 7 Skies Unknown Top Gun Maverick Edition (PS4) - 16,79 euro

Se avete adorato lo stupendo Top Gun: Maverick vi è venuta voglia di replicare le gesta del Capitano Pete Mitchell e dei suoi ragazzi, allora vi consigliamo di acquistare Ace Combat 7: Skies Unknown - Top Gun: Maverick Edition, edizione speciale dedicata proprio all'ultimo film campione d'incassi di Tom Cruise.

Fedelissimo alle origini della serie di appartenenza, Ace Combat 7: Skies Unknown è un simulatore di volo arcade con una spiccata attitudine alla spettacolarità. La presenza di alcuni veterani nel team di sviluppo gli ha inoltre garantito una campagna ben strutturata e una narrativa potente, nonché alcune novità di rilievo come le condizioni meteorologiche che influenzano il comportamento degli aerei e dell'HUD.



La Top Gun: Maverick Edition offre anche un pacchetto comprendente sei aerei visti nel film (F-14A Tomcat, F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick, F/A-18E Super Hornet, F/A-18E Super Hornet - Top Gun: Maverick, 5th Gen Fighter - Top Gun: Maverick e DarkStar), due tracce musicali per il multigiocatore (Danger Zone riarrangiato da Keiki Kobayashi e il tema principale di Top Gun) e molto altro.

Borderlands 3 Next Level Edition (PS4 e PS5) - 18,74 euro

Con Borderlands 3 la serie looter shooter per eccellenza ha ampliato i propri orizzonti atterrando su tre nuovi pianeti, che esattamente come il polveroso e folle Pandora sono popolati da migliaia di scagnozzi e bestie feroci che aspettano di farsi maciullare in cambio di fantastilioni di armi assetate di distruzione.

Dopo i fatti di Borderlands 2, che hanno visto Jack il Bello morire per mano di Axton, Maya, Salvador e Zero, è nata una nuova folle setta nota come "Figli della Cripta". Guidata dai folli gemelli Calypso, il suo obiettivo è quello di impossessarsi della mappa delle Cripte di tutta la galassia. Spetterà a voi liberare l'universo dal loro fanatismo impersonando uno dei quattro nuovi Cacciatori - Amara (Sirena), Moze (l'Artigliera), Zane (l'Agente) e Fl4k (il Domatore) - ognuno dotato di abilità uniche in grado di influenzare pesantemente lo stile di gioco. Borderlands 3 non rivoluziona la serie, ma ne raccoglie con efficacia l'eredità espandendo e affinando un gameplay come sempre esaltante e assuefacente, ancor più se affrontato in compagnia di altri tre amici.



Su PlayStation 5, Borderlands 3 si spinge fino alla risoluzione 4K a 60fps, con supporto al Variable Refresh Rate e ai 120fps su schermi compatibili. La Next Level Edition include anche i pacchetti cosmetici Forma definitiva multiverso, che contengono nuovi modelli e teste per tutti e quattro i Cacciatori della Cripta. Leggete la nostra recensione di Borderlands 3.

Outer Wilds (PS4 e PS5) - 14,99 euro

Concludiamo con un viaggio nell'universo ciclico di Outer Wilds, recentemente ritornato in auge grazie alla pubblicazione di un upgrade per PS5 che ha introdotto il supporto alla risoluzione 4K e al framerate a 60fps.

Tra le più belle e inaspettate sorprese degli ultimi tempi, Outer Wilds vi spedisce in un sistema solare prigioniero di un loop temporale che finisce sempre per essere distrutto dall'esplosione di una supernova. Costretti a rivivere ripetutamente gli ultimi 22 minuti di vita del sistema, dovrete esplorare (in prima persona) una serie di pianeti e fare tesoro dell'esperienza acquisita in ogni playthrough per trovare un modo per interrompere il ciclo e prevenire il cataclisma una volta per tutte.



Oltre ad ammaliarvi con la sua bellezza estetica e l'incredibile sensazione di immensità che restituisce, il gioco di Mobius Digital saprà anche innescare in voi pensieri e considerazioni di natura esistenziale. Date un'occhiata alla nostra recensione di Outer Wilds.