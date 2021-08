PlayStation Store: i migliori giochi in sconto a meno di 5 euro

Vi abbiamo proposto recentemente una carrellata dei migliori giochi per PlayStation a meno di 3 euro e avete dimostrato di apprezzare i nostri consigli per gli acquisti, adesso è il momento di alzare (di pochissimo, ve lo promettiamo) il budget e vedere quali giochi è possibile comprare sul PlayStation Store con meno di cinque euro. Come dite? A questo prezzo si trovano solamente produzioni indie di media fattura? Non proprio... ci sono Dishonored 2 e Metal Gear Solid V venduti a meno di cinque euro, davvero niente male non trovate?

DOOM - 4.99 euro

Non si tratta del recente DOOM Eternal (del resto pretenderlo a meno di 5 euro sarebbe follia) ma del reboot del 2016 che ha riportato il franchise nell'olimpo dei videogiochi dopo qualche anno di appannamento dovuto allo scarso successo di DOOM 3 e alle ristrutturazioni interne di id Software che hanno portato a grandi cambiamenti nello studio fondato da John Carmack e John Romero.

Il gioco non ha bisogno di presentazioni, ci limitiamo a dirvi che in offerta trovate la versione base senza DLC o espansioni di alcun tipo, se avete ancora fame di demoni da uccidere segnaliamo anche i tagli di prezzo su DOOM (1993), DOOM 2 Hell on Earth e DOOM 64, i primi due venduti a 1.49 euro l'uno e l'ultimo a 1,64 euro. A proposito, ecco qui la nostra recensione di Doom.

Tomb Raider Definitive Edition - 2.99 euro

Il primo gioco della nuova trilogia di Lara Croft è uscito nel 2013 su PC, PS3 e Xbox 360 ed è stato rimasterizzato per PS4 e Xbox One l'anno successivo. Adesso è in vendita a 2.99 euro, un prezzo davvero contenuto per un gioco ancora oggi estremamente godibile grazie anche alle migliorie tecniche apportate alla Definitive Edition, che include anche tutti i DLC e contenuti extra.

L'ideale punto di partenza per scoprire una trilogia continuata poi con Rise of the Tomb Raider e terminata con Shadow of the Tomb Raider. Qui, invece, troverete la nostra recensione di Tomb Raider.

Battlefield 4 - 4.99 euro

In attesa di Battlefield 2042 in uscita a ottobre, perchè non rispolverare il buon caro e vecchio Battlefield 4? Altro gioco che non ha bisogno di presentazioni, viene proposto in versione standard a cinque euro meno un centesimo.

Sul PlayStation Store sono disponibili numerosi contenuti aggiuntivi scaricabili gratis tra cui Legacy Operations, Night Operations, Second Assault e Community Operations (avete letto la nostra recensione di Battlefield 4?).

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 4.99 euro

Non sappiamo cosa ne sarà del futuro di Metal Gear Solid (si parla da tempo di un possibile remake del primo MGS, ma non ci sono certezze in merito) ma nel frattempo vi consigliamo di recuperare la Definitive Experience di Metal Gear Solid V: questo pacchetto include The Phantom Pain, il prologo Ground Zeroes, il gioco multiplayer Metal Gear Oline e oltre 36 DLC tra cui due missioni extra, armi aggiuntive e oggetti per la personalizzazione.

Difficile (anzi, impossibile) pretendere di più dal costo di una colazione o una merenda al bar della spiaggia. Per maggiori informazioni, vi lasciamo alla nostra recensione di Metal Gear Solid V.

Dishonored 2 - 2.99 euro

E' forse la sorpresa più clamorosa di questa nuova ondata di sconti: in occasione del QuakeCon, Bethesda sconta Dishonored 2 dell'85%, il gioco di Arkane costa ora 2.99 euro invece di 19.99 euro e no, non abbiamo sbagliato a scrivere, ve lo assicuriamo (qui la nostra recensione di Dishonored 2).

Uscito nel 2016 e accolto positivamente dalla critica, Dishonored II è uno dei migliori giochi della scorsa generazione, purtroppo non premiato dal successo commerciale sperato. A questo prezzo sarebbe davvero assurdo lasciarselo scappare.