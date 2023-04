PlayStation Store: migliori giochi in sconto per Pasqua da comprare subito

Concedetevi un regalo di Pasqua approfittando dei Saldi di Primavera del PlayStation Store, grazie ai quali è possibile acquistare centinaia e centinaia di videogiochi per PS4 e PS5 a prezzo stracciato. La selezione operata da Sony è come al solito estremamente variegata, capace com'è di andare incontro sia ai gusti sia alle tasche di un'ampia platea di videogiocatori. Il portafoglio merita di essere salvaguardato, specialmente in vista delle numerose uscite programmate dei prossimi mesi, dunque abbiamo selezionato cinque ottimi videogiochi acquistabili a meno di dieci euro. Ecco i nostri consigli per gli acquisti pasquali!

Little Nightmares 2 PS4 e PS5 - 9,89 euro oppure 6,89 euro con PS Plus

Little Nightmares 2 è un angosciante e tetro puzzle-platform che narra di Mono, un ragazzino in fuga da un mondo distorto da trasmissioni malvagie. Ad assisterlo c'è Six, la bambina con l'impermeabile giallo del primo capitolo, che per l'occasione è tornata in veste di comprimaria.

La presenza di un secondo personaggio non deve trarvi in inganno, dal momento che quella imbastita da Tarsier Studios è una coinvolgente esperienza single player che riesce a catturare con una storia ermetica e mai davvero esplicita, che di tanto in tanto sconfina nel territorio dell'horror, e un cospicuo numero di puzzle ambientali, che in taluni frangenti risultano essere anche molto impegnativi. Leggete la nostra recensione di Little Nightmares 2.

Hob PS4 - 6,99 euro

Firmato dagli autori di Torchlight e Torchlight 2, Hob è un gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo in decadenza dove un tempo magia e tecnologia coesistevano armoniosamente. Ad ergersi contro il male che minaccia di portarlo all'estinzione c'è un eroe silenzioso dotato di un portentoso braccio-guanto.

Il protagonista è l'unico in grado di fermare l'inesorabile avanzata della purulenta schiuma viola che infesta e avvelena la terra. A tal fine l'arto bionico rappresenta un preziosissimo alleato: in combattimento è in grado di sferrare potenti pugni e trasformarsi in scudo, mentre durante l'esplorazione consente di attivare meccanismi altrimenti inerti e raggiungere aree in precedenza fuori portata. A stupire, in ogni caso, è anche e soprattutto il mondo di gioco - vivo, pulsante e in continuo mutamento. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Hob.

Hot Wheels Unleashed PS4 e PS5 - 9,99 euro

Se ve lo siete lasciati sfuggire lo scorso settembre, quando è stato incluso tra i giochi mensili per PlayStation Plus, adesso potete recuperarlo a prezzo stracciato. Sviluppato dagli italiani di Milestone, Hot Wheels Unleashed è un sincero e fedele omaggio alle macchinine della Mattel, piacevole sia da guardare che da giocare.

Le piccole automobili, oggetto del desiderio di generazioni e generazioni di bambini, sono riprodotte in ogni minimo particolare, sia per quanto riguarda le fattezze, sia per ciò che concerne i materiali (come la plastica opaca, il metallo satinato e l'acciaio brillantinato). A sorreggere il tutto ci pensano un gameplay fieramente arcade e un editor dei tracciati tra i più completi mai visti, capace di catturare tutto lo spirito del marchio.



Gli strumenti offerti dall'editor permettono di curare ogni aspetto delle piste, dagli elementi di contorno fino ai "pezzi arancioni", che possono essere impreziositi con giri della morte, booster, ostacoli e tanti altri oggetti speciali. Completano il quadro le modalità multiplayer in locale per due giocatori e online per dodici partecipanti. La recensione di Hot Wheels Unleashed è a un click di distanza.

Dying Light Enhanced Edition PS4 - 8,99 euro

Se la serie di Dying Light vi affascina ma non ve la sentite di spendere i soldi chiesti dal secondo capitolo, allora potete cominciare dal primo, eccezionale episodio, per l'occasione proposto in sconto nella sua ricca Enhanced Edition.

Attualissimo anche dopo otto anni dall'uscita, Dying Light spinge il genere free-roaming e le tematiche zombie oltre i loro limiti fisiologici amalgamando sapientemente un sistema di combattimento viscerale, un'appagante progressione ruolistica e delle impegnative (e scenografiche) fasi parkour. La ricetta del zombie-game perfetto è completata da una modalità cooperativa per quattro giocatori. L'Enhanced Edition include anche diversi contenuti aggiuntivi, su tutti l'eccezionale espansione The Following, che aggiunge una nuova area e prosegue la storia del gioco principale.

Catherine: Full Body PS4 - 9,99 euro

Chiudiamo con un gioco per palati fini. Riedizione di Catherine, gioiellino lanciato per la prima volta nel 2011, Full Body impreziosisce l'esperienza originale con un grande quantitativo di contenuti aggiuntivi che espandono sia il gameplay, sia la trama.

Fondamentalmente, Catherine Full Body è un puzzle-game nel quale Vincent, il protagonista, deve scalare delle Torri cedevoli composte da tanti piccoli blocchi prima che l'intera struttura crolli sotto i suoi piedi. Il titolo di Atlus, tuttavia, è anche e soprattutto un thriller dalle venature erotiche che si presenta come una sagace riflessione sulla vita di coppia e sul ruolo della donna nella società giapponese. Leggete la nostra recensione di Catherine Full Body e, se non siete ancora convinti, provate la demo disponibile sul PlayStation Store.