PlayStation Store: le migliori offerte per risparmiare sui giochi PS5 e PS4

Se Final Fantasy 16 non vi interessa e avete voglia di investire i vostri risparmi in qualche nuovo videogioco, allora vi consigliamo di dare un'occhiata alla corposa selezione delle Offerte di Metà Anno del PlayStation Store. Numeri alla mano, sono ben 1.654 i prodotti proposti a prezzo scontato, tra titoli completi, edizioni speciali, raccolte di giochi, DLC ed espansioni. È l'occasione giusta per recuperare ciò che desideravate da tanto tempo ma, che per un motivo o per l'altro, non avete mai acquistato. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo operato una piccola selezione di N giochi per aiutarvi a prendere una decisione in mezzo a quel mare magnum di offerte: costano tutti meno di 20 euro e appartengono ai generi più disparati: ecco i nostri consigli del weekend!

Back 4 Blood Deluxe Edition per PS4 e PS5 a 19,99 euro

Se avete voglia di divertirvi assieme ai vostri amici, allora vi consigliamo Back 4 Blood, uno sparatutto cooperativo in prima persona sviluppato dai maestri del genere di Turtle Rock, già autori di Left 4 Dead ed Evolve. Nei panni di uno degli otto Sterminatori selezionabili, siete chiamati a fare squadra con altri tre giocatori per annientare gli Infestati, esseri umani trasformati in creature terrificanti da un letale parassita.

La campagna cooperativa è composta da missioni sempre più ardue, ma il divertimento prosegue anche nella modalità PVP Sciame, che chiede a due squadre di quattro giocatori di scontrarsi alternandosi nei panni degli Sterminatori (Umani) e degli Infestati (Mostri). Mentre i primi cercano di sopravvivere il più a lungo possibile, i feroci avversari devono cercare di ammazzarli il più rapidamente possibile. Qualsiasi sia la modalità scelta, lo sparatutto di Turtle Rock richiede delle spiccate doti comunicative e organizzative, come abbiamo già ampiamente segnalato nella nostra recensione di Back 4 Blood.



Ci teniamo a segnalare che Back 4 Blood è giocabile anche nell'ambito di PlayStation Plus Extra senza costi in aggiunta a quelli dell'abbonamento, tuttavia quella che vi proponiamo in sconto è la Deluxe Edition, che oltre al gioco base include anche i tre DLC del Season Pass con nuove storie, ulteriori personaggi giocabili, Infestati mutanti speciali e molto altro ancora.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 per PS4 a 17,99 euro

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è senza mezzi termini uno dei migliori remake mai realizzati. I talentuosi ragazzi di Vicarious Visions, dopo aver regalato alle nuove generazioni l'eccellente Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, hanno ricostruito da zero i due giochi di skateboard più iconici di sempre facendo tesoro delle conquiste di gameplay ottenute dai capitoli successivi, e li hanno riproposti in una veste grafica al passo dei tempi, in un pacchetto pronto a catturare anche i videogiocatori più giovani.

Il cast originale capitanato dal leggendario Tony Hawk è tornato nella sua interezza, affiancato per l'occasione da nuovi skater professionisti. Presente all'appello anche la colonna sonora originale, che ha contribuito a definire l'epoca a cavallo tra i due millenni, arricchita da nuove tracce che ben si amalgamano con nel contesto. Ci sono le funzionalità "Crea uno skater" e "Crea un park", e ovviamente non manca neppure una componente online in cui è possibile sfidare i giocatori di tutto il mondo. Leggete la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Sherlock Holmes Chapter One per PS4 e PS5 a 13,49 euro

In pochi conoscono l'opera di Arthur Conan Doyle come i ragazzi di Frogwares, che nel corso della loro storia hanno realizzato una moltitudine di avventure investigative con protagonista il detective di Baker Street. Con Sherlock Holmes Chapter One hanno scelto di tornare alle origini del personaggio e di alzare la posta in gioco, realizzando un'esperienza open world tra le più ambiziosi della loro carriera.

La storia riavvolge il filo della narrazione tornando ad un tempo in cui Sherlock Holmes era ancora un giovane brillante e ribelle. Ancora ben lungi dall'essere il detective più famoso del mondo, è costretto a tornare sulle coste del Mediterraneo dove è morta sua madre, ma al suo arrivo trova solo crimine e corruzione.



Accompagnato dal misterioso Jon (un amico d'infanzia, non il John Watson dei romanzi, destinato ad arrivare nella vita del protagonista molto più avanti nel tempo), Sherlock può muoversi liberamente in una grande isola alla ricerca di indizi, decidendo di intervenire come meglio crede: inganno, violenza e deduzione sono alcune delle "armi" a sua disposizione, e ogni sua decisione può influenzare il prosieguo della storia. Abbiamo parlato di questo e molto altro nella nostra recensione di Sherlock Holmes Chapter One.

Persona 4 Golden per PS4 a 14,99 euro

Grazie alle offerte di metà anno è possibile acquistare a prezzo ridotto entrambe le versioni rimasterizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Se non volete spendere troppo e non avete molto tempo da investire nella riscoperta della serie JRPG, allora vi consigliamo di puntare tutto su Persona 4 Golden, che è indubbiamente invecchiato meglio e in certi aspetti può competere con il ben più recente Persona 5.

Esattamente come gli altri episodi del franchise, Persona 4 Golden stupisce per l'enorme lavoro di introspezione psicologica che compie sui propri personaggi, un gruppo di studenti giapponesi che, nel corso di un intero anno scolastico, inseguono la scia di una serie di misteriosi omicidi e aprono le porte per un altro mondo. A metà strada tra simulazione e gioco di ruolo, permette di intessere una fitta di reti di rapporti interpersonali e, quando necessario, battagliare con un sistema di combattimento a turni.



La rimasterizzazione impreziosisce ulteriormente quella che è già la versione più completa in assoluto di Persona 4 con una grafica migliorata, il selettore della difficoltà, il salvataggio rapido e, per la prima volta in assoluto, i sottotitoli in lingua italiana, che possono essere accoppiati sia al doppiaggio inglese sia a quello originale giapponese.

Bloodborne Game of the Year Edition per PS4 a 17,99 euro

Nonostante non abbia mai ricevuto un trattamento speciale per PS5, non smetteremo mai di consigliare Bloodborne, una delle perle più splendenti della ludoteca di casa PlayStation. Specialmente se in offerta va a finirci l'Edizione Gioco dell'Anno.

Forte di una direzione artistica oscura, deviata e magnetica, oltre che di una mitologia affascinante e sfuggente allo stesso tempo, Bloodborne non è invecchiato di un solo giorno. Si distingue dagli altri souls di FromSoftware per un sistema di combattimento rapido e scattante, che fa a meno degli scudi puntando tutto sulla velocità d'esecuzione di attacchi e schivate, senza ovviamente lesinare sulla difficoltà. La presenza dell'espansione The Old Hunters, eccellente quanto l'esperienza base, rende l'offerta sulla Game of the Year Edition ancora più imperdibile.



Pur non potendo godere di un aggiornamento ad-hoc, siamo felici di segnalarvi che, grazie alla funzione di retrocompatibilità, su PlayStation 5 gode di tempi di caricamenti ridotti e un framerate stabilizzato.