PlayStation Store: migliori sconti su DLC, espansioni e Season Pass

Il PlayStation Store ha rinnovato ancora una volta le sue promozioni, stavolta con un occhio di riguardo a tutti quei giocatori che non riescono proprio a staccarsi dai propri giochi preferiti. I Saldi Extended Play sono infatti dedicati ai DLC, alle espansioni e alle edizioni complete dei migliori giochi attualmente presenti sul mercato. Anche stavolta abbiamo scelto di effettuare una cernita per proporvi quelle che, secondo noi, sono le occasioni più ghiotte: ecco a voi i nostri consigli per gli acquisti!

Il Season Pass di Assassin's Creed Valhalla (19,99 euro)

Avete finito Assassin's Creed Valhalla ma non ve la sentite ancora di salutare Eivor Varinsdottir? Allora vi consigliamo di approfittare dello sconto sul Season Pass, grazie al quale potete vivere nuove avventure ed esplorare regioni inedite del mondo di gioco dipinto da Ubisoft, come l'Irlanda e la Francia di fine primo millennio.

Il Season Pass di Assassin's Creed Valhalla offre l'accesso a L'Ira dei Druidi e L'Assedio di Parigi, le prime due espansioni sviluppate da Ubisoft. L'Ira dei Druidi vi accompagna nelle foreste maledette e i paesaggi mozzafiato dell'Irlanda del IX secolo, dove il Re supremo Flnn Sinna sta fronteggiando la minaccia di una setta di mistici, i Figli di Danu. L'Assedio di Parigi permette invece di rivivere la più ambiziosa battaglia della storia vichinga, ossia l'attacco alla capitale fortificata dell'allora capitale del Regno dei Franchi Occidentali. Per l'occasione, potete anche esplorare la campagna circostante alla città di Parigi e navigare sulla Senna.



Entrambe le espansioni possono essere considerate dei contenuti di buon livello, capaci di intrattenere per un buon numero di ore con un discreto numero di contenuti aggiuntivi e delle storie più lineari ma altrettanto avvincenti. N.B. L'espansione più recente, L'Alba del Ragnarok, non è inclusa nel Season Pass e richiede un acquisto a parte.

Iceborne Digital Deluxe - Espansione di Monster Hunter World(26,79 euro anziché 39,99 euro)

Tra le migliori espansioni della scorsa generazione, Iceborne rappresenta un acquisto praticamente imprescindibile per tutti i cacciatori che hanno già esplorato in lungo e in largo il mondo di Monster Hunter World. Con un quantitativo di contenuti paragonabile a quello del gioco base e una cura maniacale riposta in ogni singolo aspetto, non poteva non comparire in questa rassegna.

Iceborne vi accompagna in una nuova regione innevata, ricca di panorami mozzafiato e mostri autoctoni: alcuni sono completamente inediti, come il Velkhana, il Banbaro e il Beotodus, altri invece provengono dai precedenti capitoli della saga, come il Tigrex, il Barrioth e il Nargacuga. L'esperienza è ravvivata dalla presenza di numerose meccaniche inedite, tra le quali spiccano le nuove combo per ognuna delle 14 tipologie di armi principali e il Rampino Artiglio, una funzione aggiuntiva della fionda che consente ai cacciatori di aggrapparsi ai mostri. Ai temerari ansiosi di appagare la propria sete di sfide è invece dedicato un ulteriore livello di difficoltà, il Gran Maestro.



Quella attualmente in sconto è l'Edizione Digital Deluxe: oltre all'espansione Iceborne, che per funzionare richiede il gioco base, include anche lo stile armatura "Cavaliere d'Argento", tre gesti, due set di adesivi, una pittura speciale, una pettinatura, un set di decorazione per la personalizzazione della stanza e un avatar speciale per il profilo di PlayStation.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (9,99 euro)

Ben pochi giochi sono in grado di tenervi impegnati a lungo come The Witcher 3: Wild Hunt, in special modo se accoppiato con le sue monumentali espansioni, Hearts of Stone e Blood & Wine. Acquistando la Game of the Year Edition otterrete tutto in unico pacchetto, tra l'altro al prezzo stracciato di 9,99 euro.

The Witcher 3 è uno dei migliori giochi di ruolo degli ultimi quindici anni, dotato com'è di una storia appassionante e ben scritta, un mondo di gioco denso e stupendamente caratterizzato, un cast di personaggi carismatici e un solido impianto ruolistico. La prima espansione, Hearts of Stone, aggiunge una storyline completamente nuova ambientata in un'area della mappa del gioco base, mentre la seconda, Blood & Wine, ambienta la sua trama in un regno del tutto inedito che lascia a bocca spalancata per caratterizzazione e direzione artistica.



Nonostante gli anni che si porta sul groppone, The Witcher 3 è ancora attualissimo. Ci teniamo inoltre a consigliarvelo poiché prossimamente verrà lanciato un aggiornamento next-gen gratis per PlayStation 5, dunque recuperarlo adesso a prezzo stracciato rappresenta senza dubbio una valida mossa in ottica futura. Attenzione: ci teniamo ad avvisare i possessori del solo gioco base, che i suoi salvataggi non sono compatibili con la GOTY Edition. Se intendete acquistarla esclusivamente per le espansioni, dovrete ripartire daccapo, oppure approfittare della funzione che permette di avviare le espansioni con un Geralt già livellato ed equipaggiato per la sfida.