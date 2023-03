PlayStation Store: i migliori sconti del weekend sui giochi PS4 e PS5

In occasione della recente messa in onda del Capcom Spotlight, che ha delineato i piani della casa di Osaka per la stagione primaverile e oltre, Sony ha ben pensato di celebrarne i quarant'anni di storia lanciando una promozione speciale sul PlayStation Store. Un assist ghiottissimo che abbiamo colto al volo pescando dall'ampio catalogo di Capcom una serie di titoli imperdibili a prezzo scontato. Ecco i nostri consigli per gli acquisti!

Monster Hunter Rise (PS4 e PS5) - 19,99 euro

È approdato su PlayStation 4 e PS5 appena due mesi fa e può già essere acquistato a metà prezzo. Parliamo di Monster Hunter Rise, straordinario hunting game capace di offrire decine e decine di ore di divertimento in solitaria oppure in compagnia.

Gli abitanti del villaggio di Kamura sono nel panico a causa del ritorno di un mostro leggendario, che sembra preannunciare l'arrivo di un evento catastrofico. Con l'aiuto del capovillaggio Fugen, un rinomato cacciatore di mostri, e degli altri abitanti, tra cui la missionatrice Hinoa e il fabbro Hamon, dovete affinare le vostre abilità di cacciatori e impedire a creature furiose e fuori controllo di distruggere l'insediamento.



Monster Hunter Rise introduce diverse novità in grado di soddisfare anche i veterani della saga, su tutte gli Insetti Filo, che permettono di spostarsi a mezz'aria e prendere il controllo dei mostri, e i nuovi compagni Canyne, che si lasciano cavalcare in giro per un un mondo di gioco fortemente debitore del folklore orientale. I mostri, dal canto loro, non deludono né per quantità né per caratterizzazione: tra nuovi arrivati, come il terrificante Magnamalo, e graditi ritorni, tra cui il Tigrex e il Mizutsune, ogni incontro sa regalare un brivido di timore e meraviglia. Acquistate Monster Hunter Rise senza esitare, soprattutto in vista dell'espansione Sunbreak, il cui arrivo su PlayStation 5 è stato appena fissato al prossimo 28 aprile.



Consiglio bonus!

Se al momento cacciare mostri è la vostra più grande aspirazione, sappiate che c'è in sconto anche il precedente capitolo della serie, Monster Hunter World. A tal proposito vi consigliamo di acquistare direttamente l'Edizione maestro Monster Hunter World: Iceborne a 29,90 euro, comprendente sia il gioco base, sia la massiccia espansione Iceborne.

Devil May Cry V: Special Edition (PS5) - 19,99 euro

Devil May Cry 5 Special Edition trasporta su PlayStation 5 ed eleva alla massima potenza un action game che ha saputo conquistarci senza riserve già all'epoca della sua uscita originaria su PS4. Merito di soluzioni di gameplay inedite (eppure ben calate nel contesto stilistico della saga) e un trio di personaggi (Nero, Dante e il nuovo arrivato V) ben assortito e caratterizzato.

La Special Edition vanta un comparto tecnico adeguatamente potenziato, che su PlayStation 5 riesce a mettere in mostra tutti i muscoli dell'ottimo RE Engine. Sono tre le modalità grafiche selezionabili: la prima punta alla massima qualità visiva offrendo il ray tracing a 30 fps; la seconda opta per i 60fps rinunciando all'illuminazione avanzata ma non alla risoluzione 4K; la terza e ultima spinge il gioco fino a 120 fps sui televisori compatibili con una risoluzione variabile a partire da 1080p.



L'offerta contenutistica dell'Edizione Speciale è completata da Vergil in qualità di personaggio giocabile, dalla Modalità Mitico Cavaliere Oscuro (un'orda con ondate incessanti di nemici) e dalla Modalità Turbo (velocizza l'azione del 20%). Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra recensione di Devil May Cry 5 Special Edition.



Consiglio bonus!

Se siete giovincelli e vi siete persi le precedenti avventure di Dante, siete fortunati: adesso potete recuperarle tutte e quattro in versione rimasterizzata con il Bundle Devil May Cry HD Collection & 4SE scontato a soli 14,84 euro, anziché 44,99 euro. Segnaliamo inoltre che Devil May Cry 5: Special Edition può essere trovato anche nell'ambito del catalogo di PlayStation Plus Extra.

Resident Evil Village (PS4 e PS5) - 19,99 euro

Resident Evil Village ci ha stregati grazie ad un setting davvero suggestivo, un villaggio sperduto nell'Europa dell'Est disteso ai piedi di un castello gotico, sepolto dalla neve e intriso di disperazione. Un luogo popolato da lupi mannari e vampiri, molto diverso da quelli che hanno ospitato i precedenti capitoli della saga e per questo motivo più che meritevole di una visita.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Resident Evil 7, Village inizia in maniera suggestiva e destabilizzante. Ethan Winters e la moglie Mia hanno ritrovato la propria tranquillità in una nuova casa, dimenticando gli orrori del passato. Ma proprio quando tutto sembra andare bene, vengono investiti da una nuova tragedia: Rosemary, la loro figlioletta, viene rapita da Chris Redfield e condotta chissà dove. Il resto, lo lasciamo scoprire a voi.



La storia, raccontata ancora una volta da una prospettiva in prima persona, mette in scena una vera e propria galleria dell'orrore videoludico animandola con un cast di villain da antologia, che si rendono protagonisti di alcune delle boss fight più ispirate dell'intera saga. Nel pacchetto sono incluse anche l'esperienza multiplayer di Resident Evil Re:Verse e la modalità VR di Resident Evil Village, fruibile su PlayStation VR2.



Consiglio bonus!

Non avete mai sentito nominare Ethan Winters? Allora vi consigliamo di giocare prima a Resident Evil 7, disponibile in sconto a 7,99 euro e incluso nel catalogo di PlayStation Plus Extra. Già che ci siete date un'occhiata anche agli ottimi remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, che a 9,99 euro l'uno rappresentano un ottimo antipasto in vista dell'uscita del remake di Resident Evil 4.