PlayStation Store offerte: 3 giochi da non perdere con gli sconti di luglio

Continuano i saldi estivi su PlayStation Store, con una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato fino a metà luglio. Come sempre, noi siamo andati in cerca delle offerte più interessanti e vi proponiamo i nostri consigli per gli acquisti, con l'obiettivo di segnalarvi i migliori giochi capaci di distinguersi per rapporto qualità/prezzo.

Mortal Kombat 11 Ultimate - 23.99 euro

Particolarmente conveniente il prezzo di questa versione del picchiaduro di NetherRealm, disponibile sia per PS4 che per PS5. Oltre al gioco completo, Mortal Kombat 11 Ultimate include anche tutti i contenuti dei Kombat Pack 1&2 tra cui i personaggi di Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel, Joker e Spawn, skin esclusive per Johnny Cage, Sonya Blade, Cassie Cage, Jacqui Briggs, Geras e Shang Tsung e ben sei pacchetti di skin tematici come Arcade Ninja Klassici, Arcade Kombattenti Klassici, Horror Gotico e DC Elseworld.

E non solo perché il pacchetto include anche Shao Kahn e l'espansione Aftermath per la storia, DLC che da solo viene attualmente venduto a 39.99 euro, capite bene dunque la validità della proposta di WB Games. Se amate i picchiaduro a incontri, Mortal Kombat 11 è un gioco da recuperare assolutamente, tanto più in edizione Ultimate.

Spyro Reignited Trilogy - 13.99 euro

Una raccolta... scottante! In attesa di capire quale sarà il futuro di Spyro sotto l'ala protettrice di Microsoft, vi consigliamo di recuperare Spyro Reignited Trilogy, raccolta che propone le versioni rimasterizzate dei primi tre giochi della serie usciti su PlayStation tra il 1998 e il 2000 e accolti calorosamente da pubblico e critica. Un prezzo davvero popolare per questo pacchetto che include Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! (conosciuto anche con il sottotitolo Gateway to Glimmer) e Spyro 3 Year of the Dragon.

Niente di nuovo sotto il sole, si tratta pur sempre di giochi "datati" tirati a lucido ma se avete amato i platform di Spyro a 32-bit, questa collection è assolutamente consigliata (per saperne di più ecco la recensione di Spyro Reignited Trilogy), con la speranza di poter giocare in futuro a Spyro The Dragon 4. Mai perdere la speranza, del resto Crash Bandicoot 4 è uscito vent'anni dopo Crash Bandicoot 3 Warped...

Deathloop Deluxe Edition - 35.99 euro

Uscito lo scorso anno su PC e PS5 (in esclusiva console), il gioco di Arkane è stato accolto positivamente da pubblico e critica, pur non avendo spiccato particolarmente nelle classifiche internazionali. La Deluxe Edition è ora in vendita ad un prezzo ridotto scontato del 60% sul listino, davvero una buona occasione per recuperare Deathloop: ma cosa include questa versione digitale?

Oltre al gioco completo troviamo le armi Transtar Scavafossi, Tribunale Uguaglianza e il Cannone .44 carati, le skin Guastafeste per Colt e Tiratrice per Julianna, una selezione di brani della colonna sonora e due piastrine da usare in-game. Siete ancora indecisi? Ecco la recensione di Deathloop.