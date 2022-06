PlayStation Store offerte: 3 giochi PS4 e PS5 da comprare subito in sconto

Su PlayStation Store sono iniziati i Saldi di Metà Anno, una buona occasione per recuperare i grandi classici PS4 e PS5 a prezzo ridotto, con offerte attive fino ai primi giorni di luglio. Potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di segnalarvi tre giochi assolutamente imperdibili? Ovviamente no, ed ecco arrivare dunque i nostri consigli per gli acquisti, come sempre lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per chiedere suggerimenti su nuovi giochi da comprare a prezzo scontati.

Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year Edition - 34.99 euro

Sekiro è uno dei videogiochi di FromSoftware più amati degli ultimi anni, vincitore di numerosi premi come miglior videogioco del 2019. Ambientato in Giappone nel 1500, in piena era Sengoku, Sekiro Shadows Die Twice è un gioco d'azione sanguinolento con una trama incentrata sulla vendetta e sull'onore, ma non vogliamo dirvi (troppo) di più per non rovinarvi la sorpresa.

La Game of the Year Edition include oltre al gioco anche Riflessione e Sfida di Forza per nuove modalità di sfida contro i boss, Cimeli per lasciare messaggi e registrazioni agli altri giocatori, e infine tre skin aggiuntive. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Sekiro Shadows Die Twice.

Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition - 27.99 euro

Ubisoft ha recentemente annunciato l'arrivo di nuovi contenuti per Assassin's Creed Valhalla, tante novità sono in arrivo durante l'estate e in autunno, tra cui l'espansione gratis Forgotten Saga in stile Roguelite. questa è dunque una buona occasione per acquistare uno dei giochi più venduti della saga.

La versione standard costa 27.99 euro mentre con 35.99 euro potete acquistare la Deluxe Edition che include in aggiunta il Pacchetto Ultimate con i seguenti DLC: Dotazione del Berserker, Insediamento del Berserker e Nave Lunga del Berserker. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed Valhalla.

The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition - 9.99 euro

Lo sappiamo, lo inseriamo spesso nelle nostre liste di consigli per gli acquisti, ma del resto come potremmo non consigliarvi effettivamente The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a 9.99 euro? Super prezzo per un pacchetto che include il gioco completo e le due espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone, davvero un'ottima occasione per recuperare l'avventura dello Strigo più acclamata e venduta in assoluto.

E ricordatevi che nei prossimi mesi The Witcher 3 riceverà l'aggiornamento gratis per PS5, potete dunque pensare di acquistarlo subito in offerta e di iniziare la run magari quando l'aggiornamento next-gen sarà effettivamente disponibile.