PlayStation Store Sconti: 4 perle nascoste a meno di 5 euro

I Saldi Estivi del PlayStation Store stanno per terminare e prima che sia troppo tardi vogliamo assicurarci che abbiate valutato per bene tutte le opportunità di risparmio offerte dal negozio digitale di Sony. Spulciando per bene il catalogo, ad esempio, abbiamo scovato 4 piccoli, grandi giochi acquistabili a meno di 5 euro in grado di emozionare, divertire e appassionare come pochi altri. Curiosi di scoprire di quali titoli stiamo parlando? Allora continuate a leggere e ricordate: i Saldi Estivi terminano ufficialmente alle 00:59 del 17 agosto.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (3,99 euro)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun è un gioco stealth tattico hardcore ambientato nel Giappone del periodo Edo. Al comando di una squadra di letali specialisti oculatamente selezionati dal nuovo Shogun, dovete approfittare dell'oscurità per intrufolarvi oltre le linee nemiche e sventare le congiure perpetrate dal misterioso Kage-sama.

Shadow Tactics offre completa libertà nella scelta delle tattiche da utilizzare durante la lunga e impegnativa campagna, che spazia da possenti castelli a monasteri situati su montagne innevate, passando per fortezze cittadine e accampamenti nascosti nella foresta. Piazzate trappole, avvelenate gli avversari o evitate completamente il contatto con il nemico, la decisione su come agire spetta a voi.



Il gruppo è composto da personaggi caratterizzati da personalità e storie molto diverse, al punto che all'inizio non sembrano andare molto d'accordo: nel corso delle missioni impareranno tuttavia a fidarsi gli uni degli altri, diventando amici e tramutandosi in un'inarrestabile squadra d'infiltrazione. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Shadow Tactics: Blades of the Shogun per PS4.

Brothers: A Tale Of Two Sons (4,99 euro)

Josef Fares ha dimostrato di saperci fare con la narrativa a mezzo videoludico ben prima dell'uscita del Game of the Year 2021 It Takes Two. Risalente al 2013 ma ancora attualissima, la sua opera Brothers: A Tale of Two Sons è una magica avventura con visuale dall'alto in cui è possibile controllare contemporaneamente due fratelli con l'ausilio di entrambe le levette analogiche.

Oltre al peculiare sistema di controllo, Brothers: A Tale of Two Sons vanta delle incantevoli ambientazioni fantasy e una storia delicata e struggente, che narra del viaggio dei due fratelli alla disperata ricerca di una cura per il padre in fin di vita. Seppur breve, l'epopea di questi giovani è capace di toccare le corde emotive di chiunque.



L'incedere è intervallato da una serie di intriganti puzzle ambientali che sfruttano le peculiarità dei controlli e prevedono la gestione separata e/o sincrona delle movenze dei due ragazzi. La campagna non vi porterà via più di quattro ore, ma vi assicuriamo che vi resteranno incollate addosso per sempre.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Edizione completa (4,94 euro)

Lanciato originariamente nel 2010 per poi sparire dagli store appena quattro anni più tardi, Scott Pilgrim vs. The World: The Game è tornato sul mercato in Edizione Completa, con il duplice intento di presentarsi alle nuove generazioni di appassionati e cavalcare il ritrovato interesse nei confronti dei picchiaduro a scorrimento arcade.

Ispirato all'iconica serie a fumetti da cui è stato tratto anche il film di culto diretto da Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. The World: The Game delizia gli occhi dei più nostalgici con una pixel art di qualità e appassiona con una storia semplice e senza tempo, che vede l'omonimo protagonista (un musicista ventitreenne di Toronto) in una relazione complicata con l'irraggiungibile Ramona Flowers, resa ancor più turbolenta dalla lega composta dai sette malvagi ex fidanzati della ragazza.



Quando c'è da menare le mani, Scott Pilgrim vs. The World: The Game non raggiunge le vette di picchiaduro a scorrimento moderni come Streets of Rage 4, ma può vantare dalla sua un'originale commistione con il genere RPG. Il repertorio di mosse e abilità s'espande a più riprese nel corso delle circa quattro ore necessarie a completare la campagna, caratterizzata peraltro da un gran numero di segreti da scoprire, oggetti da sbloccare e mini-giochi come il Dodgeball, anche in cooperativa locale e online.

Hob (4,99 euro)

Firmato dagli autori di Torchlight e Torchlight 2, Hob è un gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo in decadenza dove un tempo magia e tecnologia coesistevano armoniosamente. Ad ergersi contro il male che minaccia di portare questa terra all'estinzione c'è un eroe silenzioso dotato di un portentoso braccio-guanto.

Il protagonista è l'unico in grado di fermare l'inesorabile avanzata della purulenta schiuma viola che infesta e avvelena il mondo. L'arto bionico rappresenta un preziosissimo alleato: in combattimento è in grado di sferrare potenti pugni e trasformarsi in scudo, mentre durante l'esplorazione consente di attivare meccanismi e raggiungere aree in precedenza fuori portata. La dichiarata fonte d'ispirazione - i Zelda di una volta - è evidente in ogni momento della progressione, ma con questo non intendiamo sminuire un prodotto dotato di una personalità distintiva e meritevole di essere scoperta. Dategli una chance, se non siete ancora convinti leggete la nostra recensione di Hob.



In coda, ci teniamo a segnalare che Brothers: A Tale of Two Sons e Scott Pilgrim VS The World: The Game: Complete Edition sono inclusi nel catalogo di PlayStation Plus Extra, dunque se siete abbonati al servizio potete giocarli senza spendere soldi aggiuntivi.