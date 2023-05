PlayStation Store sconti: 5 grandi giochi a meno di cinque euro nel weekend

Vi è avanzato qualche spicciolo nel portafoglio del PlayStation Store e non sapete cosa farvene? Ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento! In questi giorni è possibile acquistare una marea di videogiochi in offerta, alcuni dei quali a dei prezzi talmente bassi da non sembrare vero. In occasione del fine settimana, abbiamo pescato cinque titoli di qualità a meno di 5 euro, perfettamente in grado di fare la felicità degli amanti dei rispettivi generi. Ecco le nostre proposte.

Broken Sword La Maledizione del Serpente 1,49 euro

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente è il quinto capitolo di una serie di avventure grafiche che ha fatto la storia del genere e dell'intero medium. Scritta e diretta da Charles Cecil, autore storico del franchise, la trama vede l'intrepido americano George Stobbart e l'impavida giornalista francese Nico Collard sulle tracce di un dipinto rubato con l'obiettivo di svelare una sanguinosa cospirazione.

Una Parigi splendidamente dipinta a mano e una colonna sonora composta da Barrington Pheloung accompagnano una trama appassionante e un comparto enigmi di pregio, che danno il meglio di sé specialmente nella seconda parte dell'avventura. I rompicapi sono impegnativi ma mai insormontabili, in special modo per coloro che sanno adoperare la logica e affidarsi al pensiero laterale. Per la gioia di tutti i giocatori del Bel Paese, il gioco di Revolution Studios vanta anche il doppiaggio completo in lingua italiana. Leggete la nostra recensione di Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente.

Super Meat Boy 1,59 euro

Vera e propria pietra miliare della scena di sviluppo indipendente, Super Meat Boy è un gioco davvero tosto. Non lo diciamo per spaventarvi, ma per mettere immediatamente in chiaro che il seminale platform di Edmund McMillen e Tommy Refenes è indirizzato solo ed esclusivamente ai videogiocatori desiderosi di mettersi alla prova e superare i propri limiti.

Descritto dai suoi creatori come "un platform duro come il granito", Super Meat Boy vi mette nei panni di un cubo di carne animato che cerca di salvare la sua ragazza fatta di bende da un feto in barattolo con indosso uno smoking. Folle, vero? E questo non è niente! Rifacendosi ai classici titoli NES Mega Man 2, Ghosts 'n Goblins e Super Mario Bros. 2, Super Meat Boy fa a meno di tutti gli orpelli per offrire una formula piattaformica nuda e cruda, chiedendovi di saltare sulle pareti, sorvolare un mare di seghe circolari e attraversare bacini di vecchi aghi calibrando alla perfezione ogni singolo movimento. Il livello di difficoltà aumenta progressivamente lungo i 300 livelli della Modalità Storia, al cui termine non sarà affatto semplice arrivare.



Se credete di potercela fare, dategli una possibilità, tanto costa meno di una colazione al bar. Leggendo la nostra vecchia recensione di Super Meat Boy, capirete facilmente perché lo abbiamo preferito al ben più recente seguito Super Meat Boy Forever.

One Piece Pirate Warriors 3 2,99 euro

Se siete degli estimatori di Rufy e della sua ciurma ma per qualche motivo all'epoca della sua uscita vi siete lasciati sfuggire One Piece Pirate Warriors 3, adesso potete rimediare spendendo pochi euro.

Da buon musou quale è, il gioco sviluppato da Omega Force vi mette nei panni di una miriade di personaggi dell'anime chiedendovi di darle di santa ragione a centinaia e centinaia di nemici in contemporanea, in battaglie tanto ignoranti quanto spettacolari. Nel mentre, potete godervi la storia originale di One Piece, a partire dal villaggio di Foosha, dove è iniziato tutto, al regno di Dressrosa, dominato dal malvagio Donquijote Doflamingo, incontrando nemici pericolosi come gli uomini-pesce, Hody Jones e Cesar Clown. Godetevelo appieno, poi tenete d'occhio il suo seguito, One Piece Pirate Warriors 4, che pure si fa vedere in sconto spesso e volentieri.

Valkyria Revolution 4,99 euro

Se siete dei fan della serie Valkyria Chronicles, vi consigliamo di dare un'occhiata a Valkyria Revolution, uno spin-off della serie che mescola meccaniche action RPG col tradizionale sistema Active Time Battle.

L'avvincente storia, ricca di intrighi politici, vede le forze d'élite di Jutland, i Vanargand, unire le forze per sconfiggere il Ruzi Empire e fermare la morte in persona, la Valkyria. Il sistema di combattimento LeGION è frenetico e molto divertente, anche grazie agli spunti strategici offerti dagli stati alterati e dall'alto livello di personalizzazione dei personaggi. Ne ha parlato in maniera più approfondita Antonello "Kirito" Bello nella sua recensione di Valkyria Revolution, ma ci teniamo ad avvisarvi fin da subito che il gioco è adattato solamente in lingua inglese. Se non masticate bene la lingua di Shakespeare pensateci bene prima di procedere all'acquisto.

Last Day of June 4,99 euro

Chiudiamo questa piccola carrellata con una perla italiana, Last Day of June, un'avventura interattiva diretta da Massimo Guarini che racconta dell'amore, della morte e dell'ineluttabilità del destino.

"Cosa sareste disposti a fare per salvare la persona che amate?". Pur di riportare indietro la sua amata June, morta in un tragico incidente d'auto, Carl fa ripetutamente ritorno al giorno fatidico cercando di cambiare il corso del destino. Ne scaturisce una piacevole avventura costellata da una serie di semplici ma appaganti enigmi di natura ambientale, la cui forza risiede principalmente nella potenza del racconto, che tratteggia sia la bellezza della vita e dell'amore, sia la durezza e la difficoltà della morte. La recensione di Last day of June è a un click di distanza.