PlayStation Store: sconti giochi classici e rétro, da Spyro a Bayonetta

Talvolta bistrattati, i remake e le rimasterizzazioni hanno invece l'indiscutibile pregio di riportare in auge i prodotti del passato presentandoli ai nuovi giocatori e ai più nostalgici in una forma attualizzata agli standard moderni. Non tutto va sempre nel verso giusto, ma il mercato è ricco di operazioni di questo tipo con tutte le carte in regola per far scogliere anche le riserve degli avanguardisti più convinti. Molti dei migliori rifacimenti, tra l'altro, sono attualmente in sconto sul PlayStation Store, pertanto vi consigliamo di mettere mano al portafoglio e di valutare l'acquisto di una o più di queste meritevoli proposte.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (14,79 euro)

Se vi manca Need for Speed e siete ancora dispiaciuti per il rinvio del capitolo di nuova generazione, potete soddisfare il vostro bisogno di velocità volgendo lo sguardo al passato e rigiocando Hot Pursuit, il primo eccellente videogioco della serie sviluppato da Criterion Games, compagnia alla quale Electronic Arts ha oggi affidato le chiavi dell'intero franchise dopo aver smantellato Ghost Games.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered rappresenta l'edizione definitiva del celebre titolo lanciato originariamente nel 2010, che per l'occasione sfoggia una grafica migliorata e al passo dei tempi (con tanto di supporto a PS5 con 4K e 60fps), tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi lanciati all'epoca e un multigiocatore multipiattaforma che, tra le altre cose, consente la competizione asincrona tramite il sistema Autolog. Un'operazione di restauro interessante, che non stravolge l'opera originale, ed indirizzata a tutti gli appassionati di racing game arcade che attendono con ansia un ritorno in grande stile della serie. Leggete la nostra recensione di Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Uncharted: The Nathan Drake Collection (9,99 euro)

Negli ultimi tempi il nome di Nathan Drake è tornato di grande attualità con la pubblicazione del primo trailer del film di Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg. Non che sia mai passato di moda, ma le prime immagini della pellicola cinematografica potrebbero aver fatto venire a molti la voglia di riscoprire le sue fonti d'ispirazione. Casca pertanto a fagiolo il lauto sconto applicato ad Uncharted: The Nathan Drake Collection!

La raccolta include Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri e Uncharted 3: L'Inganno di Drake nella loro miglior forma possibile, ossia in alta definizione, con il supporto ai 60fps, texture migliorate ed effetti di luce potenziati. A curare le operazioni di ammodernamento ci hanno pensato i ragazzi di Bluepoint Games, che da allora hanno fatto parecchia strada sfornando i remake di Shadow of the Colossus e Demon's Souls, ed entrando a far parte dei PlayStation Studios.



Ludicamente parlando, il primo è sicuramente il capitolo meno brillante, mentre Uncharted 2 ha degnamente resistito alla prova del tempo venendo ancora oggi ricordato come il picco dell'intera serie, grazie alla sua incredibile varietà, a un ritmo sempre sostenuto e a scene d'azione al cardiopalma. Il terzo episodio ha proseguito nel solco tracciato dal predecessore rimanendo su livelli altissimi e catapultando Nathan in un'ambientazione desertica, indubbiamente una delle più affascinanti di tutta la saga.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (17,99 euro)

Due dei migliori giochi della produzione di PlatinumGames in un unico pacchetto a prezzo scontato: c'è davvero bisogno di aggiungere altro? Nonostante gli anni trascorsi dalla loro uscita, Bayonetta e Vanquish continuano a rappresentare quanto di meglio è possibile trovare nei rispettivi generi.

Bayonetta, nonostante le evidenti rughe del comparto tecnico - adeguatamente smussate da una presentazione a 60fps - è un gioco action sopraffino, dotato di un sistema di combattimento tecnico e spettacolare, facile da apprendere e difficile da padroneggiare. Un centrifugato di sensualità, ironia ed epicità che rappresenta anche l'unico modo per gli utenti PlayStation di giocare nelle vesti della Strega di Umbra, essendo migrata in esclusiva su Switch a partire dal secondo capitolo.



Diretto da Shinji Mikami, Vanquish è invece uno sparatutto in terza persona veloce e dinamico come pochi, che punta tutto su una giocabilità sopraffina e scene al cardiopalma dove l'unica e vera protagonista è l'azione, in nome del machismo più sfrenato. Muoversi con rapidità supersonica sul campo di battaglia, rallentare il tempo in fase di mira e lasciarsi travolgere da un'orgia di fiamme, proiettili e bestie meccaniche a 60fps è un'esperienza che consigliamo a tutti gli appassionati.

The Last of Us Remastered (9,99 euro)

Un po' come sta accadendo ad Uncharted, l'interesse mai sopito nei confronti di The Last of Us sta traendo ulteriore linfa dalle notizie in arrivo dal set della serie televisiva di HBO. In vista della sua uscita, se non avete mai vissuto il viaggio di Ellie e Joel nell'apocalisse post-pandemica potete finalmente rimediare spendendo molto poco.

The Last of Us comincia il 26 settembre 2013, giorno ricordato come l'Outbreak Day. La pandemia di Cordyceps, un fungo parassita che infetta gli esseri umani mutandoli in creature mostruose, raggiunge il punto di non ritorno e la società umana collassa inevitabilmente su sé stessa, costringendo i pochi superstiti a rifugiarsi in aree militarizzate e a lottare tra loro per la sopravvivenza.



Dopo lo straziante prologo, la storia compie un salto temporale di 20 anni calando il giocatore nei panni di Joel, un uomo violento e pronto a qualsiasi cosa pur di sopravvivere, che accetta di scortare una ragazzina di 14 anni, Ellie, attraverso gli Stati Uniti d'America. Non vi serve sapere altro: l'intera storia di The Last of Us, compreso quel finale entrato di diritto nella storia dei videogiochi per la sua potenza emotiva, va assaporata pienamente, attimo dopo attimo e senza alcuna anticipazione non necessaria.



Questa versione rimasterizzata, oltre ad un comparto tecnico migliorato, include anche il DLC Left Behind, un prequel che va a completare un'esperienza già monumentale concentrandosi su uno dei momenti più significativi della vita della piccola Ellie. N.B. I possessori di PS5 abbonati a PlayStation Plus possono trovare The Last of Us Remastered all'interno della PS Plus Collection senza costi aggiuntivi.

Spyro Reignited Trilogy (13,99 euro)

Non possiamo concludere questa rassegna senza consigliarvi di fare un salto negli anni '90 nei panni del draghetto viola più famoso in circolazione. Con Spyro Reignited Trilogy i ragazzi di Toys for Bob sono riusciti a preservare l'anima dei tre capitoli originali e al contempo ammodernarli dal punto di vista artistico, prendendosi anche qualche responsabilità nel distaccarsi dalla visione originale laddove necessario.

Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage e Spyro: Year of the Dragon hanno efficacemente superato la prova del tempo e, forti anche di alcune novità come i draghi inediti e il nuovo doppiaggio in italiano, sapranno appassionare tutti gli amanti dei giochi a piattaforme, dai più nostalgici ai più piccini che non avevano ancora incontrato Spyro e i suoi simpatici amici. Leggete la recensione di Spyro Reignited Trilogy.