PlayStation Store sconti: giochi famosi da non perdere a 2.99 euro

Ormai lo sapete, a noi piace scavare sugli store digitali alla ricerca delle migliori occasioni di risparmio e in questo caso vi proponiamo una selezione di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 in vendita a 2.99 euro. Un prezzo alla portata di tutti e vi assicuriamo che a questa cifra non si trovano solamente produzioni indie di seconda fascia o porting di giochi mobile, anzi, ci sono anche tanti giochi AAA e AA di grido, ovviamente non recenti ma ancora interessanti per gli amanti dei rispettivi generi.

Need for Speed Payback

Electronic Arts ha da poco tolto i veli al nuovo Need for Speed Unbound ma se non volete aspettare l'uscita del nuovo gioco potete consolarvi con Need for Speed Payback, scontato del 90% rispetto al prezzo di listino, offerta valida per l'edizione standard priva di DLC o altri contenuti extra.

In Need for Speed Payback vestiremo i panni di Tyler "Il Pilota", Mac "Lo Showman" e Jesse "l'Autista" chiamati a superare una serie di gare e missioni per sconfiggere La Loggia che da tempo controlla le attività criminali della Fortune Valley. Una storia di vendetta, corruzione e tradimento in pieno stile hollywoodiano (chi ha detto Fast and Furious?) ad un prezzo piccolo piccolo. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Need for Speed Payback.

Saints Row 4 Re-Elected

Saints Row 4 è stato pubblicato nel 2013, nel 2015 è stato rilanciato in versione rimasterizzata (denominata Re-Elected) con migliorie grafiche e tutti i DLC del gioco originale, una valanga di contenuti extra tra cui skin, missioni e armi extra.

Saints Row IV rappresenta la conclusione della prima saga dei Saints in un crescendo di divertimento, caos e follia, questa versione non include lo spin-off Gat Out of Hell ambientato all'inferno, ma per soli 2.99 euro è davvero difficile pretendere di più.

One Piece Pirate Warriors 3

Non è un gioco recente (è uscito nel 2015) ma One Piece Pirate Warriors 3 merita ancora oggi di essere preso in considerazione dai fan della serie anime e manga di Eiichiro Oda.

Un gioco d'azione stile musou con decine e decine di nemici su schermo, in One Piece Pirate Warriors 3 c'è poco spazio per riflettere e pensare all mossa giusta da fare, bisogna agire passando all'azione! Un buon antipasto in attesa di One Piece Odyssey in uscita a gennaio 2023. Per approfondire, ecco la recensione di One Piece Pirate Warriors 3.