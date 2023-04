PlayStation Store sconti: i migliori giochi giapponesi a meno di 15 euro

Archiviati i Saldi di Primavera, il PlayStation Store ha dato il via ad una nuova tornata di offerte per celebrare i videogiochi giapponesi, titoli dalla spiccata personalità che aderiscono ai generi più disparati. Le produzioni in sconto sono come al solito centinaia, dunque abbiamo ben pensato di facilitarvi la scelta pescando dal mare magnum quattro (e più) giochi che nessuno di voi dovrebbe farsi scappare. Le offerte della Settimana d'Oro del PlayStation Store terminano alle 00:59 dell'11 maggio, dunque avete tutto il tempo per decidere cosa acquistare.

Resident Evil 2 & 3: Raccoon City Edition 14,99 euro

Mentre attendete un calo di prezzo per il remake di Resident Evil 4 Remake, vi consigliamo di recuperare i rifacimenti del secondo e del terzo capitolo della serie approfittando dell'irresistibile sconto sulla Raccoon City Edition, che li comprende entrambi.

Entrambi i giochi si svolgono nel bel mezzo dell'apocalisse di Raccoon City. In Resident Evil 2 s'intrecciano le storie di Leon S. Kennedy, uno sfortunato poliziotto al suo primo giorno di lavoro, e Claire Redfield, giunta in città alla ricerca di suo fratello Chris (uno dei protagonisti del primo episodio). In Resident Evil 3, l'agente della S.T.A.R.S. Jill Valentine (anch'ella di ritorno dagli orrori di Villa Spencer) viene inseguita e braccata dall'imponente Nemesis, nuova arma biologica della Umbrella Corporation.



Entrambi i survival horror hanno saputo amalgamare sapientemente il vecchio e il nuovo, da un lato preservando le atmosfere e l'incedere degli originali, dall'altro svecchiando meccaniche vetuste e sostituendo la visuale fissa con una in terza persona. Complessivamente Resident Evil 2 Remake può considerarsi come un'esperienza meglio riuscita, ma anche Resident Evil 3 Remake risulta essere imprescindibile per i fan della serie. Entrambi si sono aggiornati su PlayStation 5 ricevendo un aumento di risoluzione, una modalità a 120fps e il supporto al ray-tracing.

One Piece Pirate Warriors 4 10,49 euro

Se amate i pirati di Eiichir? Oda ma i turni del recente One Piece Odyssey non vi vanno particolarmente a genio, allora optate per One Piece Pirate Warriors 4, quarto capitolo di una saga musou che sguinzaglia i propri personaggi contro centinaia di nemici in battaglie tanto ignoranti quanto spettacolari.

One Piece Pirate Warriors 4 offre oltre quaranta personaggi giocabili, una campagna che ripercorre le saghe di Alabasta, Enies Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island e Wano (quest'ultima con una trama inedita) e un centinaio di missioni secondarie. Per la prima volta in assoluto per la serie include anche una componente cooperativa online, che permette a quattro giocatori di affrontare assieme quattro differenti modalità. Per ulteriori informazioni sul gioco vi invitiamo a leggere la recensione di One Piece Pirate Warriors 4.

Street Fighter 30th Anniversary Collection 9,89 euro

Ai più nostalgici tra voi consigliamo di ingannare l'attesa per l'uscita di Street Fighter 6 recuperando la Street Fighter 30th Anniversary Collection, una raccolta comprendente dodici capitoli che hanno fatto la storia della serie di picchiaduro di Capcom.

Nella Collection sono inclusi Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting*, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II: Turbo*, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3*, Street Fighter III, Street Fighter III: 2nd Impact e Street Fighter III: 3rd Strike*.



I quattro contrassegnati dall'asterisco offrono anche l'opportunità di giocare online ricreando la classica esperienza Arcade. Ad impreziosire il tutto c'è anche un Museo, dove è possibile ripercorrere l'ultratrentennale storia della saga, osservare le animazioni dei personaggi alla moviola e approfondire la realizzazione in dei video dietro le quinte. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Street Fighter 30th Anniversary Collection.

Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno a 9,79 euro

Gli amanti dei JRPG possono invece optare per Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno, un racconto di formazione che vede il giovane Re Evan partire in un epico viaggio per fondare un nuovo regno e salvare il suo popolo da un terribile male incombente. La storia è ambientata centinaia di anni dopo gli eventi del precedente capitolo, Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea, e non richiede particolari conoscenze pregresse.

In bilico tra film animazione e videogioco di ruolo, l'opera di Level-5 recupera dal suo illustre predecessore il tocco artistico, ma riscrive le regole base del gameplay abbandonando il sistema di combattimento a turni in favore di una formula dallo stampo più action, arricchita da qualche timido elemento strategico/gestionale. Ni no Kuni II non è un prodotto impeccabile, ma è una vera gioia per gli occhi ed è in grado di scaldare il cuore dei giocatori di tutte le età. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Ni no Kuni 2.

Devil May Cry HD Collection 9,89 euro

A proposito di nostalgia, tra le raccolte in offerta c'è anche la Devil May Cry HD Collection, grazie alla quale è possibile riscoprire le origini di Dante.

La collezione comprende Devil May Cry, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3 Special Edition, tutti e tre riproposti con una risoluzione Full HD 1080p e un framerate a 60fps. Il primo capitolo vede Dante fronteggiare il re degli inferi Mundus, mentre il secondo, nonostante non sia annoverato tra i migliori della saga, ha avuto il pregio di introdurre la modalità Bloody Palace, poi ritornata anche nei capitoli successivi. Devil May Cry 3 esplora il passato di Dante e il suo rapporto con Vergil, aggiungendo la possibilità di selezionare vari stili di gioco.



Tecnicamente i tre giochi sono ormai arretrati e il pigro lavoro di conversione di Capcom ha fatto poco per esaltarli, tuttavia sono ancora una meraviglia da giocare e risultano essere imprescindibili per tutti coloro che desiderano conoscere il passato di Dante e approfondire la storia del genere action.