PlayStation Store nuovi sconti: tre giochi PS4 e PS5 a meno di 2 euro

Vi è avanzato qualche spicciolo nel portafoglio digitale e non sapete proprio cosa farvene? Ci pensiamo noi a darvi qualche idea! Grazie ai nuovi sconti del PlayStation Store, è possibile comprare dei buoni giochi ad un prezzo davvero stracciato, praticamente meno di una colazione con cornetto e cappuccino. Non aspettatevi chiaramente grandi produzioni, bensì titoli interessanti che nel loro genere hanno davvero tanto da dire. Ecco a voi 3 giochi in sconto a meno di 2 euro!

Stick it to the Man! (1,99 euro)

Stick it to the Man! è una stramba avventura che agli albori della generazione PS4 è riuscita ad ottenere un discreto risalto mediatico finendo nella selezione del PlayStation Plus. Oggi, a distanza di tanti anni, la produzione di Zoink (gli stessi di Zombie Vikings e del recente Lost in Random) è ancora meritevole d'attenzione.

Il protagonista è Ray, che di mestiere fa il collaudatore di caschi. Un giorno come tanti altri ha un'incidente e si risveglia con un braccio rosa gigante in testa che gli dà il potere sensazionale di leggere la mente. Da un momento all'altro, Ray acquisisce la capacità di cambiare il suo universo di carta strappandolo, piegandolo e attaccando adesivi per risolvere enigmi difficilissimi. Purtroppo, finisce subito nel mirino del "Capo", poiché accusato di un reato che non ha commesso.



Il vostro compito sarà quello di aiutare Ray in una stravagante avventura difficilmente catalogabile in un genere più preciso, dal momento che mescola elementi derivati da avventure grafiche, platform ed action, ma sicuramente in grado di appassionare con spunti comici e personaggi esilaranti, e di far strabuzzare gli occhi con un comparto grafico dallo stile unico. Leggete la nostra recensione di Stick it to the Man!.

Onrush (1,49 euro)

Se amate le ruote ma vi siete stufati delle solite esperienze motoristiche, allora vi consigliamo di investire un euro e cinquanta nell'originale quanto sfortunato Onrush, un racing game sviluppato dagli ex di Evolution Studios per conto di Codemasters.

Onrush è un gioco di guida a squadre con un'indole battagliera che sfida la gravità per offrire una sana dose di divertimento spassionato. Non aspettatevi gare classiche, in Onrush la griglia di partenza è assente e l'obiettivo non è quello di arrivare primi alla linea del traguardo. Il focus è tutto incentrato sul combattimento tra dodici auto dotate di abilità speciali suddivise in due squadre da sei componenti.



Il primo impatto può essere straniante e serve qualche match per entrare nell'ottica giusta, ma con il tempo Onrush sa farsi apprezzare grazie ad un buon modello di guida, un'ottima sensazione di velocità e tanta distruzione. Altri dettagli li trovate nella recensione di Onrush.

The Tecnomancer (1,99 euro)

Concludiamo questa breve rassegna con un prodotto tanto imperfetto quanto potenzialmente affascinante per tutti gli appassionati di fantascienza. Ambientato sul medesimo pianeta Marte dell'universo narrativo di Mars: War Logs, The Technomancer è un action-RPG in terza persona che vi mette nei panni di un tecnomante - un potente guerriero in grado di controllare l'elettricità - impegnato in un viaggio attraverso un pianeta devastato dalla guerra e infestato da pericolose creature mutanti.

Il punto di forza della produzione è senza dubbio rappresentato dal suo setting, che fa da sfondo ad un intreccio narrativo privo di particolari guizzi ma vivacizzato dalla libertà di scelta. Il sistema di combattimento, in parte mutuato dal già citato Mars: War Logs, funziona molto bene ed è valorizzato da una progressione del personaggio basata su quattro alberi di talenti.



The Technomancer è tutto fuorché un titolo perfetto, ma è in grado di regalare diverse soddisfazioni agli amanti del sci-fi, ambientazioni tutto sommato affascinanti, una buona caratterizzazione del contesto narrativo e qualche boss fight ben riuscita. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Technomancer.