PlayStation Store sconti del weekend: giochi PS4 e PS5 da comprare subito

Avete già approfittato dei saldi A Tutto Giappone del PlayStation Store? Bene, perché è nuovamente giunto il momento di rimettere mani al portafoglio: Sony ha appena lanciato una nuova tornata di sconti, questa volta dedicati ai campioni d'incassi degli ultimi anni, ossia quei giochi - non importa se tripla A o indie - che hanno dominato le classifiche di vendita conquistando milioni di videogiocatori. Sono più di 70 i blockbuster in offerta, tutti estremamente noti, pertanto potrebbe essere molto difficile decidere cosa acquistare. Qui entriamo in gioco noi: abbiamo selezionato cinque giochi che a nostro parere non dovreste assolutamente lasciarvi scappare. Ecco quali sono!

Mortal Kombat 11 per PS4 e PS5 (17,49 euro)

Agli amanti dei picchiaduro non possiamo non consigliare Mortal Kombat 11: ultra-violento, tecnico e con una storia appassionante, la produzione di NetherRealm Studios è uno dei migliori fighting game degli ultimi anni, un vero e proprio concentrato di elementi klassici e nuove meccaniche.

La Modalità Storia supera agevolmente i limiti del genere d'appartenenza grazie ad una regia di stampo cinematografico e un comparto tecnico curato in ogni dettaglio, mentre il sistema di combattimento, pur snellito e velocizzato rispetto al passato (le combo sono mediamente più brevi), non rinuncia ad una sana dose di strategia. Le Fatality, dal canto loro, sono malate, truculenti e spettacolari: nessun capitolo della serie si era mai spinto fino a tanto. I possessori della console Sony di nuova generazione saranno inoltre felici di sapere che Mortal Kombat 11 supporta PS5 (l'edizione next-gen è compresa nel prezzo) con la risoluzione 4K dinamica e un framerate di 60fps durante i combattimenti. Leggete la nostra recensione di Mortal Kombat 11.

The Last of Us Part 2 per PS4 e PS5 (25,99 euro)

A pochi giorni dal The Last of Us Day, celebrato lo scorso 26 settembre, il secondo capitolo della serie è nuovamente finito in promozione, stavolta raggiungendo il prezzo più basso di sempre sul PlayStation Store. Se per qualche ragione non avete mai acquistato il capolavoro di Naughty Dog pur possedendo una console di casa PlayStation, è ora giunto il momento di rimediare.

Cosa dire di uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni? Della storia di The Last of Us Part 2 preferiamo non raccontarvi nulla, poiché merita di essere assaporata e metabolizzata attimo dopo attimo senza alcuna anticipazione. Vi diciamo solamente che rappresenta l'inevitabile prosecuzione della trama del suo predecessore. Il racconto si prende i suoi tempi, talvolta dilatandoli a dismisura, ma ogni singola parola e scena è stata pesata in maniera certosina con l'obiettivo di creare un racconto potente e straziante, capace di lasciare il giocatore completamente spiazzato e annichilito al termine dei titoli di coda.



The Last of Us Part 2 è anche e soprattutto una meraviglia da giocare. Merito di un gameplay stratificato e intenso come pochi, sorretto da un level design che si presta a molteplici approcci differenti. Godetevi la nostra recensione di The Last of Us Part 2.

Cuphead per PS4 (14,99 euro)

Quattro anni e non sentirli: Cuphead festeggia il suo quarto anniversario finendo nuovamente in sconto, pronto a catturare una platea di videogiocatori ancora più ampia con il suo look surrealista da cartone animato degli anni '30, caratterizzato da strambi personaggi e fondali allucinati completamente disegnati a mano.

Non solo per gli occhi, Cuphead è una gioia anche per i polpastrelli, grazie ad un gameplay prodigioso e impegnativo che si fa scuola di vita: provando e migliorando, anche l'ostacolo più insormontabile e il boss più arcigno possono essere superati. Cuphead è un platform run 'n' gun sontuoso, un inno al gameplay puro e crudo, una fonte di creatività inesauribile immediatamente trasformatasi in un classico. La nostra recensione di Cuphead vi aiuterà a fugare anche gli ultimi dubbi.

Catherine: Full Body per PS4 (15,99 euro con PS Plus, 17,99 euro senza)

Riedizione di Catherine, gioiellino lanciato per la prima volta nel 2011, Full Body è estremamente consigliato sia ai nuovi giocatori, sia a coloro che hanno giocato al titolo originale, dal momento che offre un incredibile quantitativo di contenuti aggiuntivi, che oltre al gameplay espandono anche la trama.

Catherine è un puzzle-game, ma limitarci a questa descrizione sarebbe estremamente riduttivo. Il protagonista, Vincent, deve scalare delle Torri cedevoli composte da tanti piccoli blocchi prima che l'intera struttura crolli sotto i suoi piedi. Il titolo di Atlus, tuttavia, è anche e soprattutto un thriller dalle venature erotiche che si presenta come una sagace riflessione sulla vita di coppia e sul ruolo della donna nella società giapponese.



Full Body, dal canto suo, è molto di più di una semplice rimasterizzazione per PS4, poiché oltre ad aggiornare la grafica introduce anche una nuova storyline incentrata su una "nuova Catherine", chiama Rin, oltre a numerosi nuovi stage che ruotano attorno ad una meccanica "Remix", assente nell'originale: al posto dei semplici blocchi, ci sono quelli che sembrano essere dei tetramini. Se ancora non siete convinti, potete provare la demo gratis disponibile su PlayStation Store e leggere la nostra recensione di Catherine Full Body.

Nioh per PS4 (8,99 euro con PS Plus, 9,99 euro senza)

Se avete esplorato ogni anfratto e scoperto ogni segreto dei souls, e vi è venuta voglia di qualcosa di simile e al tempo stesso dotato di un'identità propria, allora vi consigliamo di avvicinarvi alla serie di Nioh, dal momento che il primo capitolo è fortemente scontato (con un ulteriore taglio per gli abbonati PlayStation Plus).

Ambientato nel sanguinoso Giappone del periodo Sengoku, un'epoca straziata da guerre e forze oscure e crudeli, Nioh vi cala nei panni del samurai senza padrone William mettendovi alla prova in brutali scontri all'arma bianca con spade, asce, lance e martelli contro avversari umani e demoniaci. Come in ogni souls che si rispetti, ogni morte conduce a una resurrezione, ogni resurrezione genera un insegnamento da mettere in pratica nel combattimento successivo.



Nioh richiede abilità e la pazienza, quindi pensateci bene prima di imbarcarvi in questo viaggio. Se siete sicuri di voi stessi, potete anche optare per la Nioh: Complete Edition a 19,99 euro, comprensiva anche delle tre espansioni della storia. Leggete la nostra recensione di Nioh per saperne di più.



N.B. L'edizione di Nioh in sconto è quella per PlayStation 4. Putroppo, Koei Tecmo non offre l'upgrade gratis a Nioh Remastered per PS5 (contrariamente a quanto avviene per Nioh 2). I possessori di PS5 possono in ogni caso giocare a Nioh per PS4 in retrocompatibilità.