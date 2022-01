PlayStation Store: tre giochi a meno di 2 euro da comprare subito

Vi abbiamo segnalato recentemente una serie di giochi per PS4 e PS5 a meno di cinque euro e avete dimostrato di gradire molto le nostre segnalazioni sui giochi in offerta. Questa volta abbassiamo ulteriormente il budget... cosa si può comprare sul PlayStation Store con meno di due euro? Non molto ovviamente, ma scavando bene è possibile trovare delle chicche molto interessanti e persino giochi AAA datati ma ancora validi. Ecco i nostri consigli per gli acquisti, lo spazio commenti qui sotto resta a vostra disposizione per qualsiasi suggerimento.

Oxenfree - 99 centesimi

Oxenfree è un thriller sovrannaturale che ha per protagonista un gruppo di amici: per errore i ragazzi aprono una spaccatura spettrale, dando così seguito ad una serie di terrificanti eventi legati al passato dell'isola misteriosa che ospita i protagonisti di questa avventura.

Il giocatore ha il pieno controllo di ogni aspetto della storia ed ogni decisione influenzerà positivamente o negativamente il futuro di Alex e dei suoi compagni di viaggio. Sicuramente un titolo da recuperare in vista dell'arrivo di Oxenfree II Lost Signal, atteso per il 2022.

GoNNER - 1.99 euro

Altro titolo indie acclamato dalla critica è GoNNER, un gioco di piattaforme 2D procedurale con elementi Roguelike (volete saperne di più? Ecco la recensione di Gonner) che mette il giocatore nei panni di Ikki, impegnato ad intraprendere un lungo viaggio in luoghi profondi e oscuri per incontrare la balena Sally.

Un viaggio che solo all'apparenza può sembrare semplice ma durante il cammino ci imbatteremo in nemici da sconfiggere, boss cattivissimi e ovviamente segreti e collezionabili nascosti in piena tradizione platform, oltre a finali multipli che invogliano a giocare più e più volte per sbloccare ogni ending disponibile. GoNNER è caratterizzato da uno stile estetico di grande impatto, se cercate qualcosa di originale e diverso dal solito, lo avete appena trovato.

Murdered Soul Suspect - 1.99 euro

Murdered Soul Suspect non è un gioco recente, il lancio risale all'estate del 2014 come gioco cross-gen per PS3 e PS4. Un titolo quindi che si porta sulle spalle quasi otto anni di vita.

A questo prezzo però non si può fare a meno di prenderlo in considerazione, sopratutto se amate le atmosfere paranormali che fanno da sfondo alle vicende narrate in Murdered Soul Suspect. Certo, bisogna passare sopra ad un comparto tecnico datato e ad un gameplay non sempre a fuoco, all'epoca del lancio il gioco è stato accolto tiepidamente e ignorato dal grande pubblico, un flop commerciale che ha portato alla rapida chiusura del team di sviluppo e all'abbandono di ogni piano legato alla possibile creazione di un nuovo franchise. Intanto, qui potrete rispolverare la nostra recensione di Murdered Soul Suspect.