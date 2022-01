PlayStation Store: tre giochi a 9.99 euro da comprare subito in sconto

Come ogni settimana si rinnovano i saldi del PlayStation Store e per l'occasione siamo andati scavare nel negozio digitale di Sony alla ricerca delle migliori offerte. Dopo avervi segnalato i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di dieci euro, questa volta alziamo il budget e arriviamo a 9.99 euro: quali giochi si comprano a questo prezzo? Ce ne sono tanti, noi ve ne segnaliamo tre in particolare che non dovrebbero assolutamente mancare nella vostra ludoteca.

inFamous Second Son

Non è un titolo recente e anzi, appartiene alla prima ondata di esclusive PlayStation 4 insieme a Killzone Shadow Fall e una manciata di altri titoli, tuttavia inFamous Second Son mantiene intatto il suo fascino anche a distanza di molti anni dal lancio (la pubblicazione è avvenuta nell'inverno 2014).

Di fatto si tratta dell'ultimo esponente della serie di Sucker Punch Productions che tanto successo ha riscosso su PS3 grazie al capostipite della serie ed al sequel in inFamous 2, una saga molto amata ma che nell'era di PS4 ha faticato non poco ad imporsi, in ogni caso inFamous Second Son resta una testimonianza interessante delle capacità dello studio che pochi anni dopo avrebbe dato i natali a Ghost of Tsushima.



Giochi come inFamous Second Son oggi non ne fanno più (e non è un modo di dire), il comparto tecnico non è brillantissimo e ci sono alcune sbavature nel gameplay ma per questa cifra, vi consigliamo caldamente di recuperare l'avventura di Delsin, non ve ne pentirete. Unica nota stonata? Il prezzo si riferisce al gioco base, privo del DLC inFamous First Light, venduto separatamente.

Ratchet & Clank

A metà strada tra reboot e remake, il Ratchet & Clank del 2016 è uscito insieme all'omonimo film distribuito da Sony Pictures, la pellicola non ha riscosso il successo sperato mentre il gioco è stato accolto positivamente da pubblico e critica e questo è assolutamente un buon momento per riscoprirlo, considerando che i due personaggi di Insomniac sono tornati sulla cresta dell'onda grazie all'ottima accoglienza riservata a Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 (vi rimandiamo alla nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart per saperne di più).

Per quanto datato, il gioco ha ricevuto una patch per PS5 lo scorso anno, Ratchet & Clank supporta i 60fps sulla console Sony di attuale generazione, oltre a presentare una serie di piccole migliorie e ottimizzazioni, manca invece il pieno supporto al DualSense.

Bayonetta

Nonostante la serie sia diventata esclusiva Nintendo a partire dal secondo capitolo (con Bayonetta 3 che dovrebbe uscire nel 2022, salvo ulteriori ritardi), la saga di PlatinumGames è iniziata nel 2010 su PS3 e Xbox 360, quella in offerta è la versione rimasterizzata per PS4 che include i consueti miglioramenti al comparto grafico e tecnico, oltre a controlli ottimizzati per il DualShock 4.

Bayonetta è uno Stylish Action di alta caratura e anche se la versione rimasterizzata non include contenuti bonus di alcun tipo, noi vi consigliamo di lasciarvi conquistare dalla strega di PlatinumGames, non ve ne pentirete.