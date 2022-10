PlayStation Store: tre giochi a 9.99 euro l'uno con gli sconti di ottobre

Gli sconti di metà ottobre del PlayStation Store riservano interessanti sorprese e tra i tanti giochi in sconto ne abbiamo scelti tre proposti a 9.99 euro l'uno, un prezzo abbordabile per la maggior parte dei giocatori, cifra che vi permetterà di acquistare titoli non recentissimi ma sicuramente ancora molto validi. A spiccare nella nostra selezione è Resident Evil 7 Biohazard ma ci sono anche altri due campioni premiati da pubblico e critica.

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil 7 ha rivoluzionato la serie Biohazard, dopo la tiepida accoglienza riservata a Resident Evil 6 la saga horror di Capcom aveva bisogno di nuova linfa vitale e Biohazard ha svolto alla perfezione il suo compito, dando vita ad un survival horror in prima persona di grande successo, impostazione poi mantenuta per Resident Evil Village e presumibilmente anche per il futuro Resident Evil 9.

Resident Evil 7 Biohazard è un survival horror dalle grandi qualità, con un gameplay solido e una trama ricca di colpi di scena, il senso di immersione è garantito dalla visuale in prima persona e non mancano ovviamente tanti riferimenti all'iconografia tipica di Resident Evil. La versione in offerta è quella standard, senza DLC o contenuti aggiuntivi, su PlayStation Store potete comunque scaricare l'espansione gratis Nessun Eroe con protagonista Chris Redfield. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil 7 Biohazard.

God of War 3 Remastered

God of War III è l'epico finale della trilogia di Kratos, ideale seguito di God of War e God of War II, da molti ritenuto l'episodio più bello del primo arco narrativo della serie (che include anche il prequel God of War Ascension ed i due giochi per PSP Chains of Olympus e Ghost of Sparta), God of War III Remastered presenta il gioco originale in versione rimasterizzata, per godersi nella miglior forma possibile la vendetta di Kratos.

Un gioco ancora oggi magistrale sotto molti aspetti, il terzo capitolo di God of War è un gioco assolutamente da non perdere per nessun motivo, sopratutto a questo prezzo. Per approfondire, la recensione di God of War 3 è a portata di clic.

Prey Digital Deluxe Edition

Acclamato da pubblico e critica, Prey purtroppo non ha riscosso il successo commerciale sperato dal publisher e a distanza di anni non si è mai parlato di un sequel.

Se non avete mai giocato a Prey è arrivato il momento di rimediar, la Digital Deluxe Edition include oltre al gioco completo anche il DLC Mooncrash e l'aggiornamento Typhon Hunter oltre ad una campagna in Realtà Virtuale per PlayStation VR. Se amate le avventure Sci-Fi ad ambientazione spaziale, Prey vi conquisterà, anche se, innegabile, non è un gioco per tutti, come