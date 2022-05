PlayStation Store: tre giochi da comprare con gli sconti Settimana d'Oro

Finita una promozione, se ne fa un'altra! Manco il tempo di salutare i saldi di Primavera che sul PlayStation Store è già cominciata la Settimana d'oro, un nuovo contenitore di sconti pensato per appagare il palato di qualsiasi tipologia di videogiocatore, in particolare di tutti quelli che stravedono per le produzioni di matrice giapponese. Contestualmente è partita anche la nuova imperdibile offerta della settimana, che a questo giro è tutta dedicata al gioco dell'anno del 2021. Eccoci dunque di nuovo all'opera, pronti per consigliarvi tre giochi a prezzo scontato che questo weekend non potete lasciarvi sfuggire per nessuna ragione al mondo!

Persona 5 Royale Deluxe Edition (20,99 euro) - Settimana d'oro

Persona 5 è senza mezzi termini uno dei migliori JRPG di sempre, specialmente nella sua versione Royal, che ha arricchito e bilanciato un'esperienza di gioco già memorabile nella sua edizione di lancio. Ben pochi prodotti possono vantare una stratificazione narrativa così marcata, che riesce ad amalgamare sapientemente tematiche profonde come la depravazione dell'animo umano e i problemi quotidiani di un gruppo di ragazzi giapponesi, che trascorrono le loro giornate tra un'aula e l'altra

Gli abitanti di Tokyo sono corrotti: commettono le peggiori nefandezze arrendendosi a pulsioni ed istinti irrefrenabili. Per fortuna ci sono i Phantom Thieves of Hearts, un gruppo di ladri alquanto singolare: di giorno sono dei semplici liceali, mentre di notte usano il Navigatore Metaversale dello smartphone per infiltrarsi nei Palazzi (mondi surreali creati dal cuore corrotto degli adulti) per rubare il loro Tesoro (la fonte dei desideri malevoli) e indurli a pentirsi delle azioni compiute. La trama è in grado di tenere incollati allo schermo per decine e decine di ore, ma se Persona 5 Royal può essere considerato un capolavoro è anche e soprattutto per merito di un impianto ruolistico profondo e un sistema di combattimento a turni sempre appagante.



La versione Royal impreziosisce il già eccezionale gioco principale con un nuovo membro dei Phantom Thief (Kasumi Yoshizawa) una storia espansa con il terzo semestre giocabile, musiche aggiuntive, un nuovo Palazzo, un comparto grafico rinnovato, un'interfaccia rivisitata, numerosi bilanciamenti all'esperienza ludica e, soprattutto, i sottotitoli in lingua italiana. La Deluxe Edition in offerta mette sul piatto anche il Kasumi Bundle, comprendente quattro set di personalizzazioni per il nuovo personaggio.

Lost Judgment (29,99 euro) - Settimana d'oro

Restiamo in Giappone per proporvi un'altra offerta della Settimana d'Oro, tutta dedicata a Lost Judgment per PlayStation 4 e PS5, una detective story che riesce in un colpo solo a configurarsi come un eccellente sequel di Judgment e a discostarsi con decisione da Yakuza, serie che le ha dato i natali.

Lost Judgment vi catapulta ancora una volta nei panni dell'ex avvocato Takayuki Yagami, ora detective di strada. Affiancato dal suo partner, l'ex yakuza Masaharu Kaito, dovrà indagare su un crimine solo all'apparenza perfetto, dietro al quale si cela un'intricata rete di cospirazioni che si prendono gioco di un sistema giudiziario corrotto.



Spostandovi tra Tokyo e Yokohama, città digitali che incantano i sensi offrendo un vivido spaccato della cultura giapponese, dovrete destreggiarvi tra fasi investigative, qui arricchite con nuovi gadget, tracciamenti furtivi dei sospettati e astuti metodi d'infiltrazione, e tanti combattimenti. Con la serie principale ormai spostata sugli scontri a turni (leggete la recensione di Yakuza Like a Dragon), Lost Judgment incarna lo spirito originale di Yakuza permettendo a Yagami di scegliere fra tre differenti stili di lotta: Gru, rapido e arcobatico; Tigre, basato sulla forza bruta; il nuovo Serpente, che permette di disarmare i nemici e puntare su schivate e contrattacchi.



Su PlayStation 5 offre due modalità grafiche, una che punta alle performance (60fps a 1440p) e una che predilige il livello di dettaglio (30fps in 4K). Altri dettagli sul gioco potete trovarli nella nostra recensione di Lost Judgment per PS5.

It Takes Two (15,59 euro) - Offerta della settimana

Potete mica lasciarvi sfuggire il vincitore del premio Game of the Year ai Game Awards 2021? Certo che no, specialmente adesso che è in fortissimo sconto! It Takes Two è una meravigliosa favola moderna che, proseguendo nel solco tracciato dal precedente lavoro di Hazelight Studios (A Way Out), può essere giocata solo ed esclusivamente da due giocatori in cooperativa online o locale.

It Takes Two narra di Cody e May, una coppia ai ferri corti che un incantesimo ha trasformato in bambole. Insieme ad un altro giocatore dovrete aiutarli a superare le loro differenze accompagnandoli in un viaggio attraverso un mondo ricco di imprevedibili bizzarrie e soluzioni di gameplay originali, che metteranno alla prova il vostro ingegno e il loro rapporto coniugale.



L'avventura diretta da Josef Fares è un vero e proprio concentrato di creatività, una continua fonte di stupore che ha stregato la critica mondiale e oltre 5 milioni di videogiocatori. Non lasciatevi scoraggiare dell'obbligo della cooperativa, poiché ha reso possibile l'attuazione di soluzione ludiche altrimenti impossibili. Ogni acquisto offre l'accesso ad entrambe le versioni PS4 e PS5, e include il Friend's Pass, che consente di condividere gratuitamente l'avventura con un proprio amico online. Leggete la recensione di It Takes Two se non siete ancora convinti.