PlayStation Store: tre giochi imperdibili a 9,99 euro

Nelle scorse settimane abbiamo già visto come sia possibile, sul PlayStation Store, divertirtisi spendendo pochi euro per i giochi PS4 e PS5. Per questa rassegna abbiamo tuttavia deciso di incrementare il budget, rimanendo sempre attorno a somme alla portata dei portafogli di chiunque, per consigliarvi una serie di titoli in edizione completa che non possono assolutamente mancare nella libreria di qualsiasi giocatore. Ecco a voi 3 (e più) giochi a soli 9,99 euro!

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Horizon Forbidden West è appena uscito. Se non lo avete mai fatto, prima di addentrarvi nell'Ovest Proibito dovete assolutamente vivere la prima avventura di Aloy, che per fortuna è protagonista della nuova tornata di sconti del PlayStation Store. Horizon Zero Dawn può infatti essere acquistato a soli 9,99 euro nella sua edizione più completa in assoluto, opportunamente denominata Complete Edition.

La serie Horizon è ambientata in un lontano futuro molto diverso da quello solitamente viene dipinto nelle storie di fantascienza. L'umanità, sull'orlo dell'estinzione, è regredita in primitive società tribali, mentre il mondo è caduto nelle mani di bestie meccaniche, alcune piccole e pacifiche, altre possenti e brutali. Aloy, la protagonista, è una ragazza forte e coraggiosa che scopre di avere un legame con il mondo che la circonda. Mentre l'accompagnerete alla ricerca di risposte sulla sua vera natura, avrete modo di esplorare un open world mozzafiato e mastodontico, valorizzato da meccaniche action RPG solide e stimolanti. I possessori di PS5 potranno godersi tutta l'esperienza a 60fps, grazie ad una patch pubblicata dopo il lancio della console next-gen.



La Complete Edition include anche la gigantesca espansione The Frozen Wilds, che porta avanti la storia principale offrendo abilità, armi, macchine e luoghi nuovi. Il pacchetto comprende anche diversi oggetti aggiuntivi, come gli equipaggiamenti Carja e Banuk (due tribù che imparerete a conoscere), l'artbook digitale e un tema esclusivo per PS4.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

In vista dell'upgrade gratis di The Witcher 3 per PS5 che verrà pubblicato nel secondo trimestre di quest'anno, vi consigliamo di aggiungere alla vostra raccolta la Game of the Year Edition di The Witcher 3: Wild Hunt approfittando del lauto sconto offerto sul PlayStation Store.

Universalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi della passata generazione, quello di Geralt di Rivia è un GDR maestoso, popolato da personaggi indimenticabili e ricco di momenti che hanno lasciato un segno indelebile nei ricordi di tutti coloro che lo hanno già vissuto. Il mondo di gioco di The Witcher 3: Wild Hunt è immenso e scalda il cuore per quanto è stupendo, mentre il ricco bestiario, alcune delle quest meglio scritte della storia degli RPG e l'ampia libertà di scelta completano il quadro di un gioco che non può essere lasciato sullo scaffale.



La storia di The Witcher 3 prende piede subito dopo i fatti narrati nel secondo capitolo (e non ha nulla a che fare con la serie Netflix, che invece rappresenta un adattamento dei romanzi). Lo strigo ha finalmente recuperato la sua memoria e si messo alla ricerca di Ciri, una ragazza di nobili origini che racchiude in sé un potere inimmaginabile, alla quale è legato indissolubilmente. Purtroppo, sulle sue tracce c'è anche la Caccia Selvaggia... Nonostante i rimandi ai precedenti lavori siano numerosi, The Witcher 3 può essere apprezzato appieno anche dai nuovi arrivati grazie all'eccellente lavoro svolto dagli sceneggiatori.



La Game of The Year Edition include, oltre a tutti i DLC gratis e gli aggiornamenti post-lancio, anche le monumentali espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che non sfigurerebbero neppure come giochi a sé stanti.

Bioshock: The Collection

Facciamo un ulteriore salto generazionale all'indietro per presentarvi un trittico di giochi che ha fatto la storia dell'era PS3 prima d ritornare in auge su PlayStation 4 con questa collezione completa. Parliamo chiaramente di Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite, tre sparatutto in prima persona dai forti connotati narrativi e survival che hanno permesso ai giocatori di vivere una delle utopie più affascinanti della storia, videoludica e non.

Bioshock, sviluppato dalla defunta Irrational Games sotto la guida di Ken Levine, è un vero e proprio classico che ha presentato al mondo la città sommersa di Rapture, frutto del genio utopistico di Andrew Ryan, uno dei villain più iconici e carismatici di sempre. Bioshock 2, nonostante sia stato curato da un altro team, rappresenta un solido prosieguo della storia di Rapture, ma il cerchio si chiude solamente con Bioshock Infinite, con il quale Levine ha accompagnato i giocatori dalle profondità marine alle nuvole in un'altra utopia, la città sospesa di Columbia.



Bioshock The Collection include tutti e tre i capitoli con una grafica rimasterizzata in 1080p, oltre alle due espansioni Burial at the Sea Parte 1 e Parte 2, essenziali per la comprensione del disegno completo. Il tutto è impreziosito dallo speciale Director's Commentary: Imagining BioShock, con Ken Levine e Shawn Robertson. Leggete la recensione di Bioshock The Collection e poi compratelo, per cortesia...