PlayStation Store: tre giochi da non perdere in super sconto a 2.99 euro

Con i saldi di marzo del PlayStation Store tornano le occasioni di (super) risparmio sui migliori giochi del catalogo PlayStation 4, ovviamente compatibili anche con PS5. Noi, ormai lo sapete, siamo ossessionati dai giochi in sconto e siamo sempre alla ricerca di offerte incredibilmente vantaggiose e anche questa volta abbiamo trovato tre titoli da non perdere ad un prezzo davvero contenuto, solo 2,99 euro l'uno. Credete che non si possa comprare nulla di valido a questa cifra? Vi faremo cambiare idea!

Tomb Raider Definitive Edition

Il primo episodio della trilogia reboot di Lara Croft è uscito originariamente nel 2013 e l'anno successivo è stato ripubblicato su PS4 (e Xbox One) in versione Definitive Edition con migliorie al comparto tecnico e tutti i DLC, aggiornamenti e contenuti inclusi.

Adesso questa edizione è in vendita a 2.99 euro, prezzo che ingolosirà chiunque voglia (ri)vivere le avventure di Lara Croft, il primo episodio della trilogia è ancora oggi un gioco estremamente valido e noi vi consigliamo di recuperare i due sequel Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, anche questi in vendita a prezzo ridotto. Per altre informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Tomb Raider.

Broforce

Un classico della scena indipendente, Broforce è un gioco d'azione 2D in Pixel Art, uno sparatutto a scorrimento che ricorda i classici del genere come Contral e (con le dovute proporzioni) Metal Slug, proponendo personaggi ambientazioni e atmosfere tipiche dei blockbuster anni '80 con Stallone e Schwarzenegger e dei B-Movie di Van Damme e Stevean Seagal.

Un gioco divertente sia in singolo sia in co-op, sicuramente in grado di regalarvi ore di puro e spensierato divertimento. Vi abbiamo incuriosito? La recensione di Broforce è a portata di clic.

Just Cause 3

Rico torna a far danni! In Just Cause 3 saremo chiamati ancora una volta a seminare scompiglio e distruzione in un gioco che non si risparmia assolutamente per quanto riguarda il caos su schermo (non ci credete? Leggete la recensione di Just Cause 3 per saperne di più).

La versione base include solamente il gioco completo senza nessun contenuto extra ma con meno di due euro in più potete acquistare la XXL Edition a 4.49 euro, versione Deluxe che include oltre al gioco anche il Season Pass Aria, Terra e Mare con tre espansioni, i pacchetti Veicoli Armati e Armi Esplosive, il Reaper Missile Mech e il fucile Kousavà.

Bonus - Torment Tides of Numenera

Sì, lo sappiamo, abbiamo detto tre giochi ma ve ne segnaliamo quattro... del resto non potevamo non citare Torment Tides of Numenera, sequel spiritale dell'acclamato Planescape Torment del 1999. In questo gioco di ruolo classico i giocatori saranno chiamati ad esplorare il Nono Mondo, costruito sulle rovine di una civiltà ormai estinta per sempre.

Torment Tides of Numenera è un gioco da comprare assolutamente a questo prezzo, attenzione però perché l'italiano non è supportato, i testi sono tradotti in francese, inglese, polacco, russo, spagnolo e tedesco, pensateci quindi se avete difficoltà con la lettura di abbondanti quantità di testo in lingue diverse dalla nostra. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Torment Tides of Numenera.