PlayStation Store: tre giochi PS4 e PS5 a meno di 9.99 euro

I Saldi Primaverili del PlayStation Store sono ancora ben lungi dal potersi definire conclusi e continuano ad aggiornarsi settimana dopo settimana ospitando tanti nuovi giochi in offerta. A tutti coloro che desiderano farsi un regalo pasquale senza spendere troppo, consigliamo tre ottimi giochi in grado di fare una bella figura nella collezione di qualsiasi videogiocatore. Come sempre, siete invitati caldamente a partecipare alla discussione sottostante condividendo i vostri consigli per gli acquisti con il resto della comunità di Everyeye!

Sonic Mania (9,99 euro)

In attesa di scoprire verso quali sentieri correrà Sonic Frontiers e con il porcospino blu nuovamente al cinema con la pellicola di Jeff Frowler, vi consigliamo di approfittare dei saldi per acquistare quello che può essere considerato il suo miglior gioco degli ultimi anni: stiamo parlando ovviamente di Sonic Mania.

Durante la sua storia trentennale, Sonic s'è reinventato più volte senza mai raggiungere i fasti dei primi capitoli della serie, finché a SEGA non è venuta la brillante idea di affidarlo alle sapienti mani di coloro che hanno dimostrato amore incondizionato per il personaggio. Christian "Taxman" Whitehead e i ragazzi di Headcannon Games hanno tirato fuori dal cilindro un nuovo capitolo 2D che mescola zone inedite, luoghi classici rivisitati e boss mai visti prima, andandosi ad inserire cronologicamente dopo le vicende narrate in Sonic & Knuckles del 1994.



Sonic Mania è un vero e proprio atto d'amore nei confronti di un'icona videoludica, un titolo dalla giocabilità pressoché perfetta e dal level design sopraffino, degno depositario di un retaggio ludico che rischiava di andare perso per sempre. Leggete la nostra recensione di Sonic Mania.

Metro Exodus (7,49 euro)

Dopo qualche breve incursione sulla superficie di una Terra devastata dalla guerra nucleare, in Metro Exodus Artyom abbandona definitivamente le gallerie della metropolitana per guidare un gruppo di Ranger spartani in un incredibile viaggio attraverso la Russia post-apocalittica. L'obiettivo? Trovare nuove opportunità di vita dopo anni passati lontani dalla luce del Sole.

Metro Exodus conserva gli elementi che hanno fatto la fortuna della serie di sparatutto in prima persona - il riuscito mix tra narrazione, sopravvivenza, combattimenti letali e furtività - e li cala in un contesto open world. Il viaggio di Artyom e degli altri sopravvissuti è scandito dall'incedere delle stagioni e dall'avvicendarsi di differenti scenari che promuovono un gameplay di tipo non lineare, con tanto di missioni secondarie, ciclo giorno/notte e meteo dinamico.



Il comparto grafico, già eccellente su PlayStation 4, dà il meglio di sé su PS5 grazie ad un aggiornamento gratis che offre una risoluzione 4K, un framerate a 60fps, tempi di caricamento ridotti e il pieno supporto al Ray Tracing. Ne saprete di più sul gioco di 4A Games leggendo la nostra recensione di Metro Exodus

Yakuza Zero (7,99 euro)

Se Yakuza vi affascina ma non sapete che pesci prendere, allora potete cominciare da Yakuza 0, che funge da prequel per l'intera saga. Ambientato prima di qualsiasi altro capitolo, narra dei giovanissimi Kazuma Kiryu e Goro Majima alle prese con la malavita giapponese degli anni '80.

Ambientato tra Tokyo e Osaka, Yakuza 0 è un gioco d'azione e avventura di matrice spiccatamente giapponese, ricco d'azione, storie, attività e mini-giochi. Il sistema di combattimento permette di alternare fra tre differenti stili per eseguire atterramenti, combo spaccaossa e utilizzare oggetti dello scenario come biciclette, segnali stradali e sportelli.



Yakuza 0, come i restanti capitoli della saga, fanno dell'immersività il loro fiore all'occhiello, con quartieri ricchi di sfumature e personaggi carismatici che restano nel cuore. Unico neo: i sottotitoli sono disponibili solamente in lingua inglese. Leggete la nostra recensione di Yakuza 0.



N.B. Nell'ambito dei Saldi Primaverili sono scontati a 7,99 euro anche tutti gli altri episodi della serie. Un'ottima occasione per proseguirla da dove l'avevate lasciata e per completare la vostra collezione!