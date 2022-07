PlayStation Store: tre giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 10€ a luglio

Le nuove offerte estive del PlayStation Store sono una ventata d'aria fresca in un mese di luglio particolarmente bollente dal punto di vista delle temperature. Se siete alla ricerca di nuovi giochi PS4 e PS5 ma non volete spendere troppo, state tranquilli perché arriviamo in vostro soccorso. Come? Segnalandovi tre giochi in vendita a meno di dieci euro, una cifra alla portata di tutti e che vi permetterà di acquistare giochi AAA e AA datati ma ancora molto validi.

Resident Evil 7 Biohazard - 9.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, il settimo episodio di Resident Evil ha di fatto rivoluzionato la serie horror di Capcom dopo la tiepida accoglienza riservata a Resident Evil 6. Resident Evil 7 inagura il "nuovo corso" di Biohazard, adottando una visuale in prima persona ed evolvendo le meccaniche di gioco, mantenendo però un filo conduttore ben chiaro: paura e tensione continua ad ogni passo.

Resident Evil 7 Biohazard è un gioco che vi consigliamo caldamente di recuperare, la versione in offerta è quella base senza i DLC Filmati Confidenziali Vol. 1& 2 e altri contenuti extra, tuttavia da PlayStation Store potete scaricare gratis il pacchetto aggiuntivo Nessun Eroe con protagonista Chris Redfield. E acquistando la versione PS4 otterrete gratis l'upgrade alla versione next-gen per PlayStation 5. Se volete saperne di più ecco la recensione di Resident Evil 7 Biohazard.

Devil May Cry HD Collection - 8.99 euro

Con Devil May Cry V la saga Capcom è tornata sulla cresta dell'onda dopo qualche anno di assenza dagli schermi. Quale miglior occasione per riscoprire la saga di DMC se non acquistando questa raccolta a prezzo scontato?

Purtroppo i tre porting non sono convertiti in maniera eccelsa (come discusso ampiamente nella recensione di Devil May Cry HD Collection) e si registra qualche sbavatura tecnica di troppo... il fascino delle avventure di Dante però resta inalterato e a questo prezzo potete portarvi a casa tre giochi completi per rivivere l'epopea di Devil Ma Cry sin dalle origini, con il primo episodio uscito nel 2001 su PS2 e continuando con i successivi Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3. Nel complesso, se dal lato prettamente tecnico la collection non rende giustizia alla saga, dal punto di vista contenutistico è difficile sollevare particolari critiche... a voi la scelta!

Yakuza Zero, Yakuza Kiwami & Kiwami 2 - 5.99 euro l'uno

Super prezzo per i remake dei primi due giochi della serie Yakuza, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 presentano un comparto tecnico aggiornato e varie migliorie al gameplay per aggiornare due classici del catalogo PS2 usciti rispettivamente nel 2005 e 2006.

Se avete scoperto Yakuza con gli episodi più recenti come The Song of Life e Like A Dragon, i due Kiwami sono certamente un acquisto consigliato, insieme al prequel Yakuza Zero, anche lui in vendita al prezzo di 5,99 euro... davvero imperdibili!