PlayStation Store: tre giochi PS4 e PS5 in sconto a 3.99 euro

E' di nuovo tempo di sconti su PlayStation Store, Sony ha lanciato la campagna promozionale Mega Marzo dedicata agli sconti di primavera e noi come consuetudine abbiamo deciso di proporvi tre giochi assolutamente imperdibili ad un prezzo mignon: solo 3.99 euro per tre giochi compatibili con PS4 e PS5. Si trovano solo indie a questo prezzo, dite? Assolutamente no, ecco la nostra selezione di giochi economici da comprare subito.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 3.99 euro

Il pacchetto completo di Metal Gear Solid V include tre diversi giochi: Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il prequel Ground Zeroes e la componente multigiocatore Metal Gear Online.

Se è vero che MGO non gode di server particolarmente popolati, è altrettanto vero che Ground Zeroes e The Phantom Pain godono ancora oggi di molti pregi, se in questi anni non vi siete mai avventurati nell'universo di Metal Gear Solid V, è giunto il momento di rimediare. Di fatto, col senno di poi abbiamo scoperto trattarsi del testamento di Hideo Kojima per quanto riguarda la saga da lui ideata e diretta, un canto del cigno che merita di essere (ri)vissuto e amato.

Darksiders Warmastered Edition - 3.99 euro

Uscito nel 2010, il primo Darksiders è tornato pochi anni fa sui nostri schermi con una edizione rimasterizzata che presenta un comparto tecnico migliorato e il supporto per l'alta risoluzione Full HD, non ci sono invece contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione originale.

A questo prezzo, l'avventura di Guerra (alla quale faranno seguito le storie di Morte in Darksiders II e Furia in Darksiders III) è certamente un gioco da acquistare a scatola chiusa, a patto ovviamente di essere amanti del genere. La firma di Joe Madureira è ben evidente nelle atmosfere e nel design dei personaggi, Darksiders è un action game non perfetto ma che non faticherà a conquistarvi. Per saperne di più, ecco la recensione di Darksiders Warmastered Edition.

Castlevania Requiem - 3.99 euro

Due giochi al prezzo di (quasi) uno. In attesa di scoprire quale sarà il futuro della saga vampiresca di Konami (da tempo si parla con sempre maggior insistenza del ritorno in pompa magna di Castlevania), la raccolta Castlevania Requiem ci porta nel passato fino agli anni '90 proponendo due titoli usciti nel corso di questo decennio: parliamo di Castlevania Rondo of Blood del 1993 e di Castlevania Symphony of the Night, lanciato nel 1997.

Il primo ci mette nei panni di Richter Belmont, discendente della celebre dinastia, mentre in Symphony of the Night vestiremo i panni di Alucard, figlio di Dracula, in un'avventura acclamata da pubblico e critica, un gioco diventato cult per più di una generazione.