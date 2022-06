PlayStation Store: tre giochi PS4 e PS5 in sconto per il fine settimana

Sony ha celebrato la settimana del Summer Game Fest rinnovando completamente la selezione delle promozioni del PlayStation Store. Agli amanti delle produzioni indipendenti propone PlayStation Indies, mentre ai suoi fedelissimi abbonati a PlayStation Plus offre un ampio ventaglio di Doppi Sconti. L'Offerta della Settimana, invece, l'ha dedicata completamente alla saga di Dark Souls, una delle più importanti (e toste) degli ultimi quindici anni. In questi giorni ricchi di eventi proiettati verso il futuro del gaming, abbiamo quindi deciso di fermarci un attimo e pescare tre giochi a meno di venti euro (uno per promozione) che a nostro parere non dovreste assolutamente farvi sfuggire.

Death's Door per PS4 e PS5 (13,99 euro) - PlayStation Indies

Meritatamente identificato come uno dei migliori giochi indipendenti del 2021, Death's Door è la seconda grande opera di Acid Nerve, studio che aveva già mostrato tutto il suo talento con l'ottimo Titan Souls.

Il protagonista di questo action RPG con visuale dall'alto è un corvo qualunque che suo malgrado è costretto a svolgere un lavoro estremamente monotono: condurre le anime dei defunti nell'aldilà. Un giorno, costretto ad inseguire un ladro disperato impossessatosi di un'anima, finisce in un regno in cui la morte non esiste, popolato da avide creature assetate di potere che vivono ben oltre le aspettative.



Death's Door è una meraviglia da guardare e uno spettacolo da giocare, dotato com'è di un level design articolato e interconnesso ispirato alle opere di FromSoftware e di un combat system tanto semplice quanto efficace. Leggete la recensione di Death's Door.

Devil May Cry 5 Special Edition per PS5 (19,99 euro con PS Plus) - Doppi Sconti

Se siete abbonati a PlayStation Plus, allora potete approfittare di uno sconto aggiuntivo su Devil May Cry 5 Special Edition, versione abbellita e ampliata per PlayStation 5 di uno dei migliori action della scorsa generazione di console, degno esponente di una delle saghe simbolo di Capcom. Devil May Cry 5 ha saputo conquistarci già all'epoca della sua uscita originale con delle soluzioni di gameplay inedite ma perfettamente calate nel contesto stilistico della saga, oltre che con un trittico di personaggi - Nero, Dante e il nuovo arrivato V - ben caratterizzati e piacevolissimi da impersonare.

La Special Edition impreziosisce il tutto con un comparto tecnico adeguatamente potenziato, che su PlayStation 5 mostra tutti i muscoli dell'ottimo RE Engine. Sono tre le modalità grafiche selezionabili: la prima punta alla massima qualità visiva offrendo il ray tracing a 30 fps; la seconda sceglie i 60fps rinunciando all'illuminazione avanzata ma non alla risoluzione 4K; l'ultima spinge il gioco fino a 120 fps sui televisori compatibili con una risoluzione variabile a partire da 1080p.



L'offerta contenutistica dell'Edizione Speciale è completata da Vergil in qualità di personaggio giocabile, dalla Modalità Mitico Cavaliere Oscuro (un'orda con ondate incessanti di nemici) e dalla Modalità Turbo che velocizza l'azione del 20%. Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra recensione di Devil May Cry 5 Special Edition.

Dark Souls Remastered per PS4 (19,99 euro) - Offerta della settimana

Vi siete innamorati di Elden Ring e vi è venuta voglia di (ri)scoprire le precedenti opere di Hidetaka Miyazaki? Allora potete cominciare dal primo capitolo della leggendaria saga di Dark Souls, disponibile in una versione Remastered per PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5) curata dai ragazzi di QLOC, che offre il supporto ai 60fps, la risoluzione 4K e il contenuto scaricabile Artorias of the Abyss.

Il lavoro di ristrutturazione grafico si è invero rivelato al di sotto delle nostre aspettative, ma ciò non influisce più di tanto sull'elevatissimo valore di un'opera seminale, un'epopea magica, punitiva e indimenticabile che dovrebbe essere vissuta almeno una volta nella vita da qualsiasi giocatore, specialmente adesso che viene offerta a prezzo scontato. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Dark Souls Remastered.