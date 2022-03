PlayStation Store: tre giochi in sconto a meno di 15 euro

È nuovamente tempo di offerte sul PlayStation Store. Dopo gli Sconti Essenziali, Sony ha abbassato ulteriormente il tiro offrendo tantissimi videogiochi scontati a meno di 15 euro. Basta un'occhiata fugace per rendersi conto che la selezione è incredibilmente vasta, oltre che popolata da titoli di assoluto rilievo. Per questo motivo, abbiamo ben pensato di aiutarvi nella scelta proponendovi tre giochi a meno di 15 euro che, per un motivo o per l'altro, meritano assolutamente un posto nella vostra libreria digitale.

Assassin's Creed Origins (13,99 euro)

La saga di Assassin's Creed, che si è appena arricchita con la nuova espansione L'Alba del Ragnarok di Valhalla, è arrivata incredibilmente lontano, sia nello spazio che nel tempo. In questi anni sono usciti una marea di episodi e siamo sicuri che molti di voi sono rimasti indietro. Se gli Assassini di Ubisoft vi affascinano ma non sapete proprio da dove (ri)cominciare, il nostro consiglio è quello di partire dall'Antico Egitto di Assassin's Creed Origins, primo capitolo dell'attuale corso della saga.

La storia di Origins prende il via nel 50 a.C. e segue le vicissitudini di Bayek di Siwa, uno degli ultimi medjay in vita. Intenzionato ad annientare un'organizzazione segreta che tiene in scacco l'intero Egitto, oltre che responsabile della morte del figlio, il protagonista avrà modo di assistere in prima persona alla fine dell'era tolemaica, conoscere personalità del calibro di Cleopatra e Giulio Cesare e, soprattutto, scoprire alcuni dettagli fondamentali sulla nascita della confraternita degli Assassini, a testimonianza del fatto che il sottotitolo "Origins" non è stato scelto a caso.



Il vastissimo open world si spinge dalla città di Alessandria a nord all'arido deserto Desheret a sud, dalla Cirenaica a ovest fino alla città di Menfi a est, per ben 80 chilometri quadrati. Gli elementi ruolistici e il sistema combattimento rinnovati, pur nella loro semplicità, nel 2016 sono riusciti a donare nuova linfa vitale ad una serie che negli anni precedenti era divenuta l'imitazione di sé stessa. Da allora Assassin's Creed ha fatto tanta altra strada, ma Origins rimane un imprescindibile punto di partenza.

The Order 1886 (13,99 euro)

In mezzo a due open world ci ficchiamo uno sparatutto in terza persona che più cinematografico e lineare non si può. The Order 1886 è una delle esclusive PlayStation più sfortunate di sempre: amato alla follia da una certa frangia della community, rimasta ammaliata dal suo setting e dal poderoso impianto scenico, non ha ottenuto il successo commerciale sperato e, di conseguenza, neppure la possibilità di limare i propri difetti con un seguito.

Nella Londra del 1886 dipinta dai ragazzi di Ready at Dawn coesistono scienza e leggenda. La città trasformata dal progresso è tuttavia soffocata dal terrore di un'antica e mostruosa minaccia, contro la quale si ergono Galahad, il protagonista dell'avventura, e gli altri membri di un prestigioso e secolare ordine di cavalieri.



The Order 1886 tratteggia un'epoca vittoriana alternativa in cui s'intrecciano le leggende del ciclo arturiano, i licantropi e gli esperimenti di Tesla, elementi ben amalgamati in una storia appassionante con personaggi ben scritti, anche se dalla longevità non molto elevata (siamo intorno alle 7-8 ore alla difficoltà più alta). Pad alla mano, il gunplay si rivela ottimo e le armi sempre piacevoli da utilizzare, mentre avrebbero sicuramente richiesto maggior approfondimento altre meccaniche di gioco come lo stealth.



Nonostante abbia fatto il suo tempo, il comparto grafico - con la sua peculiare rappresentazione in 21:9 - è ancora oggi in grado di fare la sua figura. Comprate questo gioco se avete voglia di un'esperienza lineare o di immergervi in un mondo affascinante e ben caratterizzato. Altri dettagli li trovate nella recensione di The Order 1886.

Mad Max (6,99 euro)

Mad Max è un open world post-apocalittico più che degno dell'altisonante nome che porta. Ambientato dopo i fatti narrati nell'eccezionale Fury Road di George Miller, il gioco vede Max nuovamente costretto a separarsi dalla sua V8 Interceptor, stavolta a seguito di uno scontro con Scabrous Scrotus, uno dei figli di Immortan Joe. Sfuggito miracolosamente alla cattura, conosce lo strambo Chumbucket, un "dito nero" (un meccanico) che si mostra ben lieto di aiutarlo nella ricerca del bolide perduto.

La trama ci mette qualche ora ad ingranare, ma nella roboante parte finale riesce ampiamente a riscattarsi. Prima di arrivare ai titoli di coda, in ogni caso, vi aspettano centinaia e centinaia di chilometri da macinare a bordo della Magnum Opus (un rimpiazzo della Interceptor più che degno), combattimenti corpo a corpo in stile Batman Arkham, tanti avamposti da ripulire e, soprattutto, scontri all'ultima lamiera a bordo dei veicoli, questi ultimi tra gli aspetti più riusciti della produzione.



Mad Max è un open world di stampo classico, forse ripetitivo a lungo andare, ma tranquillamente in grado di garantire decine e decine di ore di divertimento, distruzione incontrollata, esplosioni e appaganti mazzate sui denti. Leggete la recensione di Mad Max.