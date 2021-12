Regali di Natale 2021: LEGO, Funko Pop e gadget videogiochi

Siete a corto di idee regalo nonostante abbiate già letto i nostri speciali sui doni di Natale a tema PlayStation, regali di Natale Xbox e offerte Nintendo Switch? Non abbiate paura, gli appassionati di videogiochi possono essere accontentati in tanti modi diversi, ad esempio regalando loro statuine da sfoggiare nella collezione, capi d'abbigliamento da indossare in ogni occasione, set LEGO da montare e libri da leggere per approfondire le storie vissute con il pad tra le mani. Unitevi a noi in questa rassegna, siamo sicuri che troverete il regalo perfetto!

Gli intramontabili LEGO

A chi non piacciono i LEGO? Adatti a qualsiasi età, i set dei mattoncini danesi sono un piacere da costruire e una meraviglia da ammirare. Ce ne sono di tutti i tipi e ispirati a franchise di ogni genere, ma con un appassionato di videogiochi potreste andare sul sicuro optando per LEGO Super Mario, che nel corso del 2021 si è anche arricchito con una serie di nuove espansioni.

I novizi devono necessariamente cominciare con gli Starter Pack, che fungono da base per l'accrescimento dell'intero set mediante pack di espansioni e nuovi personaggi. Ce ne sono due, lo Starter Pack di Mario (44,90 euro su Amazon.it) e il nuovo Starter Pack di Luigi (49,90 euro), entrambi consigliati dai 6 anni in su e contenenti tutto il necessario per affrontare il gioco interattivo. Includono le figure di LEGO Mario e LEGO Luigi (dotate di sensori di colore, altoparlanti e schermi LCD negli occhi, nella bocca e sulla pancia per mostrare più di 100 diverse reazioni immediate al movimento), nemici e comprimari (Goomba e Bowser per LEGO Mario; Yoshi rosa, Boom Boom e Goombosso per LEGO Luigi) e centinaia di mattoncini per costruire i percorsi. I due Starter Pack possono anche essere combinati assieme.



A chi già li possiede potete regalare uno dei tanti set di espansione, come il Veliero Volante di Bowser (94,90 euro), L'Abbattimento di Reznor (64,99 euro), il Mondo-Cielo di Latiku (37,99 euro), Torre del Boss Sumo Bros (28,49 euro) e il Maker Pack Costruisci la tua Avventura (34,90 euro). Se volete spendere meno senza rinunciare a fare una bella figura, optate per gli altrettanto graditi costumi per LEGO Mario, come Rana (9,90 euro), Ape (9,90 euro), Gatto (9,49 euro), Fuoco (9,49 euro), Tanuki (9,49 euro) e Pinguino (9,49 euro), oppure per un Pack Personaggi (8,90 euro): LEGO Mario e Luigi reagiscono in tanti modi diversi quando saltano su di loro!

LEGO significa anche tanto altro, ovviamente. I set in vendita sono una moltitudine, quindi non dovete far altro che scoprire cosa amano i vostri amici e parenti, e regalare loro quello che più desiderano. Restando nell'ambito dei videogiochi, ci sono anche i set di LEGO Minecraft, come la Pig House (49,99 euro), il Portale in Rovina (29,99 euro) e la Maxi Figure di Steve con Pappagallo (49,90 euro).



Date inoltre un'occhiata alla pagina dedicata alle idee regalo natalizie sul sito ufficiale di LEGO oppure a proposte come LEGO Star Wars Casco di Darth Vader (68,66 euro), LEGO Star Wars X-Wing Fighter di Luke Skywalker< (34,90 euro), LEGO Friends Central Perk (64,96 euro), LEGO Harry Potter Hogwarts Incontro con Fuffi (33,90 euro), i Set di Libri delle Quattro case (da 24,90 euro) e, per gli amanti dei motori, LEGO Technic Ducati Panigale V4 R (54,99 euro), LEGO Technic Ferrari 488 GTE (161,08 euro), LEGO Ecto-1 di Ghostbusters (199,99 euro) e LEGO Technic Lamborghini Sián (348,99 euro).

Libri da leggere sotto l'albero di Natale

Molte saghe videoludiche godono di uno sviluppo crossmediale che consente loro di raggiungere nuove forme d'intrattenimento ed imbastire storie sempre più complesse, e Assassin's Creed è uno degli esempi più virtuosi.

Agli amanti dell'ultimo episodio della serie consigliamo caldamente Assassin's Creed Valhalla: Il canto della Gloria di Panini Comics (12 euro), primo volume di una serie di tre fumetti prequel. Ambientato nella Norvegia del IX secolo, terra di invincibili Vichinghi e sanguinose battaglie, inizia quando Eivor Varinsdottir decide di attaccare un gruppo di soldati nemici intenti a razziare un villaggio.



Un gesto sconsiderato che metterà in moto una terribile sequenza di morte... A chi desidera oltrepassare i confini della serie di videogiochi principale, proponiamo Assassin's Creed: The Ming Storm (18,05 euro), primo volume di una serie di romanzi che raccontano la storia di Shao Jun, l'eroina già vista nello spin-off Assassin's Creed Chronicles: China e nel cortometraggio Assassin's Creed: Embers. Shao Jun è un'assassina che viveva nella Cina del XVI Secolo, costretta a fuggire in Europa, dove si addestra alla corte di Ezio Auditore, in attesa di tornare in patria per riprendere ciò che è suo di diritto.I fan di Master Chief devono assolutamente ricevere The Art of Halo Infinite (34,24 euro), l'artbook ufficiale in copertina rigida dell'ultimo capitolo della serie (è stato pubblicato pochissimi giorni fa, il 14 dicembre!).

Per la sua realizzazione, Dark Horse Comics ha ricevuto da 343 Industries il pieno accesso alle illustrazioni realizzate dagli artisti che hanno portato alla vita lo Zeta Halo di Infinite. Dagli eroi della saga ai Marines della UNSC, fino ad arrivare ai nemici, alle armi, ai veicoli e ai panorami... tutto è stato riprodotto con un dettaglio senza precedenti. Il tutto è impreziosito da una copertina realizzata da Sparth, l'Art Director di Halo Infinite. Chiudiamo la nostra selezione di regali cartacei con Batman/Fortnite: Punto Zero Collection (22,80 euro), un volume unico che racchiude tutte le puntate della mini-serie Punto Zero, che narra delle disavventure del Cavaliere Oscuro, ritrovatosi improvvisamente catapultato sull'isola della Battaglia Reale. Con un colpo solo, farete felici sia gli amanti di Batman, sia i giocatori di Fortnite.

Statuine da collezione

I fan più affezionati di Rainbow Six Siege apprezzeranno senz'altro la prima statuina realistica di Ubicollectibles dedicata ad Hibana, tra li Operatori più amati in assoluto. Alta 25 cm e realizzata in PVC/ ABS, è impreziosita dall'iconico lanciagranate X-Kairos e include un codice univoco che consente di sbloccare una skin armi esclusiva in Rainbow Six Siege. In occasione delle festività natalizie, può essere acquistata sull'Ubisoft Store al prezzo scontato di 47,99 euro, anziché 59,99 euro.

Se volete spendere di meno, rimanete sull'Ubisoft Store e date anche un'occhiata alle statuine della Heroes Collection, tutte quante in sconto a 8,99 euro invece di 14,99 euro: tra i tanti personaggi, ci sono Anton Castillo di Far Cry 6, Vaas di Far Cry 3, Eivor maschio ed Eivor femmina di Assassin's Creed Valhalla, Ezio Auditore di Assassin's Creed 2 e molti altri.



Arrivati a questo punto non possiamo non menzionare i Funko Pop!, tra le statuine di maggior successo in assoluto. I motivi sono molteplici: sono originali, belle da vedere, costano poco e, soprattutto, ce ne sono a centinaia, se non migliaia! Le collezioni dei Funko Pop! abbracciano tutti i più famosi franchise contemporanei, dai fumetti agli anime, dai film ai nostri amati videogiochi.



Se volete lasciare a bocca aperta un fan di Halo Infinite, allora dovete assolutamente regalargli il nuovissimo Master Chief con Energy Sword e Grappleshot, venduto in esclusiva da GameStop.it al prezzo di 39,98 euro. Gli piace altro? Allora non dovete far altro che scegliere tra la moltitudine di statuine a disposizione.

Qualche esempio? Coloro che sono cresciuti a pane, PlayStation e platform, impazziranno di gioia nel vedere i Funko Pop! di Crash Bandicoot (15,98 euro) e Spyro the Dragon (15,98 euro). Agli appassionati dell'Uomo Ragno consigliamo invece il Funko Pop! di Miles Morales con la Track Suit (15,98 euro), vista nel gioco sviluppato da Insomniac Games. Ai valorosi che sono sopravvissuti a Sekiro: Shadows Die Twice, consigliamo invece di esporre un trofeo in ricordo della loro impresa con il Funko Pop! di Sekiro (15,98 euro). Come resistere, inoltre, a un Johnny Silverhand con pistole e occhiali da sole (15,98 euro) o a un tenerissimo Pikachu (21,69 euro)? Consultate il sito di GameStop per un'altra moltitudine di Funko Pop! ispirati ai personaggi dei videogiochi.



Non è propriamente una statuina, ma siamo sicuri che i fan dell'idraulico italiano apprezzeranno il modellino Hot Wheels del Kart di Mario (7,49 euro).

La passione addosso

A chi ama condividere con il mondo intero le proprie passioni, potete regalare un capo d'abbigliamento. Anche in questo campo c'è letteralmente l'imbarazzo della scelta: ad un fan dei Pokémon potete regalare, ad esempio, un colorato cappellino Multi Pop Art con Pikachu, Squirtle e altri mostriciattoli (19,98 euro) oppure uno Zaino giallo di Pikachu (39,98 euro). Per i numerosi appassionati di Fortnite, invece, ci sono lo Zaino con il Lama (49,98 euro) o lo Zaino Emote Nero (29,98 euro).

E poi ancora: la T-Shirt con Logo Rockstar (14,98 euro), la T-Shirt di Red Dead Redemption 2 (10 euro), la T-Shirt di Minecraft per i più piccoli (19,98 euro), l'irresistibile cappellino di Super Mario Odyssey (12,98 euro), la Coperta Felpa di Pikachu per bambini (29,99 euro), la Felpa con Cappuccio PlayStation per ragazzi (da 18,99 euro) e la T-Shirt ufficiale con i 4 Pokémon Starter di prima generazione per ragazzi (da 13,90 euro). I più vecchietti, apprezzeranno invece il Cappellino con il NES Controller (19,98 euro) e lo Zaino a forma di PS1 (39,98 euro).