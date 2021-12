Regali di Natale Nintendo Switch: migliori idee e offerte per risparmiare

È arrivata al suo quinto Natale, ma non sembra essere invecchiata nemmeno di un giorno: Nintendo Switch e la sua sorellina Lite continuano ad essere tra i regali più desiderati dai giocatori di tutte le età, quest'anno più che mai! Con il suo arrivo, il nuovo modello OLED ha offerto ai più esigenti un'ulteriore opzione d'acquisto, mentre il catalogo dei giochi non è mai stato così vasto e ricco. Con un regalo a tema Nintendo non potete sbagliare, ma anche salvaguardare il portafogli è importante, per questo vi invitiamo a seguirci in un viaggio alla scoperta delle migliori occasioni sulle console, i videogiochi e gli accessori della grande N.

Nintendo Switch offerte

Trovare una Nintendo Switch a prezzo stracciato è praticamente impossibile, a meno di non rivolgersi al mercato dell'usato. Tuttavia, sapendo dove cercare, è possibile risparmiare qualche soldo e tornare a casa con qualche bel gioco compreso nel prezzo. Da GameStop, ad esempio, potete mettere le mani su una Nintendo Switch Blu/Rosso Neon con una copia digitale di Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento a Switch Online al prezzo promozionale di 299,98 euro, invece dei canonici 367,98 euro.

Gamelife, dal canto suo, offre fino al 12 dicembre il bundle con Nintendo Switch e Just Dance 2022 a 329 euro anziché 360 euro (la medesima offerta è disponibile anche sulle pagine di Unieuro). MediaWorld propone invece Nintendo Switch in bundle con Ring Fit Adventure a 336 euro invece di 359,99 euro, l'idea regalo più adatta per chi desidera tenersi in forma divertendosi: nel pacchetto sono inclusi anche il ring-con e la fascia per la gamba, i due accessori che rilevano e misurano i movimenti dei giocatori e li trasformano in azioni nel mondo di gioco.



Al destinatario del vostro regalo interessa principalmente giocare mentre lontano da casa? Allora non c'è nulla di più adatto di una Switch Lite! Solo per oggi 8 dicembre, da GameStop potete trovare Nintendo Switch Lite (Corallo o Turchese) con una copia di Animal Crossing New Horizons a 239,98 euro invece di 269,98 euro. Decisamente allettante anche la proposta del volantino Natalissimi di Unieuro, che offre Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta tra Minecraft e Big Brain Academy a 229,90 euro invece di 249,90 euro (potete scegliere tra i colori blu, turchese, giallo, grigio e corallo).

Se invece volete fare colpo su un fan sfegatato dei Pokémon, allora vi consigliamo di comprare la Nintendo Switch Lite Dialga & Palka Limited Edition in offerta a 208 euro su Amazon.it, oltre che da Unieuro e MediaWorld.



Ai più esigenti consigliamo invece la nuova arrivata della famiglia, Nintendo Switch OLED, che rispetto agli altri due modelli presenta uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi, contrasto elevato e una cornice più sottile, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN, una memoria interna maggiorata di 64 GB e altoparlanti integrati con un suono migliorato. Purtroppo, nel momento in cui vi scriviamo è impossibile trovarla in sconto: se proprio volete acquistarla, vi tocca spendere il prezzo pieno di 349 euro.

Videogiochi per Nintendo Switch: dove comprarli?

A Natale ci circondiamo dell'affetto dei nostri familiari e degli amici più cari, pertanto per la ricerca del gioco da regalare vi consigliamo di cominciare dai party game e affini che incentivano il divertimento in compagnia sotto lo stesso tetto, campo nel quale Nintendo Switch eccelle. Su Amazon.it ci sono diversi titoli di questo tipo in offerta, come Super Mario Party Superstars a 49,98 euro, Just Dance 2022 a 48,99 euro e Big Brain Academy a 29,90 euro, mentre da MediaWorld, Unieuro, GameStop e Gamelife trovate Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro. Non lasciatevi sfuggire neppure Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Tokyo 2020 da Unieuro a 48,99 euro.

Switch, in ogni caso, è questo e tanto altro, e offre videogiochi per tutti i gusti. Sempre su Amazon.it, è già possibile trovare in offerta prodotti recenti come Metroid Dread a 49,99 euro, Pokémon Perla Splendente a 49,98 euro, Pokémon Diamante Lucente a 49,98 euro e FIFA 22 a 34,99 euro, oltre a Ring Fit Adventure a 69,69 euro, Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 49,98 euro, Luigi's Mansion 3 a 48,99 euro e New Super Mario Bros. U Deluxe a 49,99 euro. Vi consigliamo inoltre di consultare con attenzione le offerte di Unieuro e gli sconti di Mediaworld, due catene che offrono una marea di occasioni sui giochi per Nintendo Switch, anche quelli più vecchiotti: trovare il titolo più adatto ai gusti dei vostri cari non sarà affatto difficile.



Tra i regali più desiderati dai più piccolini figura anche Mario Kart Live: Home Circuit, che si dà il caso essere a prezzo scontato su Amazon.it, ossia a 89,99 euro invece di 109,99 euro. Il kit consente di trasformare la casa in un circuito e di pilotare un vero kart in miniatura mediante i controlli di Switch: grazie alla videocamera posizionata sulla piccola vettura, l'azione può essere seguita sullo schermo della console oppure sul televisore. Ogni set include un kart, quattro porte, due segnali di curva e un cavo di ricarica USB. È possibile giocare con gli amici (fino a quattro partecipanti), a condizione che ogni giocatore disponga di un Kart, di una console Nintendo Switch e di una copia del software.

Gli accessori indispensabili per Nintendo Switch

Sapete di cosa non ce n'è mai abbastanza? Di Joy-Con! Belli da vedere e da collezionare, sono anche indispensabili per animare le serate di gruppo. Se volete regalarne una coppia, dirigetevi da Gamelife, dove fino al 12 dicembre potete trovare molteplici varianti in sconto a 69 euro: Blu/Giallo, Viola/Arancione, Verde/Rosa e Rosso/Blu (normalmente costano 79,99 euro). Se cercate di qualcosa di davvero unico, allora vi suggeriamo la coppia di Joy-Con in edizione speciale Zelda: Skyward Sword a 74,99 euro su Amazon.it!

Un'altra cosa alla quale non è possibile rinunciare, specialmente nell'epoca digitale che stiamo vivendo, sono le espansioni di memoria! Nintendo Switch e Switch Lite sono relativamente poco capienti (32 GB finiscono in fretta se siete clienti abituali dell'eShop), mentre OLED fa di meglio con i suoi 64 GB. In ogni caso, vi consigliamo di espandere in maniera cospicua lo spazio a disposizione con le Micro SD di SanDisk approvate, testate e personalizzate appositamente per Nintendo Switch: su Amazon.it, il modello da 128 GB è in vendita a 29,99 euro, mentre quello da 256 GB a 43,17 euro.



Un altro suggerimento per rendere il regalo ancora più sfizioso e completo? Allegate alla MicroSD una ricarica per il portafoglio del Nintendo eShop: su Amazon.it potete trovarle nel taglio che preferite: 15 euro, 25 euro, 50 euro e 75 euro. In questo modo, il vostro caro potrà subito fare incetta di giochi approfittando dei saldi sul Nintendo eShop!

A differenza delle altre console, che una volta posizionate sotto al televisore si trasformano in oggetti di arredamento e non vengono più spostate, Nintendo Switch può essere trasportata in giro, smontata e rimontata... pertanto richiede tante attenzioni in più. Potrebbe quindi risultare molto utile una custodia Heystop per Switch e Switch OLED a 16,99 euro, che include lo spazio necessario per trasportare la console, due coppie di Joy-Con, i cavi e 8 cartucce. Cosa ne dite, inoltre, di un porta cartucce a forma di Pokédex? Al prezzo di 11,99 euro ci sembra un'ottima ed economica idea regalo per tutti i fan dei Pokémon.



Per proteggere Switch dagli urti accidentali vi consigliamo inoltre cover e pellicola di Heystop a 14,99 euro (c'è anche per Switch Lite a 15,99 euro e in diverse colorazioni). Per i più esigenti c'è infine il Kit Accessori 12 in 1 a 47,99 euro, che comprende custodia, cover, pellicole protettive, copri-analogici, cavi di ricarica, grip per controller e altro ancora.