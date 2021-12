Regali di Natale PlayStation: le migliori idee per stupire e risparmiare

Siete alla ricerca di idee regalo per i vostri amici, parenti, figli o nipotini appassionati di videogiochi? Allora avete letteralmente l'imbarazzo della scelta! Tra console, giochi, accessori, merchandising e gadget che affollano il mercato, accontentare un gamer può sembrare un'impresa davvero ardua. Anche quest'anno, dunque, veniamo in vostro soccorso, accompagnandovi alla ricerca del regalo di Natale perfetto per ogni esigenza, a partire dai prodotti del mondo PlayStation. Chissà che non ci scappi un regalo anche per voi stessi...

Dove trovare una PlayStation 5?

Ci piacerebbe cominciare questa guida indirizzandovi all'acquisto di una PlayStation 5 che, inutile girarci intorno, è sicuramente il regalo più desiderato di queste festività natalizie. Il problema è che, nonostante sia passato più di un anno dal lancio, è ancora difficilissimo trovarne una. Come fare, quindi? Armatevi di pazienza, invocate tutta la fortuna che vi è concessa e monitorate attentamente i siti e le pagine social dei principali distributori nostrani, che di tanto in tanto mettono a disposizione nuove scorte che, puntualmente, si volatilizzano in pochi minuti. Da qui al 31 dicembre Amazon.it offrirà ai membri Prime l'accesso prioritario a nuove unità di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, inoltre non sono esclusi nuovi riassortimenti a sorpresa su MediaWorld.it (tenete d'occhio eventuali avvisi sulla pagina Facebook della catena) o su GameStop.it (dove il riassortimento viene notificato esclusivamente ai possessori di tessere di livello 3 o Epic).

Non sottovalutate, inoltre, i piccoli negozietti: andate a farvi un giro presso i vostri commercianti di fiducia, che potrebbero di tanto in tanto riuscire a mettere le mani su delle nuove unità. Un po' di fortuna potreste averla anche presso le filiali dei grandi rivenditori nostrani. Se desiderate davvero una PlayStation 5 provatele tutte, ma vi invitiamo caldamente di non rivolgervi al mercato parallelo dei bagarini, i quali stanno rendendo la ricerca ancora più ardua per tutti i comuni videogiocatori, mettendo le mani su nuove unità per poi rivenderle a prezzo maggiorato. State lontano da loro, è l'unico modo di combattere il fenomeno.

Se proprio non potete fare a meno di una nuova console...

In questo momento storico non ci sentiamo di consigliarvi l'acquisto di una console della vecchia generazione. Piuttosto portate pazienza, prima o poi la crisi delle scorte di PlayStation 5 (che è retrocompatibile con tutti i giochi per PS4 e PS4 Pro) dovrà pur terminare. Se tuttavia dovete fare un regalo a un destinatario di poche pretese, allora vi consigliamo di rivolgervi al mercato dell'usato, monitorando i mercatini della vostra zona e i siti dedicati.

Date anche un'occhiata all'eventuale disponibilità di PlayStation 4 e PS4 Pro usate presso rivenditori come GameStop e Gamelife. Se, al contrario, volete liberarvi della vostra vecchia PlayStation e accumulare un gruzzoletto da reinvestire per i regali di Natale, allora potete approfittare della nuova promozione di GameStop, che fino al 17 dicembre offre 200 euro cash per una PS4 Pro usata e 150 euro per una PS4 slim o fat. L'iniziativa è ovviamente valida solo in negozio, recatevi presso il vostro punto vendita di fiducia per maggiori informazioni su eventuali restrizioni.

Giochi da regalare a prezzo scontato

Veniamo al (vasto) capitolo dedicato ai giochi. Avete letteralmente l'imbarazzo della scelta, qualsiasi sia la console PlayStation posseduta dal fortunato ricevente del vostro regalo. PS4 può contare su una libreria sterminata, mentre PS5 oltre ai tanti giochi next-gen già disponibili è in grado di riprodurre anche tutti i titoli della passata generazione grazie alla funzione di retrocompatibilità.



Per la ricerca del gioco da regalare, vi consigliamo di cominciare da MediaWorld.it: in questi giorni sul sito del noto rivenditore ci sono tantissimi titoli in sconto, sia per PlayStation 4, sia per PlayStation 5. Qualche esempio?

Mentre vi scriviamo, per la console della precedente generazione potete acquistare The Last of Us Part 2 a 35,99 euro, The Last of Us Remastered a 15,99 euro, Marvel's Spider-Man a 21,99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 50,99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 39,99 euro, NBA 2K22 a 40,99 euro, GTA 5 Premium Edition a 26,99 euro, Gran Turismo Sport a 14,99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 15,99 euro, Marvel's Avengers a 27,99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 27,99 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 19,99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 24,99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 24,99 euro e Rainbow Six Siege a 11,99 euro. Per PlayStation 5 potete invece trovare Ratchet & Clank Rift Apart a 60,99 euro, Deathloop a 63,99 euro, Back 4 Blood a 41,99 euro, Final Fantasy 7 Remake Intergrade a 59,99 euro, Hades a 25,99 euro, NBA 2K22 Next-Gen a 45,99 euro, Death Stranding Director's Cut a 39,99 euro, Battlefield 2042 a 65,99 euro, Ghost Of Tsushima Director's Cut a 54,99 euro e molti altri. Consultate su MediaWorld.it la lista degli sconti sui giochi PS4 e la lista degli sconti dei giochi PS5 per trovare il titolo adatto a voi.



Cos'altro c'è in giro? Da Gamelife, ad esempio, potete acquistare Grand Theft Auto 5 Premium Edition a 29 euro e ricevere in regalo 1,25 milioni di GTA$ da spendere in GTA Online, oppure Red Dead Redemption 2 a 29 euro. Anche su Amazon.it potete trovare tanti giochi in offerta: tra quelli per PS4 menzioniamo Shadow of the Tomb Raider a 9,98 euro, Red Dead Redemption 2 a 27,68 euro, Batman Arkham Collection a 18,99 euro, Batman Arkham Knights a 13,99 euro, God of War a 15,99 euro, Cyberpunk 2077 a 29,99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 24,99 euro, Crash Bandicoot 4: It's About Time a 39,99 euro, LEGO DC Super-Villains a 13,89 euro, NieR Automata a 14,98 euro, Mad Max a 13,99 euro, mentre per PlayStation 5 ci sono Back 4 Blood a 29,19 euro, Back 4 Blood Steelbook Special Edition a 39,99 euro, Jumanji: Il Videogioco a 24,90 euro, Warhammer Chaosbane Slayer Edition a 28,99 euro e Kena Bridge of Spirits Deluxe Edition a 43,40 euro.

Inoltre, vi suggeriamo caldamente di consultare giorno per giorno il Calendario dell'Avvento di GameStop, che da qui alla Vigilia di Natale rinnoverà continuamente la selezione dei videogiochi in sconto a tempo limitato per cui salvate la pagina di GameStop nei preferiti e visitatela quotidianamente per scoprire nuove sorprese.



Se proprio non sapete cosa regalare, allora lasciate che sia il vostro caro a scegliere: su Amazon.it potete acquistare una ricarica per il portafoglio PSN dal valore che preferite, da 10 fino a 100 euro. Vi verrà consegnato un codice, che potrete spedire via e-mail o consegnare su un foglio al fortunato destinatario, il quale non dovrà fare altro che riscattarlo sul PlayStation Network. Il credito può fare davvero comodo in questo periodo, dal momento che sono attivi i saldi di fine anno sul PlayStation Store, con sconti fino al 75% su centinaia di giochi. Se è un amante del multiplayer, potreste farlo felice con una bella sottoscrizione al PlayStation Plus: su Amazon.it la trovate nei tagli da 1 mese (8,99 euro), 3 mesi (24,99 euro) e 12 mesi (59,99 euro). In questo modo potrà anche scaricare subito i giochi gratis di dicembre 2021, ossia Godfall Challenger Edition, Mortal Shell, LEGO DC Super-Villains, The Walking Dead Saints & Sinners, The Persistence e Until You Fall.

Gli accessori per PlayStation 5 e PS4

Se dovete fare un regalo ad un fortunato possessore di PS5, allora potreste andare sul sicuro comprandogli un accessorio per la console. In tal caso, vi conviene approfittare delle offerte disponibili su MediaWorld.it, dove potete acquistare il DualSense a 58,99 euro anziché 69,99 euro, la base di ricarica per i controller a 23,99 euro al posto di 29,99 euro, il Media Remote a 22,99 euro invece di 29,99 euro e la telecamera HD a 52,99 euro invece di 69,99 euro. Le Cuffie Wireless Pulse 3D conviene invece comprarle da GameStop, dove sono in offerta a 89,98 euro (anziché 99,98 euro) in entrambi i colori bianco e nero.

Da MediaWorld ci sono in offerta anche i DualShock 4 per PS4, con il nero a 51,99 euro e il rosso a 57,99 euro. Se volete risparmiare, potete ripiegare sul Controller Nacon nero con cavo a 29,99 euro. In alternativa, c'è anche il Controller Nacon Nero Asimmetrico Wireless a 59 euro con una copia di Rainbow Six Siege in bundle da Gamelife (è un'offerta del Volantino Spendimeno valido fino al 12 dicembre).



Delle ottime cuffie al giusto prezzo potete invece trovarle su Amazon.it, dove sono disponibili le Trust Gaming GXT 488 con licenza ufficiale PlayStation a 25,99 euro e le Logitech G432 a 49,80 euro. Per gli appassionati dei giochi di guida (tra qualche mese arriva Gran Turismo 7) ci starebbe invece molto bene il volante con pedaliera Logitech G29 con licenza ufficiale PlayStation, che può essere acquistato a 289,99 euro su Amazon.it (è allo stesso prezzo anche da MediaWorld e Unieuro).

Gli articoli del PlayStation Gear Store

Per molti giocatori, PlayStation non è solo una semplice passione, bensì uno stile di vita. A loro è dedicato il PlayStation Gear Store, che all'inizio di quest'anno ha riaperto i battenti in Italia offrendo a tutti gli appassionati della penisola un vasto assortimento di gadget e capi d'abbigliamento ispirati ai più grandi franchise di PlayStation.

Non dovete far altro che dirigervi sul sito ufficiale e scegliere la vostra serie preferita: di God of War ci sono la t-shirt con Kratos a 25 euro e la felpa con ascia e frecce a 54 euro, mentre di The Last of Us Part 2 potete trovare la camicia in flanella scozzese a 77 euro, varie tipologie di magliette a 25 euro, il Funko Pop! di Ellie a 11,50 euro e molto altro. E poi ancora gli articoli di Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West, Demon's Souls, Ghost of Tsushima e quelli specificamente dedicati al marchio PlayStation. Il Gear Store offre la spedizione gratuita per ordini dal valore complessivo superiore ai 90 euro.



Un discreto numero di gadget a marchio PlayStation li potete trovare anche nei negozi e sul sito web di GameStop: tazze, lampade, zaini, funko e molto altro... trovare un regalo sfizioso spendendo poco non sarà affatto difficile!