Regali di Natale: Xbox Series X/S, sconti Game Pass e giochi in offerta

Il nostro viaggio alla scoperta delle migliori occasioni per i regali di Natale - che nei giorni scorsi ci ha già visti passare dalle parti dei regali di Natale PlayStation e delle migliori offerte Nintendo Switch per Natale - ci porta oggi nell'ecosistema Xbox, che quest'anno ha celebrato il suo ventesimo anniversario con una serie di accessori a tema che faranno un figurone sotto l'albero di Natale. Le scorte di Xbox Series X, purtroppo, continuano a scarseggiare (in tal senso non è cambiato molto da un anno a questa parte), in compenso Xbox Series S è ben più facile da trovare. Unitevi a noi, e scoprirete che i regali per far felici gli appassionati del brand verdecrociato non mancano affatto.

Xbox Series X/S in offerta

Per il regalo più ambito in assoluto, Xbox Series X, vale lo stesso discorso che abbiamo già fatto per PS5. La console più potente sul mercato è ancora difficile da reperire, pertanto se la desiderate davvero dovete armarvi di tanta pazienza e monitorare costantemente i siti e le pagine social dei principali rivenditori, che saltuariamente mettono in vendita nuove scorte. Il problema è che solitamente vengono polverizzate in pochi minuti, come accaduto su Amazon.it il 6 dicembre e su Euronics.it il 3 dicembre, dunque siate tenaci e veloci, senza cedere alla tentazione di rivolgervi al mercato parallelo dei bagarini.

Se proprio non avete tutte queste energie da spendere e, soprattutto, non ritenete che il 4K e la fedeltà grafica a tutti i costi siano fondamentali, allora potete virare serenamente verso la sorellina piccola, Xbox Series S, una console dalla potenza più contenuta che tuttavia rappresenta il punto d'ingresso più economico alla next-gen e alle meraviglie del Game Pass. Non dispone di un lettore di dischi e monta un SSD con capienza ridotta di 512 GB, ma è compatibile con tutti i giochi di nuova generazione per Xbox Series X, oltre che con tutto il catalogo di Xbox One, One X e con i titoli classici di Xbox 360 e Xbox in retrocompatibilità.



Dove acquistarla? Al momento il prezzo più basso in assoluto è offerto da MediaWorld, dal Microsoft Store e da Amazon.it, che vendono Xbox Series S liscia 269 euro. In alternativa, potete scegliere tra due diversi bundle, in base ai gusti del fortunato destinatario del vostro regalo. Da Euronics, innanzitutto, potete acquistare Xbox Series S in bundle con Forza Horizon 5 al prezzo di 299 euro (fino al 19 dicembre), un'accoppiata in grado di far felice qualsiasi appassionato di giochi di corse. Particolarmente appetibile anche il bundle Xbox Series S - Fortnite & Rocket League, specialmente se i vostri figli o amici sono fan dei suddetti free-to-play. Potete trovarlo a 269,98 euro presso rivenditori come Amazon.it e GameStop. Al suo interno, assieme alla console next-gen, sono presenti anche i pacchetti Midnight Drive per Fortnite (1.000 V-Buck, skin Dark Skully, dorso Dark Skully Satchel e piccone Spaccator oscuro) e Rocket League (l'auto Masamune viola, il boost Purple Virtual Wave e le ruote Zefram viola).

Ignorate le console della vecchia generazione, a meno che non le troviate usate a prezzo stracciato. Anche in questo caso, assicuratevi che il destinatario del vostro regalo sia poco esigente: Xbox One sente tutto il peso degli otto anni che si porta sul groppone, mentre Xbox One X, nonostante la potenza di cui è munita, ha perso gran parte della sua appetibilità nel momento in cui è arrivata sul mercato Xbox Series S.

Quale videogioco acquistare?

Questo Natale, i videogiochi più ambiti da tutti i possessori delle console Xbox sono senza ombra di dubbio Halo Infinite e Forza Horizon 5. È vero, sono entrambi inclusi nel Game Pass fin dal day-one, ma per un collezionista nulla può pareggiare la gioia di esporre i propri titoli preferiti in libreria. Halo Infinite, freschissimo di uscita, purtroppo è ancora al prezzo pieno di 69,99 euro, mentre Forza Horizon 5 può già essere trovato al prezzo scontato di 59,99 euro.

Oltre alle due grandi esclusive, le principali catene nostrane offrono anche un mucchio di sconti sui videogiochi fisici per Xbox One e Series X (ricordate che Xbox Series S non legge i dischi). La selezione è incredibilmente vasta, quindi non dovete far altro che scegliere in base ai desideri dei vostri figli e amici (e al budget che avete a disposizione), magari cominciando da Amazon.it, dove potete trovare FIFA 22 per Xbox One a 49,99 euro, Assassin's Creed Valhalla Limited Edition a 29,99 euro, Resident Evil Village a 39,99 euro, Marvel's Guardians of the Galaxy a 49,99 euro, Marvel's Avengers a 19,99 euro, Riders Republic a 39,99 euro, Immortals Fenyx Rising a 24,99 euro, Back 4 Blood Steelbook Special Edition a 39,90 euro e Cyberpunk 2077 a 26,90 euro.



Fatevi un giro pure da Euronics, che vende giochi come Far Cry 6 a 44,90 euro, Metro Exodus Complete Edition a 26,90 euro, MotoGP 21 a 29,99 euro, NBA 2K22 (solo Series X) a 45,99 euro, Just Dance 2022 a 39,99 euro, Hot Wheels a 39,99 euro e Titanfall 2 a 13,90 euro e molti altri, o da MediaWorld, che offre Call of Duty Vanguard per Xbox One a 59,99 euro, Call of Duty Vanguard per Xbox Series X a 68,99 euro.



Vi consigliamo inoltre di consultare continuamente il Calendario dell'Avvento di GameStop, che da qui alla Vigilia di Natale rinnoverà giornalmente la selezione dei videogiochi in sconto a tempo limitato. Salvate la pagina di GameStop nei preferiti e visitatela quotidianamente per scoprire nuove sorprese (si rinnova alla mezzanotte in punto).

Se non volete rischiare di sbagliare, allora andate a colpo sicuro acquistando una sottoscrizione a Xbox Game Pass, ancor meglio se Ultimate, servizio ormai imprescindibile per qualsiasi possessore di una console della casa di Redmond. Possiamo garantirvi che farete la felicità di chiunque. Game Pass Ultimate include tutto, ma proprio tutto quelle che serve ad un giocatore Xbox: il Live Gold per giocare online e anche una sterminata libreria di videogiochi in continua espansione, accessibile, oltre che su console, anche su dispositivi mobili (via cloud) e su PC Windows 10/11.



Nel catalogo digitale c'è di tutto, anche tutte le esclusive Microsoft fin dal day-one, inclusi Halo Infinite, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator (per Xbox Series X|S), Minecraft e il candidato al premio Gioco dell'Anno Psychonauts 2. Potete scegliere tra due sottoscrizioni: 1 mese di Xbox Game Pass Ultimate a 12,99 euro oppure 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 38,99 euro. Chiaramente conviene acquistare la seconda, ma siete liberi di scegliere in base al vostro budget.



Agli amici e ai parenti più schizzinosi comprate direttamente del credito per l'Xbox Store. Su Amazon.it trovate i tagli da 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 80 euro, praticamente per tutte le esigenze. In questo modo potranno farci quel che vogliono, anche approfittare dei saldi di fine anno oppure della promozione che consente di acquistare il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro.

Giocare con stile

La potenza è nulla senza controllo, recita una famosa pubblicità. I giocatori Xbox sono tra i più fortunati in assoluto, dal momento che mamma Microsoft li vizia sfornando continuamente nuovi accessori e periferiche in edizione speciale. Nell'anno del ventesimo compleanno della console, sotto l'albero di Natale non possono assolutamente mancare né il Controller Wireless per Xbox - Edizione Speciale 20° Anniversario, né le Cuffie stereo per Xbox - Edizione Speciale 20° Anniversario. Trovate entrambi i prodotti sul Microsoft Store al prezzo di 64,99 euro l'uno (Controller - Cuffie)

Cercate qualcosa di estroso, colorato e unico? Allora l'Xbox Wireless Controller - Forza Horizon 5 Limited Edition è ciò che fa al caso vostro: potete acquistarlo a 70,98 euro da GameStop. Se siete ancora indecisi, allora andate sul Microsoft Store e date un'occhiata alla collezione completa di controller per Xbox. Di particolare rilevanza è l'offerta applicata al Controller Wireless Elite per Xbox Series 2, venduto a 159 euro anziché 179,99 euro.



Si tratta del meglio del meglio per chi non accetta compromessi, con levette a tensione regolabili, blocchi dei grilletti più corti, impugnature gommate, profili personalizzabili e levette anteriori, posteriori e croci direzionali sostituibili.

A tutti quelli che sfruttano il proprio abbonamento a Game Pass Ultimate per giocare in mobilità via Cloud con l'app Xbox ufficiale per Android, potete regalare il Controller Razer Kishi, attualmente in sconto su Amazon.it al prezzo di 64,99 euro al posto di 89,99 euro. Infine, se cercate qualcosa di abbordabile e al tempo stesso estremamente utile, allora dirigetevi da GameStop, che offre accessori a prezzo scontato come il Play & Charge Kit Revent a 9,98 euro, il Dual Charge Revent a 17,98 euro, il Charge Dock Revent a 12,98 euro e il Controller Case FR-TEC a 10,98 euro, tutti pensati per il nuovo controller Xbox Series X.