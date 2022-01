Sconti di gennaio: i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro

Il mese di febbraio sarà tutt'altro che tranquillo. Nel giro di poche settimane arriveranno sul mercato alcuni dei giochi più attesi degli ultimi anni, tra cui Elden Ring e Dying Light 2, e il portafoglio va necessariamente salvaguardato. Per fortuna, sul Playstation Store sono ancora attivi i Saldi di gennaio, grazie ai quali potete acquistare tanti giochi spendendo molto poco. Non ci credete? Allora ecco a voi 5 grandissimi giochi acquistabili a meno di 5 euro che non potete assolutamente ignorare: avete tempo fino alle 00:59 del 20 gennaio per comprarli a prezzo stracciato!

Bastion (3,74 euro)

Cominciamo la rassegna con un videogioco che, nonostante gli oltre dieci anni che si porta sul groppone, risulta essere ancora incredibilmente attuale. Le grandi opere, d'altronde, non invecchiano mai. Stiamo parlando di Bastion, titolo d'esordio dei talentuosi ragazzi di Supergiant Games, che in tempi ben più recenti ci hanno deliziato con quel gioiellino che risponde al nome di Hades.

In un mondo lacerato da una catastrofe surreale nota come la "Calamità", il protagonista senza nome è chiamato a viaggiare attraverso decine e decine di livelli dipinti a mano, brandire un vasto arsenale di armi potenziabili e combattere una moltitudine di bestie selvagge al fine di scoprire la causa scatenante dell'apocalisse.



Bastion è un action RPG d'azione con visuale isometrica che all'epoca della sua uscita ha rinnovato il concetto di trama nei giochi presentandoci un narratore reattivo che valuta ogni mossa del giocatore. Si distingue non solo per la sgargiante grafica in stile acquerellato, la cui cifra stilistica è stata riproposta anche nelle successive produzioni di Supergiant Games, ma anche per una giocabilità ben calibrata e per una colonna sonora acclamata dalla critica. La modalità Nuova Partita+, dal canto suo, invoglia a rimanere attaccati al pad ben oltre le circa 8 ore richieste per completare la campagna principale. Leggete la nostra recensione di Bastion.

Celeste (4,99 euro)

Celeste è un gioco d'avventura in due dimensioni single player dalla forte componente narrativa, con personaggi carismatici e una commovente storia che narra di un viaggio alla ricerca di sé. Voi impersonate Madeline, un'intrepida ragazza decisa ad affrontare i suoi demoni interiori in un viaggio verso la cima del Monte Celeste, ricco di insidie e segreti da scoprire.

La produzione di Maddy Thorson e Noel Berry è una meraviglia in pixel art dotata di cuore e cervello: da un lato offre un delicato racconto sulla depressione e sul significato dell'esistenza, dall'altro un level design geniale con un tasso di sfida ben al di sopra della media. Un vero vero e proprio inno al non farsi condizionare dalle difficoltà, che si tratti di una serie di salti al limite dell'impossibile o dell'ansia che paralizza nella vita di tutti i giorni. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Celeste.

Nex Machina (4,99 euro)

I più giovani tra voi, probabilmente, hanno conosciuto Housemarque solo in tempi recenti grazie a Returnal, esclusiva PS5 la cui qualità ha convinto Sony ad inglobare lo studio nella famiglia dei PlayStation Studios. Dovete sapere, in ogni caso, che prima di questa nuova fase della loro storia i ragazzi finlandesi erano universalmente riconosciuti come i maestri indiscussi del genere shoot 'em' up, e Nex Machina è indiscutibilmente una delle loro opere migliori.

Sviluppato in collaborazione con Eugene Jarvis, pioniere dell'industria che ha dato i natali a classici come Defender e Robotron, Nex Machina è un vero e proprio tributo al genere arcade, un dual-stick shooter tutto voxel ed esplosioni dotato di una giocabilità sopraffina che esige riflessi al limite della capacità umane, tanta dedizione e sudore a fiumi: l'ultimo arcade di Housemarque è privo di una storia propriamente detta ed è dedicato solamente a coloro alla costante ricerca della perfezione. L'esperienza è resa ancor più travolgente da una soundtrack da antologia con sonorità elettroniche e martellanti. Maggiori dettagli li potete trovare nella recensione di Nex Machina.

Resident Evil HD (4,99 euro)

Bello Resident Evil Village, vero? Si tratta tuttavia dell'ultimo di una lunghissima sfilza di giochi le cui origini affondano nello scorso millennio. Se vi siete avvicinati alla serie horror di Capcom solo in tempi recenti, allora dovete assolutamente recarvi lì dove tutto è cominciato, nella terrificante, labirintica e misteriosa Villa Spencer. Il biglietto d'ingresso costa solo 4,99 euro.

Resident Evil HD è la versione rimasterizzata del remake per GameCube del primo capitolo della serie. Complicato, vero? Vi basti sapere che grazie ad esso potete vivere la primissima avventura di Jill Valentine e Chris Redfield, membri della Squadra Alfa costretti a rifugiarsi all'interno di Villa Spencer dopo una missione di soccorso andata in malora. In questo luogo iconico verrete in contatto con il famigerato Virus-T, frutto di una serie di esperimenti segreti della Umbrella.



La rimasterizzazione è incredibilmente fedele al materiale originale, che ricordiamo essere datato 2002, e si limita a svecchiare alcune meccaniche troppo vetuste, come il sistema di movimento dei personaggi. Il resto è rimasto intatto, comprese le celeberrime visuali fisse - qui impreziosite dalla grafica in alta risoluzione - che i fan storici della saga tanto rimpiangono. Se avete voglia di fare un lungo viaggio del passato e siete disposti a scendere a patti con meccaniche e ritmi lontani dagli standard moderni, allora non c'è niente di meglio di un classico senza tempo come Resident Evil.

Rayman Legends (4,99 euro)

Chiudiamo la nostra rassegna con un altro gioco che non sente affatto il peso degli anni. Rayman Legends è senza mezzi termini un platform 2D eccezionale, dotato com'è di una creatività fuori scala, un level design brillante e una varietà di soluzioni di gameplay con le quali ancora oggi ben pochi sono in grado di rivaleggiare.

Oltre ai polpastrelli, Rayman Legends sa appagare anche gli occhi grazie all'UbiArt Framework, qui al massimo del suo splendore, in cui ogni tratto trasuda un amore e un'attenzione ai dettagli invidiabile. La melanzana viola di Ancel ha un'innata passione per il ritmo e mette in scena una danza a suon di salti, pugni, calci e schiacciate che raggiunge il suo acme negli stupendi livelli musicali, tra i punti più alti della produzione. Ad impreziosire l'avventura c'è anche una corposa selezione dei migliori livelli tratti dal precedente capitolo, Origins. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Rayman Legends.