Sconti sui giochi PlayStation: le migliori nuove offerte di inizio agosto

Secondo round dei saldi estivi sul PlayStation Store, in questi ultimi giorni una valanga di nuovi giochi in offerta sono stati aggiunti sullo store digitale di Sony e noi come di consueto siamo andati a curiosare per proporvi una selezione di titoli in vendita a prezzi scontati. Questa volta non abbiamo adottato un criterio preciso, limitandoci a segnalare quelle offerte secondo noi particolarmente interessanti, non guardando necessariamente a risparmiare il più possibile come accaduto nel caso dei giochi a meno di 5 euro sul PlayStation Store.

Days Gone Digital Deluxe Edition - 29.99 euro

Days Gone è stato al centro dell'attenzione la scorsa primavera a causa di un report di Jason Schreier nel quale si parlava della scelta di Sony di non produrre un sequel del gioco di Bend Studio, parole poi confermate (anche se indirettamente) dall'ex Game Director.

Al momento l'avventura di Deacon non avrà un sequel ma questo non deve scoraggiarvi dall'eventuale acquisto perchè Days Gone è comunque un titolo che potrebbe conquistarvi, a patto di non aspettarsi un capolavoro assoluto. La digital deluxe edition include in aggiunta l'accesso anticipato alla chiave inglese, la colonna sonora e il mini artbook digitale, tre skin per la moto e una tema dinamico. Qui la recensione di Days Gone.

The Last of Us Parte 2 - 29.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, The Last of Us Parte 2 è (insieme a Hades e DOOM Eternal) uno dei videogiochi più acclamati del 2020 nonchè una delle esclusive PlayStation più vendute e apprezzate di sempre da pubblico e critica.

Definito da molti il canto del cigno di PS4 (sebbene non sia stato l'ultimo gioco PlayStation Studios a uscire sulla vecchia console Sony), l'avventura di Ellie non mancherà di conquistare non solo tutti i fan di The Last of Us ma anche coloro che sono alla ricerca di una trama ricca di colpi di scena con una narrazione di assoluto livello, il tutto unito a un gameplay con pochissime sbavature. Unica pecca? La versione in offerta è quella standard mentre la digital deluxe edition viene venduta a prezzo pieno. Qui troverete la nostra recensione di The Last of Us 2.

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 29.99 euro

La Ultimate Edition del capolavoro di Rockstar Games (lo sapevate? RDR2 ha venduto oltre 38 milioni di copie) raggiunge il suo prezzo più basso di sempre, solo 29.99 euro per una versione digitale deluxe che include oltre al gioco anche numerosi bonus per la storia tra cui le missioni Rapina in Banca e Covo della Banda, il purosangue inglese morello pomellato, talismani e amuleti, potenziamenti, denaro extra e sconti nei negozi e l'abito da pistolero del Nuevo Paraiso (avete letto la nostra recensione di Red Dead Redemption 2?).

Senza dimenticare i contenuti aggiuntivi per Red Dead Online che prevedono abiti extra, bonus sui ranghi, il purosangue inglese sauro nero e l'accesso al tema Sopravvissuto per l'accampamento.

Star Wars Jedi Fallen Order - 24.99 euro

Vale in questo caso lo stesso discorso fatto poco sopra per The Last of Us 2, il prezzo si riferisce alla versione standard priva di contenuti extra ma si tratta in ogni caso di una cifra piuttosto contenuta per acquistare uno dei videogiochi di Star Wars più venduti degli ultimi anni.

Nei panni di un giovane Padawan, dovrai riuscire a padroneggiare le abilità della Forza e della Spada Laser senza farti mettere i bastoni tra le ruote dall'Impero, in un gioco d'azione e avventura in terza persona sviluppato da Respawn, autori della saga di Titanfall. Con un solo acquisto avrete accesso sia alla versione PS4 che all'edizione ottimizzata per PS5 con supporto per il DualSense e altre migliorie tecniche. Per altre informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen.

eFootball PES 2021 - 4.49 euro

Prezzo svendita per l'ultimo gioco della serie PES, ultimo in tutti i sensi dal momento che Konami ha deciso di abbandonare il brand per creare il franchise eFootball. eFootball PES 2021 Season Update è, come si intuisce dal nome, un semplice aggiornamento delle rose di eFootball PES 2020 con l'aggiunta dei contenuti a tema UEFA EURO 2020, la competizione europea vinta dall'Italia dopo aver battuto l'Inghilterra in finale (ecco qui la recensione di eFootball 2021).

Oltre a eFootball PES 2021 la versione digitale include anche vari contenuti per MyClub tra cui tre coupon contratto del giocatore per dieci settimane, agente premium per dieci settimane e 2.000 monete.