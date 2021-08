Sconti giochi per Xbox Series X: ultimi giorni delle offerte estive

Ultimissimi giorni per approfittare delle offerte dei saldi estivi su Xbox Store: il negozio digitale di Microsoft in queste caldissime settimane ha scontato centinaia di giochi, adesso siamo alle ultime battute della promozione e per questo abbiamo deciso di segnalarvi cinque giochi che non potete assolutamente farvi sfuggire.

The Witcher 3 GOTY - 9.99 euro

Super prezzo per la Game of the Year Edition di uno dei giochi più acclamati della scorsa generazione nonchè uno dei titoli più venduti di CD Projekt RED. Per 9.99 euro è possibile portarsi a casa la GOTY Edition di The Witcher III Wild Hunt che include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, da sole vendute ad un prezzo superiore rispetto al pacchetto completo.

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni e che vi invitiamo caldamente ad aggiungere alla vostra collezione, nel caso non lo abbiate ancora acquistato in questi anni. Leggi la recensione di The Witcher 3 Wild Hunt.

Mortal Kombat 11 Ultimate - 29.99 euro

La versione ultimate di Mortal Kombat 11 (ottimizzato per Xbox Series X/S) è in vendita con il 50% di sconto sul listino, offerta interessante per gli amanti dei picchiaduro e per chiunque voglia recuperare l'ultimo episodio della serie WB Games, un successo da oltre dodici milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La Ultimate Edition include ben 37 personaggi, tra cui i lottatori aggiunti in seguito come DLC tra cui Rain, Rambo, Terminator, Joker, Spawn RoboCop e Mileena, questa versione include anche i primi due Kombat Pack e l'espansione Aftermath che aggiunge un nuovo arco narrativo per la storia.

Halo The Master Chief Collection - 19.99 euro

Sei giochi al prezzo di (quasi) uno, Halo The Master Chief Collection è una delle raccolte più ricche e complete della storia dei videogiochi che riunisce in un solo pacchetto ben sei giochi, ottimizzati per Xbox Series X e Xbox Series S. Inclusi nella Master Chief Collection trovano spazio Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST (solo la campagna) e Halo 4.

Un bell'antipasto in attesa di Halo Infinite (ecco il nostro provato della Beta Tecnica di Halo Infinite), il nuovo episodio della serie di 343 in uscita a fine anno su PC e console Xbox.

Battletoads 4.99 euro

Non molti conoscono la storia di Battletoads: il progetto nasce per competere ad armi pari con l'allora fenomeno globale delle Tartartughe Ninja, oltre al videogioco per NES uscito nel 1991 la compagnia britannica riesce a lanciare una linea di giocattoli e uno special TV che non riesce però a fare breccia nel pubblico, mandando così all'aria i piani per fare di Battletoads un franchise di successo. Seguono un porting per Game Boy del primo gioco, un crossover con Double Dragon (Battletoads & Double Dragon), un videogioco arcade e poi... il nulla, per decenni, letteralmente.

Da anni i fan dei quattro rospi mutanti hanno chiesto a gran voce un ritorno di questi iconici personaggi e sono stati accontentati nel 2020 quando Microsoft ha lanciato quello che può essere definito un reboot della saga. Un picchiaduro a scorrimento orizzontale dallo stile incredibilmente vivace, con un tratto estetico spigoloso che ricorda quello di serie animate come DuckTales (nella moderna incarnazione) e Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles. Non è un gioco perfetto, ma per appena 4.99 euro potrebbe svoltarvi l'estate, considerando anche il supporto per la co-op. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Battletoads.

Castlevania & Contra Anniversary Collection - 4.99 euro l'uno

Chiudiamo con due giochi, o meglio due raccolte targate Konami. Il publisher giapponese sembra essere nuovamente in rampa di lancio e negli ultimi tempi ha annunciato il nuovo eFootball, una collaborazione con Bloober Team (porterà alla rinascita di Silent Hill? Ancora non lo sappiamo) e pubblicato vari progetti indipendenti. Abbiamo dunque pensato di rendere omaggio al glorioso passato della compagnia segnalandovi due collection dedicati ad altrettanti franchise, tra i più amati in assoluto dai giocatori: Castlevania e Contra.

Castlevania Anniversary Collection include l'originale Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula e l'artbook digitale History of Castlevania Book of the Crescent Moon. ll secondo pacchetto contiene invece Contra (Arcade), Super Contra, Contra (NA), Contra (JP), Super C, Contra III The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels e Probotector, oltre ad un compendium digitale con interviste, bozzetti, trame e dietro le quinte dello sviluppo.