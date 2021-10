Sconti di Halloween: nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di tre euro

Sono in corso i saldi di Halloween sul PlayStation Store, con tantissimi giochi PS4 e PS5 in offerta a prezzo speciale fino all'inizio di novembre. A noi piace giocare spendendo poco e siamo sempre alla ricerca di giochi economici da consigliarvi, in questo caso siamo andati a scavare per trovare una selezione di titoli in promozione a meno di tre euro l'uno... ci sono tanti indie certo, ma anche qualche AAA datato che può ancora dare qualche soddisfazione. Trattandosi di sconti a tema Halloween, i temi predominanti sono chiaramente l'orrore e il sovrannaturale, con giochi dalle atmosfere macabre e oscure anche se non propriamente appartenenti al genere horror.

Murdered Soul Suspect - 1.99 euro

Inseriamo spesso Murdered Soul Suspect nelle nostre liste di giochi a meno di due o tre euro e il motivo è presto detto, per quanto si tratti di un titolo datato (è stato lanciato nell'estate del 2014) al prezzo di 1.99 euro questa avventura mistica può regalare qualche ora di divertimento, a patto ovviamente di riuscire a passare sopra ad alcuni problemi tecnici e strutturali.

Un'avventura mistica in terza persona con un comparto tecnico datato (del resto parliamo di un gioco cross-gen uscito anche su PlayStation 3) e un gameplay non del tutto a fuoco in alcune situazioni, che riuscirà però ad appassionarvi se amate le storie al cardiopalma ed i thriller senza un attimo di respiro. Se avete dubbi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Murdered Soul Suspect.

Thief - 1.99 euro

Altro gioco Square Enix di vecchia generazione uscito agli albori di PlayStation 4, Thief è il reboot della celebre serie di Warren Spector, il gioco purtroppo non ha riscosso il successo sperato ma in questo caso vale il discorso fatto poco sopra per Murdered Soul Suspect (a proposito, ecco la nostra recensione di Thief).

A soli 1.99 euro potete acquistare un gioco in prima persona solido e intrigante ma non del tutto convincente dal punto di vista del gameplay, in ogni caso segnaliamo che questa edizione include anche il DLC Colpo in Banca normalmente venduto a 4.99 euro, più del gioco completo.

DOOM, DOOM 2 e DOOM 64 - 2.49 euro l'uno

Facciamo un'eccezione segnalandovi non un gioco ma un trittico di giochi targati id Software: l'originale DOOM del 1993, il sequel DOOM 2 Hell on Earth del 1994 e DOOM 64, uscito originariamente sulla console Nintendo a 64-bit a metà.

Si tratta di veri e propri capostipiti del genere FPS, giochi che tutti conosciamo e abbiamo amato negli anni, se ancora non li avete acquistati però questa potrebbe essere una buona occasione per farlo, del resto cinque minuti per una partita a DOOM si trovano sempre, non siete d'accordo? Intanto leggetevi la nostra brutale recensione di DOOM 64.

Limbo - 2.24

Limbo è l'opera che ha portato lo studio Playdead al successo, un action platform 2D dalle tinte oscure ambientato in un mondo privato del colore.

Più che un gioco una vera e propria esperienza che vi porterà ad interrogarvi sul significato della vita e della morte, un titolo che ha mostrato la strada a numerose produzioni indipendenti nei primi anni '10, dopo l'uscita di Limbo abbiamo assistito alla nascita di tanti esperimenti che ricalcavano la formula portata al successo da Playdead (qui troverete la recensione di Limbo).

Butcher - 2.59 euro

Ve li ricordate gli shooter 2D del'epoca 16-bit? Butcher si ispira proprio a quel genere di produzioni e si presenta come uno sparatutto bidimensionale dallo stile rètro che ci mette nei panni di un Cyborg con un solo obiettivo: sparare a tutto quello che si muove per annientare la razza umana.

Un gioco frenetico senza un attimo di respiro dove il livello di difficoltà più basso è in realtà difficilissimo... riflessi pronti e nervi saldi sono necessari per giocare a Butcher! Questa edizione denominata Pacchetto Speciale include in aggiunta la colonna sonora scaricabile in formato digitale (avete letto la nostra recensione di Butcher?).