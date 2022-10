Sconti di Halloween su PlayStation Store: migliori giochi horror in offerta

I giochi horror ci stanno bene tutto l'anno, ma ad Halloween acquistano un sapore ancora più speciale, in particolar modo quando Sony li propone a prezzo scontato nell'ambito dell'ultima promozione del PlayStation Store. Sono più di trecento i titoli in offerta sul negozio digitale di PS4 e PS5, tutti uniti dal minimo comune denominatore della paura. Le finanze sono tuttavia limitate, dunque c'è da fare qualche scelta: ecco a voi i giochi che a nostro parere meritano di essere giocati durante la notte più spaventosa di questo 2022.

Resident Evil Village (PS4 e PS5) a 29,99 euro... o un Resident Evil a piacere vostro!

Che Halloween sarebbe senza Resident Evil? Cominciamo col segnalarvi Resident Evil Village, ottavo capitolo della serie tornato prepotentemente d'attualità in vista dell'imminente lancio dell'Espansione dei Winters (in uscita il 28 ottobre al prezzo di 19,99 euro).

La storia, raccontata da una prospettiva in prima persona esattamente come Resident Evil 7, vede Ethan Winters alla ricerca di sua figlia in un villaggio sperduto dell'Europa dell'Est. Quella che ne scaturisce è una vera e propria galleria dell'orrore videoludico calata in una delle ambientazioni più affascinanti della saga, popolata tra l'altro da un cast di villain da antologia.



Prima di procedere all'acquisto potete scaricare gratuitamente la nuova demo di 60 minuti di Resident Evil Village per PS4 e PS5, che consente di provare anche la visuale in terza persona inclusa nell'Espansione dei Winters a pagamento (assieme alla storia aggiuntiva "Le Ombre di Rose" e la modalità Mercenari). Il nostro consiglio è quello di comprare il gioco base in sconto a 29,99 euro per poi valutare l'acquisto del DLC in un secondo momento. Se invece siete sicuri di voi, tagliate la testa al toro e comprate direttamente la nuova Resident Evil Village Gold Edition a 49,99 euro, che comprende tutto quanto.



Village non è l'unico Resident Evil in sconto: se volete riscoprire le origini della saga, fatta di visuali fisse, incedere ragionato ed enigmi cervellotici, allora comprate Resident Evil HD a 4,99 euro; se cercate la summa perfetta tra il vecchio e il nuovo, optate per i remake di Resident Evil 2 e 3, offerti a 9,99 euro l'uno; se, infine, siete curiosi di scoprire da dove spunta fuori Ethan Winters, allora Resident Evil 7 a 9,99 euro è quello che fa al caso vostro.

Martha is Dead (PS4 e PS5) a 20,99 euro

Spinti da un moto d'orgoglio patriottico vi consigliamo uno dei prodotti più chiacchierati dell'anno, Martha is Dead, un thriller psicologico immersivo e brutale tutto italiano sviluppato da LKA, studio di Luca Dalcò a pochi passi da Firenze.

Toscana, 1944. L'esercito tedesco si avvia verso la ritirata e la Seconda Guerra Mondiale sta per concludersi. Nei panni di Giulia, una donna psicologicamente instabile, dovrete risolvere l'omicidio della sorella Martha, un compito reso ancor più arduo da complicate dinamiche familiari e dalla volubilità della protagonista, la cui mente oscilla tra la realtà e la fantasia.



Poggiandosi sul folklore toscano e sconfinando nel sovrannaturale, Martha is Dead narra una storia con una brutalità e una cattiveria spesso inusitate anche per il genere horror. La disturbante narrativa rappresenta il cardine principale della produzione, che per il resto vi chiederà di esplorare un'area che va dalla casa di Giulia fino al lago, di fotografare gli ambienti con una Rolleicord d'annata e interagire durante delle sessioni di fuga e dei frangenti onirici. Leggete la nostra recensione di Martha is Dead.

Visage (PS4) - 19,79 euro

Prendendo spunto dal concept alla base di P.T., l'ormai leggendario teaser giocabile del defunto Silent Hills, Visage è un gioco horror psicologico in prima persona ambientato in un casa in costante mutamento.

La casa di Visage è stata testimone di terribili atrocità: famiglie uccise dai proprio familiari, persone impazzite, numerosi suicidi e altri eventi terrificanti. Costretti a rivivere i frammenti di quest'angoscioso passato, nei panni del protagonista dovrete lottare per trovare una via di fuga e mantenere la sanità mentale senza poter fare affidamento su armi e altri strumenti d'offesa, che nulla potrebbero contro le entità maligne partorite da Sad Square Studio (qui alla sua opera prima).



Non potrete fare altro che raccogliere elementi chiave, interagire con l'ambiente e cercare oggetti che in grado di tenervi a galla in questo mare di oscurità. Leggete la recensione di Visage.





Alien Isolation The Collection (PS4) - 10,99 euro

Uno dei migliori giochi horror della scorsa generazione è stato sviluppato da un team specializzato in giochi strategici. Pazzesco, vero? Eppure è così. Se ve lo siete lasciato sfuggire negli anni scorsi, approfittate di questa promozione per comprare l'eccezionale Alien Isolation nella sua versione più completa possibile.

Ambientato 15 anni dopo il film di Ridley Scott, l'horror in prima persona di Creative Assembly vi mette nei panni di Amanda, figlia di Ellen Ripley, che si reca a bordo della stazione spaziale Sevastopol per svelare il mistero della scomparsa della madre. A mettervi i bastoni tra le ruote troverete, manco a dirlo, uno Xenomorfo dall'intelligenza artificiale sopraffina, che vi darà continuamente la caccia facendovi sentire vulnerabili, indifesi e desiderosi di fuggire dall'incubo.



Quest'edizione include, oltre al gioco base, anche le piccole espansioni narrative "Unica superstite" e "Equipaggio sacrificabile" con il cast originale di Alien, e cinque pacchetti per la modalità Sopravvivenza, ossia "Chiusura", "Trauma", "Rifugio al sicuro", "Contatto perso" e "L'innesco".

Bloodborne (PS4) - 9,99 euro

Sì, lo sappiamo che Bloodborne non è propriamente un horror, ma vi sfidiamo a trovare una città più macabra, malata e deviata di Yharnam, un dedalo di viuzze, sentieri e castelli popolati da creature immonde alla perenne ricerca di sangue. Non può vantare l'estensione del ben più recente Elden Ring, ma ludicamente e artisticamente parlando l'esclusiva PlayStation 4 non sembra invecchiata neppure di un giorno.



Bloodborne dipinge una mitologia affascinante e sfuggente allo stesso tempo, che in pieno stile FromSoftware viene sussurrata piuttosto che raccontata. Dagli altri souls si distingue tuttavia con un sistema di combattimento più scattante, che fa a meno degli scudi e punta tutto sulla velocità d'esecuzione di attacchi e schivate, senza lesinare sulla difficoltà, sempre ai massimi livelli.



Per correttezza, segnaliamo che Bloodborne è incluso sia nella PlayStation Plus Collection a disposizione di tutti gli abbonati su PS5, sia nel catalogo del neonato PlayStation Plus Extra. Un gioco come questo, in ogni caso, a nostro parere merita di rimanere nella collezione per sempre, svincolato da qualsiasi abbonamento.