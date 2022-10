Sconti Nintendo eShop: giochi da non perdere, i consigli della redazione

Anche a ottobre tornano gli sconti su Nintendo eShop e noi ci siamo fiondati a caccia delle migliori offerte con un occhio attento ai giochi horror (ma non solo) per celebrare la festa di Halloween. Tra zucche antropomorfe, zombie da eliminare e viaggi spaziali oltre le nuvole, c'è davvero di chi divertirsi, sempre con la massima attenzione al risparmio. Ecco i consigli della redazione di Everyeye.it, quattro giochi per Nintendo Switch in sconto da non perdere.

Pumpkin Jack 11.99 euro - Giuseppe Carrabba

Halloween si sta avvicinando e un modo perfetto per celebrarlo è di certo recuperare il colorato Pumpkin Jack su Nintendo Switch, che fino al prossimo 8 novembre potete trovare sull'eShop in sconto al 60% (parliamo di 11,99 euro anziché di 29,99 euro). In questa avventura che unisce azione e platforming vestirete i panni di Jack, il mitico Signore delle Zucche e dovrete esplorare lugubri paesaggi per far sì che il male possa trionfare sul bene.

Imparare a schivare e a servirsi opportunamente delle combo d'attacco è fondamentale per prevalere nei tanti scontri che avranno luogo nel Boredom Kingdom, un regno mitico devastato dalla Maledizione. Il potente Jack non sarà solo nel suo viaggio, giacché incontrerà nuovi compagni lungo la strada, pensiamo a un inquietante gufo che gli indicherà come proseguire e a un corvo non esattamente affabile ma al contempo maestro negli attacchi a distanza.



Oltre a poter sbloccare nuove armi da scatenare contro coloro che avranno l'ardire di affrontarlo, il protagonista dovrà risolvere degli enigmi basati sulla fisica, non mancando di bruciare libri, colpire talpe e creare sentieri per le sfere magiche. In altre parole, se volete intrattenervi con un prodotto leggero e in tema perfetto con questo momento dell'anno, Pumpkin Jack potrebbe fare al caso vostro. Per saperne di più, ecco la recensione di Pumpkin Jack.

Felix the Reaper a 1,49 euro - Cristina Bona

Quale miglior periodo dell'anno per impersonare la Morte se non la vigilia di Halloween? Questo mese, vi consiglio dunque di aggiungere al vostro catalogo Nintendo Switch il peculiare Felix the Reaper. Indie firmato da Kong Orange, il titolo cela dietro la sua estetica minimale una gradita anima da commedia noir, nella quale vestire proprio i panni della Mietitrice. Per l'occasione, quest'ultima prende la forma - tondeggiante - di Felix, un dipendente del Ministero della Morte alle prese con il suo primo giorno di lavoro.



Quest'ultimo, neanche a dirlo, consiste nel condurre a miglior vita una trentina di malcapitati. Un incarico che il protagonista decide di portare a termine in modo esemplare, con il sognante obiettivo di attirare l'attenzione di Betty, la dama di cui si è innamorato e che lavora presso il rivale Ministero della Vita.

Divertente black comedy videoludica, Felix the Reaper edifica su queste surreali premesse un puzzle game ambientato a cavallo tra Medioevo e gli sfavillanti anni Ottanta. Navigando tra queste due epoche, il Mietitore potrà congegnare bizzarri piani di morte per colpire le sue vittime, alle quali potrà però avvicinarsi solamente muovendosi tra le tenebre. In scenari affrontabili in diverse difficoltà, spostare oggetti e variare la posizione del sole rappresentano gli strumenti chiave con cui portare a termine il proprio compito. Il tutto sulle note di una colonna sonora ricercata, che spazia tra rock e musica classica: il nostro Felix, infatti, è un animo romantico, dedito alla musica e alla danza, che pratica con passione anche - e soprattutto - in orario di lavoro.



Su Nintendo eShop, gli sviluppatori di Kong Orange propongono Felix the Reaper con uno sconto di ben il 90%, che porta il costo del biglietto a soli 1,49 euro. Un'offerta che resterà attiva sino al prossimo 11 novembre 2022 e che consente un bel risparmio sul prezzo di listino di 14,99 euro. Potete scoprire tutti i dettagli su questa peculiare avventura romantica nella nostra recensione di Felix the Reaper, a cura di Gabriele Carollo.

The House of the Dead Remake 16.74 euro - Davide Leoni

Altro gioco perfetto per Halloween e le atmosfere spettrali di fine ottobre, The House of the Dead è il remake del classico sparatutto SEGA uscito a metà degli anni '90 in sala giochi.

The House of the Dead è uno sparatutto su binari piuttosto tradizionale, il remake propone una grafica rivisitata, un sistema di controllo aggiornato (con il supporto per il giroscopio per mirare) e il supporto per il multiplayer in locale per due giocatori. Non mancano finali multipli, modalità foto, obiettivi e armi extra da sbloccare, oltre ad una nuova modalità di gioco che vi vedrà impegnati a eliminare ondate di non morti in sequenza.

Cloudpunk 8.74 euro - Antonello "Kirito" Bello

Mettendo da parte Halloween, ottobre sarà il mese perfetto per visitare la splendida metropoli costruita in voxel art dai ragazzi ION LANDS. Proposto a un prezzo irresistibile, Cloudpunk è un ispiratissimo indie che pone il giocatori nei panni di Rania, un'immigrata alla sua prima notte di lavoro nella città tentacolare di Nivalis. Le regole di ingaggio della "Cloudpunk", compagnia di consegna più o meno legale, sono soltanto due: assicurarsi di non mancare alcuna consegna e, soprattutto, non fare domande sul contenuto dei pacchi.

Al netto di un gameplay complessivamente ripetitivo, che spinge l'utente a reiterare tragitti già battuti in precedenza, il prodotto punta tutto sul ricco world building e su una direzione artistica fenomenale, non a caso il vero protagonista dell'avventura è proprio l'ambiente (per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare la recensione di Cloudpunk).



Se le decisioni prese durante la corsa avranno un impatto duraturo sui cittadini della metropoli, scoprire aree segrete permetterà invece di sbloccare interessanti storie aggiuntive che aiuteranno il giocatore a svelare i misteri di un mondo affascinante, ma purtroppo afflitto da indicibili cospirazioni aziendali, hacker e persino IA criminali. Che amiate o meno il genere cyberpunk, lasciatevi travolgere dal turismo virtuale e dalle fluorescenti strade della futuristica quanto eccentrica città di Nivalis.