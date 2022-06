Sconti Nintendo: i migliori giochi per Switch in offerta a meno di 2 euro

Nintendo ha salutato l'inizio della stagione estiva dando il via i nuovi Super Saldi sull'eShop, una nuova promozione con tanti sconti su un vasto assortimento di giochi, tra i quali non mancano neppure delle esclusive. Dando un'occhiata al banner dell'iniziativa e all'elenco reperibile sullo store, saltano immediatamente all'occhio occasioni imperdibili come Monster Hunter Rise a 29,99 euro, Luigi's Mansion 3 a 39,99 euro, Cuphead a 13,99 euro e Hades a 14,99 euro, tutti giochi che dovreste prendere ad occhi chiusi.



Per quest'articolo abbiamo tuttavia scavato più a fondo, andando a pescare tre titoli a prezzo praticamente stracciato, che si distinguono per una buona qualità oltre che per una spiccata propensione al gaming portatile. Ecco a voi i nostri consigli per acquisti.

Death Squared (1 euro)

Le vacanze sono alle porte e siamo sicuri che nessuno di voi lascerà Nintendo Switch a casa. Cosa c'è di meglio, quindi, di un divertentissimo party game ad un solo euro? Al momento non c'è nulla di più indicato di Death Squared, un puzzle cooperativo per uno, due o quattro giocatori che dà il meglio si sé in compagnia di amici e familiari.

In Death Squared bisogna fare squadra per risolvere dei rompicapi, pena la morte! Ogni giocatore deve guidare un robot verso il traguardo indicato da un colore, tuttavia la strada è insidiosa e disseminata di trappole di ogni tipo: per raggiungere l'obiettivo i partecipanti devono quindi fare affidamento sulle proprie doti di osservazione e comunicazione per tenersi in vita a vicenda e trovare la soluzione giusta.



Le portate principali di Death Squared sono rappresentate da una Storia con ben 80 missioni affrontabili da soli o in compagnia e una modalità Party per 4 giocatori comprendente ben 40 livelli. Ai più temerari è invece indirizzato il Vault, nel quale i ragazzi di SMG Studio hanno ficcato 30 livelli considerati troppo ardui per il gioco principale: sarete abbastanza coraggiosi?

My Brother Rabbit (1,49 euro)

Cambiamo completamente genere e passiamo a My Brother Rabbit, una colorata avventura disegnata a mano ricca di rompicapi. La storia è ambientata in un mondo surreale dove la realtà si fonde con la fantasia della protagonista, una bambina ammalata che impara a sfruttare il potere dell'immaginazione per creare una realtà dove giocare e trovare riparo dall'ostile mondo esterno.

In questo mondo immaginario, un coniglietto intende fare di tutto per aiutare il suo amico fiore a guarire. Per farlo, dovrà sfruttare tutto il suo ingegno per risolvere dei rompicapi ispirati ai punta e clicca di una volta, che prevedono il completamento di mini-giochi, il ritrovamento di oggetti nascosti e l'assemblaggio di strani marchingegni, il tutto calato in un mondo dove la logica non sempre segue le regole che noi ben conosciamo. Quella di My Brother Rabbit è un'avventura piacevole e stimolante, in grando intrattenervi per 4-5 ore accompagnandovi alla scoperta di cinque incantevoli mondi.

This War of Mine Complete Edition (1,99 euro)

Chiudiamo con una piccola perla del panorama indipendente: This War of Mine è un gioco di sopravvivenza a scorrimento laterale racconta la guerra mettendovi alla guida di un gruppo di civili costretti a sopravvivere in una città sotto assedio, costantemente in pericolo e in lotta con la carenza di cibo e medicine.

La progressione è scandita dall'alternarsi del giorno e della notte: durante le ore diurne siete chiamati ad amministrare il gruppo e gestire le scorte, mentre con il favore del buio vi tocca andare in esplorazione alla ricerca di risorse preziose, in quello che diventa a tutti gli effetti un gioco stealth 2.5D. Alla luce di questa dualità, l'opera di 11 bit studios è in grado sia di appassionare i fan del genere gestionale, sia di incuriosire i sostenitori delle dinamiche stealth.



La Complete Edition in sconto include, oltre al gioco base, anche l'Annniversary Edition Update (con nuovi personaggi, nuove ambientazioni e un finale aggiuntivo), This War of Mine Stories (una raccolta con tre storie ambientate nella città del gioco, ispirata alla Sarajevo sotto assedio degli anni '90) e il DLC The Little Ones. Quest'ultimo, mediante l'introduzione dei bambini, invita a riflettere ulteriormente sulla crudeltà della guerra aggiungendo al contempo nuove variabili di gameplay. I piccoli non sono capaci di utilizzare determinati oggetti, inoltre sono più deboli fisicamente e psicologicamente.