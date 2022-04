Sconti Nintendo Switch: cinque giochi imperdibili a meno di 10 euro

Controllando a fondo il vasto catalogo disponibile sull'eShop di Nintendo Switch ci si rende spesso conto che di pregevoli produzioni a prezzi scontati se ne possono trovare in buone quantità settimana dopo settimana, soprattutto tra le produzioni della scena indipendente. Con un po' di fortuna, inoltre, questi titolo si trovano proposti anche sotto i 10 euro, permettendo così di risparmiare tanti bei soldi, e di guadagnarne in divertimento. Se volete ampliare la vostra ludoteca digitale, dunque, eccovi cinque giochi in offerta a meno di 10 euro che meritano la vostra attenzione.

Axiom Verge - 5.39 euro

Il secondo capitolo della serie potrebbe non essersi rivelato un prodotto imperdibile (leggete a tal proposito la nostra recensione di Axiom Verge 2 per farvi un'idea), ma il primo Axiom Verge resta ancora oggi uno dei più brillanti Metroidvania proposti dalla scena indipendente.

Caratterizzato da uno stile cupo e con una colonna sonora dai tratti contorti e coinvolgenti, l'opera di Thomas Happ è fortemente ispirata ai primissimi giochi di Metroid e ne riprende in parte lo stile visivo delle mappe, mettendoci comunque molto di suo in termini di gameplay: tantissime abilità speciali a disposizione, utili per combattere le mostruosità che ci circondano e gli inquietanti boss che popolano il mondo alieno di Sudra. Una piccola perla che non può mancare nella collezione di chi ama il genere, le mappe claustrofobiche piene di segreti e la grafica a 8-bit.

Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans - 5 euro

Schiaffi, fagioli e tutto l'intramontabile carisma di due icone quali Bud Spencer e Terence Hill. Slaps and Beans è un picchia duro a scorrimento pensato proprio per chi con i film del leggendario duo italiano ci è cresciuto: facendosi strada a suon di ceffoni, cazzotti e attacchi in combo, si noteranno nel frattempo tantissime citazioni ai loro film più popolari, per un effetto nostalgia garantito anche dalla splendida resa grafica a 16-bit.

La presenza di numerose colonne sonore originali su licenza rendono ancora più magico un tributo che, seppur con alcune imperfezioni in termini di varietà, longevità complessiva e precisione nelle collisioni, dimostra grande amore e rispetto nei confronti dei due artisti. A cinque euro si tratta di un'offerta irrinunciabile, soprattutto se avete la possibilità di giocarlo in compagnia di un amico. Per altre informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione Bud Spencer e Terence Hill Slaps and Beans.

Children of Morta - 6.59 euro

Se amate gli Action/RPG e non disdegnate le meccaniche Roguelike, Children of Morta è il titolo che state cercando. Prendendo il controllo di un membro della famiglia Bergson, per un totale di sette personaggi giocabili tra disponibili sin dall'inizio e sbloccando i restanti progredendo nella storia, i giocatori vivranno un'avventura 2D con visuale dall'alto che si dipana attraverso dungeon creati proceduralmente, dove trovare non solo utili risorse per potenziare il nostro party, ma anche tantissime creature da combattere guadagnando punti esperienza in gran quantità.

Ciascun guerriero, inoltre, gode di proprie meccaniche di gioco, garantendo così un'elevata varietà al sistema di combattimento. Il tutto senza dimenticare la presenza di dialoghi frequenti e ben scritti che, un poco alla volta, ci sveleranno sempre più segreti sui Bergson e le ragioni dietro le loro imprese. Cosa state aspettando allora, la nostra recensione di Children of Morta (e il gioco) vi aspettano.

Limbo - 99 centesimi

Al prezzo di un caffè potete fare vostra un'avventura visionaria fatta di atmosfere oscure, fasi platform e tanti rompicapi da affrontare. Dagli autori di Inside (anch'esso in sconto a soli 2,99 euro), Limbo stupisce con una veste grafica evocativa, fatta di toni in bianco e nero che danno vita ad un mondo cupo ed evocativo nel quale il protagonista, un ragazzino senza nome, che si risveglia in mezzo a una foresta posta ai "confini dell'inferno" e popolata da sinistre creature.

A colpire è anche la storia con il suo finale aperto ad innumerevoli interpretazioni. Limbo è stato uno dei titoli indie più brillanti del 2010 e, a distanza di oltre un decennio, continua ad essere un'avventura meritevole di essere vissuta. Soprattutto ora che viene praticamente regalata (qui troverete la nostra recensione di Limbo).

Yooka Laylee and the Impossible Lair - 7,49 euro

Seconda avventura del simpatico duo creato da Playtonic Games, The Impossibile Lair si presenta ben diverso rispetto al predecessore: se infatti il primo gioco con protagonista Yooka il camaleonte e Laylee il pipistrello seguiva lo stile dei Platform 3D in tributo ad un classico come Banjo-Kazooie, questo successore gode di un'impostazione a scorrimento bidimensionale che lo rende invece più vicino a un Donkey Kong Country.

A non cambiare è però la sostanza: divertimento, tante sorprese da scoprire e un omaggio ai tempi d'oro dei titoli di piattaforme . La nostra recensione di Yooka-Laylee and the Impossibile Lair potrebbe inoltre essere molto utile per spingervi all'acquisto del gioco: non ve ne pentirete.