Sconti PlayStation: giochi a meno di 5 euro, da Last Day of June a Payday 2

Il mese di settembre ha portato in dote anche nuovi sconti sul PlayStation Store e noi come di consueto ci siamo messi alla ricerca delle migliori offerte sui giochi PS4 e PS5, come facciamo spesso dandoci un budget limite, in questo caso abbiamo fissato il tetto massimo a cinque euro. Come saprete, in questa fascia di prezzo spesso si trovano titoli interessanti, magari giochi AA e AAA datati ma ancora validi come nel caso di Payday 2 ad esempio. Ecco la nostra selezione, lo spazio commento è aperto per i vostri consigli e suggerimenti per gli acquisti.

Payday 2 CrimeWave Edition - 3.99 euro

In attesa di Payday 3 (in fase di sviluppo da tempo e in arrivo nel 2023) possiamo comunque divertirci con Payday 2, proposto a soli 3.99 euro nella ricchissima CrimeWave Edition.

Oltre al gioco originale rimasterizzato con un comparto tecnico migliorato, questa versione include anche decine di DLC tra missioni extra, espansioni ed elementi estetici per la personalizzazione del proprio criminale virtuale. Per appena quattro euro, Payday 2 merita di essere acquistato, a patto ovviamente che siate amanti del genere e che abbiate amici a disposizione per divertirvi in multiplayer.

The Disney Afternoon Collection - 4.99 euro

Ve le ricordate le serie Disney prodotte alla fine degli anni '80? DuckTales, TaleSpin, Cip e Ciop sono solo le più famose tra quelle che hanno ottenuto (almeno) una trasposizione videoludica in chiave 8-bit. All'epoca Capcom deteneva la licenza per produrre videogiochi su personaggi e serie televisive Disney e il publisher giapponese non ha certo perso tempo, pubblicando su NES e Game Boy una moltitudine di progetti diversi a tema.

Questa raccolta include sei giochi usciti originariamente su Nintendo Entertainment System: DuckTales, DuckTales 2, TaleSpin, Chip 'n Dale Rescue Rangers, Chip 'n Dale Rescue Rangers 2 e Darkwing Duck, tutti riproposti con grafica in stile rètro, supporto per le classifiche online, modalità di gioco extra come Boss Rush e Time Attack e la possibilità di riavvolgere il tempo, senza dimenticare il Museo con artwork e musiche originali dei singoli giochi. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di The Disney Afternoon Collection.

Dead Island - Da 99 centesimi

La serie Dead Island è purtroppo finita nel dimenticatoio da qualche anno, nel 2014 Deep Silver ha presentato Dead Island 2 ma da allora il gioco è scomparso dai radar dopo aver cambiato sviluppatore varie volte.

Che fine ha fatto questo atteso sequel? In attesa di scoprirlo (il publisher assicura infatti che Dead Island 2 è ancora vivo) possiamo riscoprire le origini della saga con Dead Island Definitive Edition e Dead Island Riptide Definitive Edition in vendita a 3,99 euro l'uno. Dead Island Retro Revenge, spin-off rètro che riprende lo stile dei picchiaduro dell'era 16-bit, costa invece solo 99 centesimi, meno di un caffè al bar.

Virginia - 1.99 euro

E' uno dei giochi più economici tra quelli proposti in offerta sul PlayStation Store a settembre ma il prezzo basso non deve ingannarvi perchè Virginia è una piccola perla che non faticherà a conquistare gli amanti delle avventure.

Un thriller in prima persona che porterà l'agente dell'FBI Anne Tarver ad investigare su un mistero legato ad un bambino scomparso misteriosamente a Kingdom, in Virginia. Cosa è successo al piccolo e perchè nessuno vuole parlare di questo tragico avvenimento? Toccherà a voi scoprirlo giocando con Virginia, titolo noir che riprende le atmosfere di Twin Peaks e che si distingue per una storia dal taglio cinematografico con un cast di personaggi unici e una colonna sonora composta da Lyndon Holland.

Last Day of June - 4.99 euro

Lo scorso anno Digital Bros ha acquisito lo studio italiano Ovosonico e Massimo Guarini (fondatore della società) ha deciso di dedicarsi a nuove esperienze dopo aver lanciato Murasaki Baby per PlayStation Vita e Last Day of June, entrambi accolti in maniera estremamente positiva da pubblico e critica.

Last Day of June è un gioco che parla di amore e morte, un'avventura che vedrà Carl impegnato a salvare la vita alla sua amata June in un racconto dal taglio cinematografico ricco di stile che può contare sul contributo del musicista Steven Wilson e della scrittrice e animatrice Jess Cope, nota per il lavoro svolto sul film Frankenweenie e per aver diretto il video musicale Here Comes Revenge dei Metallica. Una piccola perla da scoprire e apprezzare, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Last Day of June.