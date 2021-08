Sconti PlayStation: migliori giochi PS4 e PS5 a 9.99€ da comprare subito

Su Amazon sono ufficialmente iniziati gli sconti di settembre che coinvolgono migliaia di prodotti, tra cui ovviamente anche i videogiochi. In particolare i giochi della collana PlayStation Hits passano da 20.99 euro a 9.99 euro l'uno, un prezzo davvero conveniente per portarsi a casa una selezione di classici per PS4 (compatibili anche con PS5), non potevano mancare dunque i nostri consigli per gli acquisti: ecco cinque giochi da recuperare assolutamente, da Horizon Zero Dawn (in versione Complete Edition) a Uncharted 4 Fine di un Ladro.

The Last of Us Remastered

Gioco che non ha bisogno di presentazioni, il primo episodio della serie Naughty Dog è stato pubblicato nel 2013 su PS3, alla fine del ciclo vitale della console, a pochissimi mesi dal lancio della PS4. Circa dodici mesi dopo il debutto, TLOU arriva anche su PlayStation 4 con una versione rimasterizzata che presenta un comparto tecnico migliorato e include il contenuto extra Left Behind, un DLC dedicato al passato di Ellie.

The Last of Us Remastered farà già sicuramente parte della vostra collezione ma in caso contrario ora potete acquistarlo su Amazon ad un prezzo piccolo piccolo.

Ratchet & Clank

Non ci riferiamo ovviamente al nuovo Rift Apart ma al Ratchet & Clank del 2016, uscito su PlayStation 4 in contemporanea con il film omonimo prodotto da Sony Pictures.

A metà strada tra remake e reboot, Ratcht & Clank è un platform 3D che non tradisce le origini della saga e grazie agli aggiornamenti pubblicati nel corso degli anni sono presenti anche varie migliorie tecniche che ottimizzano il gioco per PS4 PRO e PS5. Lo trovate su Amazon.it a 9,99 euro.

Horizon Zero Dawn Complete Edition

A questo prezzo la complete edition di Horizon Zero Dawn è un acquisto davvero irrinunciabile nel caso non abbiate mai giocato con l'avventura di Aloy. Oltre al gioco completo questa edizione include anche l'espansione The Frozen Wilds, l'unica pubblicata per il gioco di Guerrilla, dunque al prezzo di 9.99 euro avrete accesso all'esperienza completa di Horizon, in attesa di Horizon II Forbidden West in arrivo a febbraio 2022.

Inoltre Horizon Zero Dawn è stato ottimizzato per PS5 con una patch uscita ad agosto che abilita il supporto per i 60fps sulla nuova console Sony.

God of War e God of War III Remastered

Sono due i giochi che vi segnaliamo in questo caso, oltre a God of War 2018 anche God of War III Remastered è in offerta a 9.99 euro... a voi la scelta dunque.

God of War 3 è ancora oggi ritenuto uno degli episodi migliori della serie, una storia di vendetta e redenzione che porterà la furia di Kratos all'esplosione definitiva, God of War invece mette in campo nuove meccaniche di gioco e un personaggio (Atreus) che è già entrato di diritto nell'immaginario della saga mitologica di Sony.

Uncharted 4 Fine di un Ladro

L'ultimo consiglio per gli acquisti è legato ad Uncharted 4 Fine di un Ladro, l'epico finale delle avventure di Nathan Drake: un action adventure di altissimo profilo con protagonisti Nathan, il fratello Samuel "Sam" Drake e il saggio Victor "Sully" Sullivan, alle prese con il mistero più impegnativo della loro carriera.

Un gioco d'avventura che vi lascerà col fiato sospeso, azione mozzafiato, cutscene dal taglio cinematografico (in pieno stile Naughty Dog) e una trama ricca di colpi di scena, sono questi gli elementi chiave di Uncharted 4 Fine di un Ladro, ai quali si aggiunge un comparto tecnico di notevole fattura ancora oggi a oltre cinque anni dal lancio.