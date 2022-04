Sconti PlayStation Store: 3 giochi PS4 e PS5 a meno di 8€ da non perdere

Una timida stagione primaverile ancora stenta a mostrarsi al massimo del suo splendore in alcune regione della nostra penisola, ma in compenso sul PlayStation Store è iniziata da un bel po' di settimane con tante offerte e occasioni imperdibili. Se state cercando qualcosa di nuovo da giocare, ma le vostre finanze non si sono ancora riprese dopo la scorpacciata di novità degli ultimi due mesi, siete fortunati: i Saldi di Primavera non sono ancora terminati e avete ancora tempo per acquistare degli ottimi titoli a prezzo ridotto. Qualche esempio? Continuate a leggere, ce n'è per tutti i palati!

Burnout Paradise Remastered (5,99 euro)

Assetti, componentistica e telemetrie non fanno per voi? Volete solamente sfasciare carrozze, sputare fuoco dalle marmitte e derapare infischiandovene delle leggi della fisica? Allora Burnout Paradise Remastered è esattamente ciò che fa per voi.

Non potete definirvi appassionati di racing arcade se non avete mai fatto un giro a Paradise City sulle note dei Gun's & Roses. Tra i più grandi esponenti del genere degli ultimi 15 anni, Burnout Paradise Remastered punta tutto sul divertimento più sfrenato, offrendo un sistema di guida che più arcade non si può e lanciandovi a tutta velocità a bordo di bolidi a quattro e due ruote con un'unica missione: frantumare gli avversari a suon di takedown per vincere ad ogni costo.



La versione Remastered rende giustizia al classico uscito nel 2008 con un restyling adeguato che non altera il materiale originale. Forte di texture migliorate, il supporto ai 60fps e una risoluzione che può arrivare a 1080p su PS4 e al 4K su PS4 Pro/PS5, include anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo l'uscita originale, compresa la tentacolare la Big Surf Island, un'isola complessa e densa di scorciatoie. Leggete la nostra recensione di Burnout Paradise Remastered.

A Way Out (7,49 euro)

Prima del pluripremiato It Takes Two, Josef Fares e i suoi ragazzi di Hazelight Studios avevano già percorso la strada della cooperativa ad ogni costo con A Way Out, un gioco d'avventura che narra la storia di Leo Caruso e Vincent Moretti, due uomini che, nonostante le loro diversità, decidono di collaborare per evadere dal penitenziario nel quale sono rinchiusi.

L'avventura di A Way Out, un concentrato di sparatorie, inseguimenti e scene al cardiopalma, può essere affrontata solo ed esclusivamente in cooperativa da due giocatori. Avete letto bene: non c'è modo di vivere la storia di Leo e Vincent da soli, dunque siete invitati a condividerla con un vostro amico ospitandolo a casa vostra oppure approfittando del Pass Amici incluso in ogni copia del gioco. Grazie a quest'ultimo, potete invitare (gratuitamente) un vostro compagno ad unirsi alla partita online.



Questo metodo di fruizione innovativo, che ha permesso a Fares di raccontare una storia in maniera originale e diversa dal solito, ha incontrato il favore del pubblico e qualche anno dopo è stato ulteriormente affinato con il meraviglioso It Takes Two. Leggete la nostra recensione di A Way Out.

Wolfenstein The New Order (7,99 euro)

Nonostante siano passati molti anni dal lancio, ancora oggi sono ben pochi gli FPS in grado di rivaleggiare con Wolfenstein The New Order, un sublime concentrato di testosterone, sparatorie old style e intrigante narrativa.

Siamo nel 1960, ma l'Europa non è quella che abbiamo imparato a conoscere sui libri di storia. I nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e con l'aiuto di una misteriosa e avanzatissima tecnologia hanno messo in ginocchio le nazioni più potenti della Terra. Il destino dell'umanità è ora nelle mani del super soldato B.J. Blazkovicz, l'unico con le abilità e la rabbia necessarie per colpire il cuore di questa potenza mondiale.



Se non ne potete più degli sparatutto open world, allora non esitate a comprare Wolfenstein The New Order. L'ucronia di MachineGames vi sballotterà da un punto all'altro del globo in ambientazioni tanto affascinanti quanto lineari, facendovi vivere una storia indimenticabile con una giocabilità scoppiettante. Non c'è neppure la modalità multiplayer: ci siete solo voi e migliaia di nazisti da sgominare a suon di pallottole.



Se avete già giocato a The New Order, potete acquistare allo stesso prezzo Wolfenstein The Old Blood, un prequel dalle ambizioni più contenute ma altrettanto imperdibile. Dopodiché, siamo sicuri, vi verrà voglia di giocare anche a Wolfenstein The New Colossus, ultimo eccellente episodio di una serie che ci auguriamo possa risorgere quanto prima.