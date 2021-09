Sconti PlayStation Store: da FF7 Remake a NieR Automata, migliori offerte

A pochi giorni dall'inizio del Tokyo Game Show Online 2021, la nuova edizione della fiera di settore più importante del continente asiatico, Sony ha ben pensato di celebrare le produzioni provenienti dal Sol Levante con la nuova promozione "A Tutto Giappone", che sul PlayStation Store offre sconti che arrivano fino al 70% su un'ampia selezione di giochi di matrice nipponica. Sono più di duecento i titoli in offerta e scegliere cosa acquistare è davvero arduo: abbiamo quindi ben pensato di pescare cinque differenti giochi - due per PlayStation 5 e tre per PS4* - che a nostro parere meritano assolutamente di far parte della collezione di ogni appassionato del mondo giapponese.

Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva per PS4 (25,99 euro)

Plasmato dal trittico delle meraviglie composto da Yuji Horii, Akira Toriyama e Koichi Sugiyama, Dragon Quest 11 S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva è uno dei migliori JRPG di sempre. Il canovaccio narrativo si dipana in perfetto equilibrio tra classicità e modernità mettendo in scena eventi incredibili destinati a lasciare il segno nel cuore dei videogiocatori. L'eccellente comparto tecnico/artistico, dal canto suo, si avvale di un character design di prim'ordine (come sempre accade nei lavori curati dal papà di Dragon Ball), mentre il gameplay e il sistema di combattimento sanno appagare anche i veterani del genere.

Rispetto all'edizione originaria, Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva offre scenari extra specifici per i personaggi, la possibilità di scegliere tra la colonna sonora originale e una versione orchestrale delle musiche, un'opzione di alternare le modalità grafiche 2D e 3D, un selettore per il doppiaggio in giapponese e molto altro. Se avete ancora qualche dubbio, leggete la nostra recensione di Dragon Quest XI S Definitive Edition.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 (56,79 euro)

A pochi mesi dal lancio, torna in offerta Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5, in altre parole la riedizione del rifacimento di uno dei capitoli più amati della serie, nonché uno dei JRPG più importanti e influenti di sempre.



Del Remake in sé, abbiamo già avuto modo di parlarne a più riprese tra queste pagine: il team guidato da Tetsuya Nomura non ha solo aggiornato l'aspetto tecnico, ma ha anche rimaneggiato pesantemente il materiale iniziale, ampliando la psicologia dei personaggi, le aree di gioco e la storia a tal punto da dover optare per una diluizione in più episodi. L'avventura di Final Fantasy 7 Remake copre infatti la sola sezione ambientata nella megalopoli di Midgar, ma non temete: le aree, la trama e le missioni sono state arricchite abbastanza da risultare fresche e appassionanti anche per coloro che hanno letteralmente consumato i CD dell'originale.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 rappresenta la versione definitiva del remake lanciato su PlayStation 4 lo scorso anno. La prima cosa che salta all'occhio è ovviamente il potenziamento grafico reso possibile dall'hardware di nuova generazione, che presenta evidenti miglioramenti alle texture, alla resa della foschia e all'illuminazione, la possibilità di scegliere tra due modalità grafiche e l'immancabile supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense.



La vera novità è tuttavia rappresentata dall'espansione narrativa con protagonista Yuffie, il cosiddetto Episode INTERmission, che vede la giovane ninja di Wutai e il suo inedito partner Sonon Kusakabe approdare a Midgar per infiltrarsi nel quartier generale della Shinra e rubare l'Ultramateria. Pur non superando le 4-5 ore di gioco, il DLC offre un nuovo punto di vista sull'immaginario narrativo, fungendo da ponte verso Final Fantasy 7 Remake Part II, e delle novità di gameplay derivanti dall'utilizzo di un nuovo personaggio. Altri dettagli li trovate nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5.

NieR Automata per PS4 (19,99 euro)

Tra i più grandi action RPG della scorsa generazione di console, NieR Automata è il felice punto d'incontro tra i virtuosismi di un team in stato di grazia e l'eclettismo di Yoko Taro, un autore imprevedibile.



Nel mondo dipinto da PlatinumGames l'umanità si è quasi estinta del tutto a causa di un'invasione aliena. I pochi sopravvissuti risiedono in una base sulla Luna protetta dagli YoRHa, ovvero androidi creati appositamente per sconfiggere le biomacchine extraterrestri. Voi interpretate 2B, una di questi soldati meccanici: il suo compito è quello di intrufolarsi in una fabbrica abbandonata ed estirpare la presenza delle biomacchine rimaneti. Ad aiutarla c'è 9S, androide di tipo maschile con la funzione di "scanner" il cui compito è quello di fornire supporto alle unità di combattimento.

NieR Automata è, in poche parole, un concentrato di virtuosismi e suggestioni estetiche, elementi ben amalgamati con un comparto ludico solido che vanta un gameplay adrenalinico e spettacolare che non annoia mai, in nessuna delle trenta ore necessarie al completamento dei quattro differenti playthrough necessari alla comprensione della storia nella sua interezza. Leggete la nostra recensione di NieR Automata.

Judgment per PS5 (25,99 euro)

Nei giorni in cui approda sul mercato Lost Judgment, non possiamo non consigliare a tutti coloro che non lo hanno ancora fatto di giocare Judgment, il primo capitolo della serie sviluppata dal Ryu Ga Gotoku Studio, leggendario team responsabile della serie conosciuta in Occidente come Yakuza. Si tratta di una detective story che sa incantare i sensi offrendo un vivido spaccato della cultura giapponese, reinterpretata in chiave "pulp".

Judgment narra la storia dell'avvocato Takayuki Yagami: caduto in disgrazia e tormentato dal passato, "Tak" tenta la via del riscatto reinventandosi detective e indagando su una terribile serie di omicidi nella rete criminale di Kamurocho. In questo thriller psicologico siete chiamati a seguire i sospettati, scoprire indizi e portare le prove in tribunale, facendo ben attenzione ai personaggi oscuri che si celano in ogni dove. Il sistema di combattimento è molto vicino a quello visto in Yakuza 0, e permette di utilizzare due differenti stili per avere la meglio su ogni tipologia di avversario.



La versione PS5 di Judgment include tutti i DLC pubblicati in precedenza e, ovviamente, un'immancabile rimaneggiamento grafico e tecnico, che impreziosisce la produzione con il supporto ai 60fps, texture più definite, un sistema d'illuminazione profondamente rivisto, una gestione più generosa del LOD e la quasi totale scomparsa dei fenomeni di pop-in dell'edizione originale. Leggete la nostra recensione di Judgment per PS5.

Persona 5 Royal per PS4 (26,99 euro)

Concludiamo la nostra rassegna con quel capolavoro che risponde al nome di Persona 5 Royal. Nella Tokyo immaginata dal P-Studio di Atlus gli abitanti sono corrotti: la loro anima s'arrende facilmente a istinti e pulsioni irrefrenabili, che inducono il corpo a commettere le peggiori nefandezze. Per fortuna esistono i Phantom Thieves of Hearts, un singolare gruppo di ladri: di giorno sono dei semplici liceali, mentre di notte usano il Navigatore Metaversale dello smartphone per infiltrarsi nei Palazzi, mondi surreali creati dal cuore degli adulti corrotti, per rubare il loro Tesoro, la fonte dei loro desideri malevoli, per indurli a pentirsi delle azioni compiute.

Non abbiamo paura di definire Persona 5 uno dei migliori JRPG di sempre: pochi giochi possono vantare una narrativa tanto stratificata, capace di mescolare con disinvoltura tematiche profonde e angoscianti, e i problemi quotidiani di un gruppo di studenti giapponesi. La trama è in grado di tenere incollati per decine e decine di ore, ma a contribuire con decisione all'appellativo di capolavoro ci pensano anche il profondo impianto ruolistico e l'elaborato sistema di combattimento a turni, che riesce ad essere sempre appagante.



L'edizione Royal in sconto rappresenta la versione definitiva di Persona 5. Rispetto all'originale, introduce il nuovo membro dei Phantom Thief Kasumi Yoshizawa, espande la storia con il terzo semestre giocabile e arricchisce il resto con delle musiche aggiuntive, un nuovo Palazzo, un comparto grafico rinnovato, un'interfaccia rivisitata, numerosi bilanciamenti al gameplay e i sottotitoli in lingua italiana.



*Tutti i giochi per PlayStation 4 elencati in questa rassegna sono compatibili anche con la console next-gen grazie alla funzione di retrocompatibilità. Al contrario, i due titoli per PS5 inclusi - Judgment e Final Fantasy 7 Remake Intergrade - non includono nel pacchetto la corrispettiva versione per PS4.