Sconti del PlayStation Store: giochi a meno di 10 euro da comprare subito

Il PlayStation Store non dà mai tregua ai suoi giocatori, proponendo incessantemente nuovi giochi a prezzo scontato ai quali è davvero difficile resistere. Dai prodotti più recenti alle perle nascoste nel catalogo, ce n'è sempre per tutti i gusti. Scegliere è incredibilmente arduo, ma per vostra fortuna ci siamo noi che periodicamente peschiamo dal calderone una serie di giochi che, a nostro parere, fareste meglio a non perdervi. Stavolta ne abbiamo selezionati cinque a meno di 10 euro, appartenenti a generi completamente differenti tra loro per cercare di andare incontro ai gusti di tutti voi. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e non esitate a condividere anche i vostri consigli!

Resident Evil 7 (9,99 euro)

Se siete rimasti affascinati da Resident Evil Village ma non toccate un titolo della serie da molto tempo, allora fareste meglio a giocare almeno Resident Evil 7, che per vostra fortuna può essere acquistato a poco meno di dieci euro. Primo episodio tra quelli principali ad adottare la visuale in prima persona, l'avventura di debutto di Ethan Winters nella villa dei Baker è riuscita a stregare milioni di videogiocatori grazie al perfetto bilanciamento tra il vecchio e il nuovo.

Riprendendo le meccaniche del capostipite, Resident Evil 7 vi catapulta in una terrificante e tortuosa magione che riporta alla memoria Villa Spencer. Stavolta, tuttavia, a popolarla ci sono i folli componenti della famiglia Baker, che vi daranno filo da torcere cacciandovi per l'intera avventura. Ad impreziosire il tutto c'è la visuale in prima persona, che contribuisce ad incrementare il senso d'orrore e impotenza. Solo dopo aver vissuto la storia di Ethan potrete avventurarvi nel villaggio dell'ottavo capitolo della serie, che ne rappresenta il diretto prosieguo. Per dovere di completezza, segnaliamo che i possessori di PS5 abbonati a PlayStation Plus possono giocare gratis a Resident Evil 7 , dal momento che è incluso nella PS Plus Collection.

inFamous First Light (9,99 euro)

Approfittiamo di questi saldi per ripescare un gioco che potrebbe essere sfuggito all'attenzione di molti di voi. Nell'ormai lontanissimo 2014, molto prima di Ghost of Tsushima, i ragazzi di Sucker Punch fecero il loro debutto su PlayStation 4 con inFamous Second Son, la cui storia venne presto approfondita con l'espansione stand-alone inFamous First Light, un'esperienza più contenuta rispetto al capitolo principale, ma egualmente interessante e meritevole d'attenzione.

First Light funge da prequel per Second Son e narra del passato oscuro di Abigail Fetch Walker, la Conduit in possesso del potere del neon che decide di unirsi a Delsin nella lotta contro il Dipartimento Unificato di Protezione. Nonostante la mappa più piccola e la campagna più breve, vi assicuriamo che giocare nei panni di Fetch e scatenare i suoi poteri al neon è un vero spasso, al punto da stimolarvi ad affrontare anche una modalità aggiuntiva nella quale l'obiettivo è quello di far segnare il punteggio più alto. Al termine dell'avventura, inoltre, vi verrà voglia di giocare (o rigiocare, se lo avete già fatto) anche Second Son. Leggete la nostra recensione di inFamous First Light.

Blasphemous (8,99 euro)

Blasphemous è un brutale action/platform metroidvania con combattimenti in stile picchiaduro ambientato nel mondo da incubo di Cvstodia, dove una terribile maledizione si è abbattuta sugli abitanti. Grazie al suo distintivo stile in pixel art e al gameplay assuefacente, la produzione indipendente di The Game Kitchen è riuscita a conquistare più di un milione di giocatori e a garantirsi un sequel già annunciato per il 2023.

L'affascinante mondo non lineare di Blasphemous è ricco di segreti, misticismo e storie non esplicite, oltre che pervaso di suggestioni che sembrano essere uscite da un dipinto di Goya. Il sistema di combattimento, che prevede l'utilizzo di Mea Culpa - una spada nata dalla colpa stessa - è brutale e valorizzato da numerose mosse speciali, tra le quali sono comprese delle sanguinose esecuzioni con smembramenti. Lo stile di gioco può inoltre essere personalizzato scoprendo ed equipaggiando oggetti come Reliquie, Grani del rosario, Preghiere e Cuori di spada, che permettono lo sblocco di nuove abilità e potenziamenti. Leggete la nostra recensione di Blasphemous per saperne di più.

Tales of Berseria (9,99 euro)

Se preferite attendere un calo di prezzo prima di acquistare Tales of Arise (fresco di uscita), potreste ripiegare su Tales of Berseria, il capitolo della saga immediatamente precedente. Sviluppato dallo stesso intramontabile team, questo JRPG vi accompagna in un viaggio nei panni di Velvet, una ragazza dall'indole gentile che cede alla furia della collera in seguito a una tragedia che l'ha colpita qualche anno prima.

Velvet, disegnata dall'autore storico dei personaggi della serie, Mutsumi Inomata, si unisce a una ciurma di pirati alla scoperta dei mari e delle isole che compongono il Sacro Impero di Midgand, dando forma ad un'avventura valorizzata ancora una volta dalle sequenze filmate dello studio di animazione giapponese Ufotable. Lato gameplay, Tales of Berseria offre ancora una volta il Linear Motion Battle System tanto amato dai fan del franchise, qui valorizzato da interessanti novità che controbilanciano adeguatamente le feature che hanno reso gloriosa la storia della serie: ne saprete di più leggendo la recensione di Tales of Berseria.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (7,49 euro)

Dopo i fatti narrati in Yooka-Laylee, la coppia di eroi torna in azione per sventare l'ennesimo piano del malvagio Capital B, stavolta intenzionato ad utilizzare il dispositivo chiamato "Mente collettiva" per schiavizzare un intero regno di api. Nonostante rappresenti un seguito diretto, The Impossible Lair si discosta con decisione dal primo episodio offrendo un mix composto da livelli 2,5D e un'area di gioco 3D chiamata Oltremondo.

Oltre a fungere da Hub centrale dal quale accedere ai livelli 2.5D - ben strutturati e fortemente debitori della lezione impartita da Donkey Kong Country - l'Oltremondo offre anche una corposa esperienza a sé stante, ricca di puzzle ambientali da risolvere e segreti da scoprire. Mediante una serie di pulsanti consente inoltre di alterare profondamente lo stato degli altri mondi di The Impossible Liar, in modo da mantenere il livello di sfida sempre stimolante. Maggiori dettagli potete scoprirli leggendo la recensione di Yooka-Laylee an the Impossibile Lair.