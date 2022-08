Sconti del PlayStation Store: giochi a meno di 2 euro, c'è anche Outlast

Vi siete dati alla pazza gioia in vacanza e vi sono rimasti pochi spiccioli in tasca? Niente paure, grazie ai nuovi sconti del PlayStation Store potete giocare a qualcosa di nuovo spendendo al massimo due euro, meno di un caffè e un cappuccino nel bar del paese. Non aspettatevi tripla A all'ultimo grido o giochi sulla cresta dell'onda, ma rovistando a dovere tra gli scaffali digitali dello store abbiamo trovato qualcosa di indubbiamente interessante. Ecco i nostri consigli per gli acquisti di questo fine settimana!





Outlast (1,89 euro)

Siete appassionati di giochi horror? Allora, se non lo avete ancora fatto, dovete assolutamente giocare ad Outlast, prodotto indipendente che nel 2013 ha contribuito a tracciare una nuova rotta per l'intero genere, influenzando anche pesci grossi come Capcom (ricordate il passaggio alla visuale in prima persona avvenuto con Resident Evil 7?).

La storia di Outlast è incentrata Miles Upshur, un giornalista free-lance che, a seguito di una segnalazione anonima, si reca in un remoto ospedale psichiatrico del Colorado per indagare sui misteriosi fatti che vi accadono. Nella produzione di Red Barrels il senso del terrore viene veicolato non solo tramite la visuale in soggettiva, ma anche mediante la totale incapacità di combattere del protagonista: ogniqualvolta viene scoperto dagli spaventosi nemici è obbligato a darsi alla fuga per nascondersi negli anfratti del manicomio e attendere pazientemente che il pericolo passi.



Durante l'avventura può inoltre fare affidamento solamente su una telecamera, l'unico strumento che gli permette di vedere al buio. Cercate le batterie per alimentarla, state alla larga dalle mostruosità che si aggirano per il manicomio, e preparatevi ad una sana dose di jump scares. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Outlast.

Homefront The Revolution (1,99 euro)

C'era una volta Homefront, un FPS classe 2011 con l'ambizione di superare un mostro sacro come Call of Duty. La storia ci insegna che il tentativo è fallito miseramente: le vendite non sono mai decollate e nel giro di poco tempo THQ e Kaos Studios hanno chiuso i battenti. L'IP si è salvata grazie a Crytek, che ha provato a rivitalizzare il brand dando alle stampe questo Homefront: The Revolution.

A dir la verità neppure Homefront: The Revolution riesce a nobilitare una serie che non è mai riuscita a decollare, ma quantomeno mette in campo delle idee interessanti che lo allontano dall'anonimato rendendolo appetibile per tutti gli amanti del genere, specialmente a questo prezzo.



Come il predecessore, anche The Revolution è uno sparatutto in prima persona, tuttavia cala l'esperienza nell'ambito di un open world in cui bisogna guidare il movimento della resistenza in una guerriglia contro una forza armata superiore. L'atmosfera è suggestiva (siamo in un'America occupata da una forza militare ostile), il sistema di potenziamento delle armi e dei gadget è molto interessante e la modalità cooperativa per due giocatori è in grado di vivacizzare ulteriormente l'avventura. Leggete la nostra recensione di Homefront: The Revolution e fateci un pensiero.

Arcade Game Series (1,99 euro ciascuno)

Chiudiamo la nostra carrellata rivolgendoci direttamente ai più nostalgici per consigliare i giochi dell'Arcade Game Series, ossia una serie di classici di Bandai Namco Entertainment e Midway, opportunamente riconverti per PlayStation 4, che hanno fatto la storia delle sale giochi negli anni '80 finendo poi per influenzare tutta la produzione videoludica a seguire.

Sono quattro i titoli attualmente in offerta a soli 1,99 euro l'uno: PAC-MAN (1980), che non ha bisogno di presentazioni; Ms. PAC-MAN (1981), che ha per protagonista la moglie della pallina gialla; Galaga (1981), seminale sparatutto a schermata fissa; Dig Dug (1982), che invita a scavare cunicoli nel terreno. Sceglietene uno a piacere o, perché no, prendeteli tutti! Ogni gioco dell'Arcade Game Series include delle impostazioni per regolare gli effetti sonori, le scanline e gli aspetti salienti delle rispettive esperienze. In PAC-MAN è persino possibile rigiocare il bug del livello 256, una chicca per veri appassionati!