Sconti PlayStation Store: i giochi più belli per PS4 e PS5 a meno di 6€

Il Black Friday è ormai alle nostre spalle ma i saldi del PlayStation Store sono ancora nel vivo, ricchi di grandi giochi a prezzo stracciato. Le opportunità da cogliere sono talmente tante che non potevamo non ritornare alla carica con una nuova serie di consigli per gli acquisti. La scorsa settimana vi abbiamo segnalato The Last of Us Parte 2 e altri giochi di primo piano che hanno raggiunto il loro prezzo più basso di sempre proprio in occasione di questa tornata di saldi, stavolta vogliamo invece concentrarci su una serie di prodotti meno in vista e ancor più economici, ma ugualmente meritevoli della vostra attenzione. Le offerte che trovate di seguito rimarranno attive fino alle 00:59 del 29 novembre, dunque non tergiversate e approfittatene subito!

Wolfenstein II The New Colossus (PS4) - 5,99 euro

Qualche mese fa, in un articolo simile a questo, vi abbiamo esortato ad acquistare Wolfenstein: The New Order, un FPS di forte stampo narrativo annoverato tra le più belle sorprese della passata generazione di console. Oggi, approfittando dei saldi del Black Friday, compiamo l'inevitabile passo successivo consigliandovi anche il suo eccezionale e degno seguito, Wolfenstein II: The New Colossus.

Nonostante gli sforzi profusi da William "B.J." Blazkowicz, che per mettere fine alle macchinazioni del crudele generale Deathshead ci ha rimesso l'uso delle gambe, i nazisti hanno ancora il mondo in pugno. La parola resa, in ogni caso, non è affatto contemplata nel vocabolario di Terror-Billy, che con l'aiuto della Resistenza riuscirà a mettere le mani su un'antica tecnologia e scatenare la Seconda Rivoluzione Americana.



Wolfenstein II: The New Colossus è un sublime concentrato di testosterone e narrativa epica. Un cast variegato e un ritmo incalzante fanno da corollario ad un gameplay old-school che premia la sperimentazione blastatoria e disincentiva le tattiche attendiste. Una volta arrivati ai titoli di coda, difficilmente dimenticherete questo folle viaggio ucronico attraverso gli Stati Uniti d'America (e oltre), che saprà inoltre regalarvi almeno un paio di momenti memorabili. Leggete la recensione di Wolfenstein 2 The New Colossus per saperne di più.

Horizon Chase Turbo Ayrton Senna Edition (PS4) - 5,99 euro

Horizon Chase Turbo è la più bella dichiarazione d'amore che si possa fare nei confronti degli iconici giochi di corse arcade che impazzavano nelle sale arcade di fine millennio. La sgargiante grafica, pur essendo 3D, ricalca lo stile tipico dell'era 16-bit, e ogni singolo pixel rappresenta un sentito omaggio a classici come Out Run, Top Gear e Rush.

In Horizon Chase Turbo si parte, come da tradizione, sempre dal fondo dello schieramento. La scalata verso il successo richiede tempismo e prontezza di riflessi in fase di sorpasso, l'attenta osservazione delle insidie dei percorsi e la padronanza di un sistema di guida arcade semplice e immediato. Scorrazzando a velocità folli è possibile godersi i panorami ipersaturi delle città più belle del mondo valorizzate da un sottofondo di melodie chiptune composte da Barry Leitch, storico sound designer di classici arcade come Lotus Turbo Challenge e i già citati Top Gear e Rush.



Con centinaia di piste disseminate in decine di città, dodici coppe, più di trenta auto, una modalità multigiocatore in locale per quattro partecipanti e il multiplayer online basato sui ghost, Horizon Chase Turbo ha tutti i numeri in regola per tenere gli appassionati incollati allo schermo per molto a lungo. Noi però vi consigliamo di acquistare la Senna Edition, che include anche il sorprendente DLC Senna Forever: ben più di una mera aggiunta, il contenuto scaricabile omaggia il leggendario pilota brasiliano con una un'avvincente modalità Carriera per giocatore singolo in 5 capitoli, la possibilità di modificare l'assetto della propria auto in base alle condizioni meteorologiche e un'esclusiva visuale in prima persona, che va ad aggiungersi a quella in terza persona prevista dal gioco base.

Lost in Random (PS4 e PS5) - 5,99 euro

Tra le più belle sorprese dello scorso anno, Lost in Random è un'avventura d'ispirazione gotica ambientata ad Alea, un regno diviso in sei oscuri territori in cui il destino di ogni cittadino è determinato dal lancio di un dado maledetto. Even, la protagonista, è una bambina di umili origini determinata a salvare sua sorella Odd. Insieme al suo piccolo amico Dicey, uno strano dado vivente, dovrà imparare ad affrontare il caos nel corso di un'avvincente storia ispirata alle opere di Tim Burton e Neil Gaiman.

Lost in Random non brilla solamente grazie all'incipit originale e all'estetica di pregio, ma anche per merito di un gameplay carico di spunti e di soluzioni originali, ivi compreso un sistema di combattimento con pausa tattica basato sul lancio di un dado. Per dovere di completezza segnaliamo che il gioco di Zoink Games è anche incluso nel catalogo di EA Play, ciononostante - visto il costo risibile e l'elevata qualità - vi consigliamo di acquistarlo e aggiungerlo permanentemente alla vostra raccolta. La nostra Cristina Bona saprà convincervi definitivamente con la sua recensione di Lost in Random.