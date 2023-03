Sconti PlayStation Store: i giochi più belli per PS4 e PS5 a meno di 7.49€

Se state cercando un pretesto per non uscire di casa e restare al calduccio, ve lo offriamo noi. Il PlayStation Store ha recentemente rinnovato la sua selezione delle offerte proponendo tanti nuovi videogiochi a prezzo scontato. Ce n'è davvero per tutti i palati, ma a noi piace risparmiare il più possibile senza andare a discapito della qualità. Ecco dunque cinque giochi (più uno bonus) acquistabili a meno di 7,49 euro, tutti quanti disponibili in duplice versione per PS4 e PlayStation 5.

Metro Exodus (PS4 e PS5) - 5,99 euro

Dopo le avventure sotterranee di Metro 2033 e Metro Last Light, Artyom decide di esplorare la superficie alla ricerca di un nuovo posto dove vivere. Finalmente illuminato dalla luce del Sole e lontano dalla fetida oscurità della metropolitana di Mosca, durante "l'esodo" scoprirà segreti perduti e affronterà minacce inaudite, mutanti e non.

Metro Exodus si addentra nella dimensione open world restando fedele alla saga di appartenenza e al suo riuscito mix di narrazione, sopravvivenza, sparatorie letali e furtività. Il viaggio di Artyom e degli altri sopravvissuti attraverso la Russia post-apocalittica è scandito dall'incedere delle stagioni e dall'avvicendarsi di differenti scenari, i quali promuovono un gameplay di tipo non lineare con tanto di missioni secondarie, ciclo giorno/notte e meteo dinamico.



Il comparto grafico, già eccellente su PlayStation 4, dà il meglio di sé su PS5 con una risoluzione 4K, un framerate a 60fps, tempi di caricamento ridotti e il pieno supporto al Ray Tracing. Se volete strafare, potete prendere direttamente la Gold Edition a 7,99 euro, che comprende anche le due espansioni narrative The Two Colonels e Sam's Story. Qualitativamente parlando non sono al livello della campagna principale, ma rappresentano ugualmente una piacevole aggiunta all'esperienza.

Road 96 (PS4 e PS5) - 6,99 euro

Ispirato da autori del calibro di Quentin Tarantino, i fratelli Coen e Bong Joo-Ho, e sviluppato dallo studio di 11-11 Memories Retold e Valiant Hearts, Road 96 è un gioco d'avventura procedurale che mira a stupire ed appassionare offrendo una moltitudine di percorsi differenti.

Petria, 1996. Il fittizio stato immaginario si prepara alle elezioni presidenziali. Spaventati dalla prospettiva di un governo autoritario e tirannico, i giovani del paese imboccano la Road 96 desiderosi di raggiungere il confine e scappare dal paese. Ne scaturisce un viaggio decisamente atipico, nel quale è possibile prendere il controllo di uno dei sette viaggiatori in fuga e plasmare una storia irripetibile, essendo scandita dalle scelte e dalle azioni compiute.



Al termine del viaggio (che in genere dura un'ora o poco più), Road 96 invoglia a ricominciare nei panni di un altro vagabondo per il puro piacere di scoprire altri dettagli sul mondo e modificare le sorti della diaspora. Ognuno dei sette protagonisti è dotato di un'abilità speciale (hacking, scassinamento, stamina, ecc), che dopo i titoli di coda può essere "conservata" e utilizzata dal personaggio successivo. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Road 96. Tenete inoltre presente che tra poche settimane verrà lanciato il prequel Road 96: Mile 0.

Hoa (PS4 e PS5) - 7,49 euro, oppure 5,99 euro con PlayStation Plus

Ispirato dalla mitologia vietnamita, Hoa è un platform colorato e minimalista che mira ad intrattenere e rilassare con una una grafica realizzata a mano, una colonna sonora registrata dal vivo ed enigmi mai troppo complessi.

Un tagico evento ha costretto la fata Hoa a separarsi dalla sua tribù in tenera età. L'avventura, ispirata alla mitologia vietnamita, comincia quando la protagonista fa ritorno nella sua terra natìa, dove sarà chiamata ad utilizzare i suoi poteri magici per rivitalizzare la flora e gli abitanti del luogo.



Il gameplay è estremamente intuitivo e non abbisogna neppure di un'interfaccia a schermo, a tutto vantaggio dell'immedesimazione e del senso di meraviglia. Hoa avanza saltellando di petalo in petalo, risolvendo enigmi basati sull'esplorazione e facendosi aiutare dagli animali, senza mai trovare ostacoli insormontabili sulla sua strada. Se state cercando un'avventura leggera ed evocativa per rilassarvi al termine di una lunga giornata di lavoro o di studio, Hoa fa esattamente al caso vostro.

GRIS (PS4 e PS5) - 6,79 euro

Pur condividendo con Hoa caratteristiche salienti come l'estetica colorata in due dimensioni, le meccaniche da puzzle-platform e il basso livello di difficoltà, la sontuosa opera prima degli spagnoli di Nomada Studio si prepone in realtà un obiettivo molto differente, ovvero quello di riflettere sul delicato processo di accettazione ed elaborazione del dolore.

GRIS, l'omonima protagonista dell'avventura, un tempo era piena di speranze. Un avvenimento terribile l'ha tuttavia scossa nel profondo, gettandola del baratro della depressione e privandola della voglia di vivere. Dal dolore riuscirà tuttavia a trovare la forza necessaria per crescere emotivamente e imparare a vedere il mondo in modo diverso, scoprendo nuove strade da percorrere con capacità che prima non sapeva di avere.



Nel narrare questo percorso, GRIS vi trasporta in una dimensione fatta di simboli e allusioni oniriche senza proferire neppure una parola, lasciando all'espressività della protagonista, alla bellezza dei paesaggi acquarellati e all'accompagnamento musicale il compito di veicolare le emozioni. Gli elementi da puzzle-platform sono flebili, ma si innestano in maniera delicata e perfetta nella progressione. Ne ha parlato in maniera più approfondita il nostro Giuseppe Arace nella recensione di GRIS.

Mr. Driller DrillLand (PS4 e PS5) - 5,99 euro

Dopo due decenni dalla pubblicazione avvenuta nel 2002 su GameCube esclusivamente in Giappone, il classico rompicapo Mr. Driller DrillLand ha trovato la via per l'Occidente grazie ad una rimasterizzazione dotata di una grafica aggiornata, sequenze animate in alta definizione e meccaniche di gameplay rifinite.

A 500 metri di profondità sorge DrillLand, un parco di divertimenti segreto con cinque differenti attrazioni. L'obiettivo è semplice: nei panni di uno scavatore, dovete trivellare in profondità rompendo uno dopo l'altro dei cubi colorati. Ogni azione, in ogni caso, scatena una serie di effetti a catena: i cubi privi di un sostegno possono precipitare verso il basso schiacciando lo scavatore, inoltre quelli di uno stesso colore scompaiono quando vengono a contatto gli uni con gli altri. A fronte di questa semplice formula di gameplay, l'esperienza di Mr. Driller DrillLand risulta decisamente più ricca grazie a tante meccaniche differenti, come la necessità di ripristinare le riserve d'aria o l'opportunità di recuperare tesori in punti ben riparati.



Il classico di Bandai Namco è un arcade vecchio stile che saprà appagare i giocatori a caccia dei punteggi e alla costante ricerca dell'automiglioramento. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Mr. Driller DrillLand.

Bonus: Star Wars Jedi Fallen Order (PS4 e PS5) - 4,99 euro

Ve l'abbiamo già consigliato altre volte, ma ci teniamo a farvi sapere che, a pochi mesi dal lancio del seguito, il prezzo di Star Wars Jedi: Fallen Order ha raggiunto un nuovo minimo storico. A 4,99 euro è quasi regalato! Se non siete riusciti ad arraffarlo a inizio anno come parte dei giochi gratis di gennaio per PlayStation Plus, approfittatene ora. Non ve ne pentirete.